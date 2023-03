Rynki Azji i Pacyfiku, bank centralny, podwyżka stóp procentowych, RBA

2 godziny temu

Ceny ropy nieznacznie wzrosły wśród nowych partnerów eksportowych po tym, jak sekretarz generalny OPEC powiedział, że produkcja ropy w Rosji pozostaje wysoka.

„Rosyjska produkcja jest odporna i jest w stanie znaleźć nowe domy” – powiedział. „To nie tylko Chiny i Indie, myślę, że to także Turcja”, sekretarz generalny OPEC Haitham Al Qais powiedział podczas konferencji CERAWEEK Przeprowadzony przez S&P Global.

Kontrakty futures na ropę Brent wzrosły o 0,23% do 83,48 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty futures na US West Texas Intermediate wzrosły o 0,06% do 77,63 USD za baryłkę.

– Lee Ying Shan