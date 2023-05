Warren Buffett widzi niepewność na rynku pojazdów elektrycznych

Niepewność na rynku pojazdów elektrycznych jest wysoka i nie będzie zwycięzcy. Tak powiedział dyrektor generalny Berkshire Hathaway, Warren Buffett, na dorocznym spotkaniu firmy w ten weekend.

„Zobaczysz zmianę w pojazdach, ale nie zobaczysz nikogo, kto trzyma rynek, ponieważ zmienił pojazdy” – powiedział Buffett. Zacytowany Za pośrednictwem Yahoo Finance.





Aby zilustrować niepewność związaną z pojazdami elektrycznymi, Buffett przypomniał swoim słuchaczom, jak kiedyś Ford zdominował rynek samochodowy dzięki Modelowi T, by po dwóch dekadach odnotować stratę.

Notatka może być przestrogą dla Tesli, która obecnie sprzedaje najwięcej pojazdów elektrycznych spośród wszystkich producentów samochodów w USA, ale rywale rosną. Jednak jednocześnie nie osiągnęli jeszcze poziomu Tesli z różnych powodów, od wyzwań związanych z łańcuchem dostaw po problemy finansowe.

W zeszłym tygodniu Reuters zgłoszone Oczekuje się, że amerykańskie start-upy EV odnotują kolejny kwartał obfitujący w gotówkę bez zauważalnej poprawy w trudnej sytuacji gospodarczej, w której popyt na EV spada.

„Każda firma, która traci pieniądze przy niskiej wycenie, przejada się, a pojazdy elektryczne nie są wyjątkiem. Myślę, że to powolne krwawienie. Może mają szczęście i część ich technologii zostanie kupiona przez większych graczy” — Thomas Hayes, prezes funduszu hedgingowego Great Hill kapitału, powiedział agencji Reuters.

Jednak duzi gracze również mają kłopoty. Nawet GM Płonące pieniądze Ma nadzieję zatrzymać to w pojazdach elektrycznych do 2025 roku. Tymczasem Ford odnotował stratę w pierwszym kwartale w wysokości 722 milionów dolarów dla swojego działu pojazdów elektrycznych, co według analityka i komentatora rynku energii Roberta Price’a przekłada się na stratę ponad 66 000 dolarów na pojazd. zgłoszone Zeszły tydzień.

Tesla nie jest pozbawiona problemów, zmuszając ją do obniżania cen, aby nadążyć za popytem, ​​podczas gdy inflacja surowcowa pochłania marże zysku. Problem ten może się pogorszyć w związku z programami subsydiów rządu federalnego w ramach ustawy antyinflacyjnej.

Irina Slav dla Oilprice.com

