Szef Adidasa odwraca wzrok po rozstaniu z Kanye Westem

HERZGENAURACH, Niemcy/LONDYN, 8 marca (Reuters) – Adidas (ADSGn.DE) obniży swoją dywidendę za 2022 rok, powiedział w środę producent odzieży sportowej, po ostrzeżeniu, że rozstanie z artystą znanym wcześniej jako Kanye West może popchnąć go do pierwszego rok. W tym roku to strata od trzech dekad.

Dyrektor generalny Björn Gulden, który po raz pierwszy będzie rozmawiał z inwestorami 1 stycznia, obiecał odbudować zmaltretowaną markę, przezwyciężając skutki zakończenia współpracy Adidasa z Westem. Tak, zrodziła lukratywną linię butów Yeezy.

Adidas nie podał, ile marka Yeezy zarobiła od pierwszej umowy z Yee pod koniec 2013 roku, ale analitycy szacują, że w najlepszych latach jej sprzedaż wyniosła 7%.

Firma musi skoncentrować się na swojej podstawowej działalności i czeka ją rok „przejściowy”, zanim powróci do rentowności w 2024 r. i powróci do swoich sportowych korzeni, powiedział Gulden.

„Zobaczycie, jak inwestujemy więcej w sport, ponieważ takie jest DNA tej firmy” – powiedział dziennikarzom.

Na dorocznym walnym zgromadzeniu 11 maja firma zarekomenduje dywidendę w wysokości 0,70 euro (0,7374 USD) na akcję, w porównaniu z 3,30 euro na akcję w 2021 roku.

Akcje Adidasa spadły o 2,1% do 1230 GMT. Jednak od początku roku osiągają lepsze wyniki niż rywale Puma i Nike, co jest znakiem, że inwestorzy wspierają Gulden.

„Uważamy, że akcje nie zdyskontowały czasu potrzebnego na odbudowanie marki i marż” – powiedział analityk Credit Suisse Simon Irwin w notatce.

Firma zerwała kontakty z Ye w październiku po serii antysemickich komentarzy, które wygłosił w mediach społecznościowych i w wywiadach, co skłoniło Twittera i Instagrama do ograniczenia jego kont na swoich platformach.

Gulden powiedział, że Adidas wciąż decyduje, co zrobić z niesprzedanymi butami Yeezy. Palenie butów stanowi problem ze zrównoważonym rozwojem, a przekazywanie ich na cele charytatywne jest problematyczne ze względu na ich wartość odsprzedaży, która wzrosła od czasu podziału.

Para butów Yeezy 350 „Zebra” kosztuje teraz od 340 do 360 dolarów, w porównaniu z 260 dolarami cztery miesiące temu, według Johna Mogadlowa, dyrektora generalnego amerykańskiego sprzedawcy butów Impossible Kicks.

Jednym ze sposobów, powiedział Gulden, jest przekazanie wpływów ze sprzedaży przetworzonych zapasów butów Yeezy na cele charytatywne adidas.

Podział będzie kosztował Adidasa 600 milionów euro (632 miliony dolarów) w czwartym kwartale 2022 roku, a buty Yeezy przyniosłyby w tym roku 1,2 miliarda dolarów przychodów.

Gulden powiedział, że zakończenie Yeezy – decyzja, która została podjęta, zanim przejął stery – było słuszne, ale dodał, że to „bardzo smutne” i że Adidas potrzebuje czasu na zbudowanie nowej marki.

Wypełnienie pustki pozostawionej przez Yeezy’ego nie będzie łatwe, powiedział Gulden.

Jednym z obszarów wzrostu, na który zwrócił uwagę, jest trend w kierunku sneakersów w stylu „tarasowym”, takich jak Samba, Gazelle i Special. Zacytował sklepy Adidasa sprzedające buty Samba i narysował kolejki kupujących w Chinach.

„Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna ludzie ustawiają się w kolejce, aby kupić oryginalny produkt, który nie jest Yeezy”.

Mniejsza zniżka

Podsumowując, Gulden powiedział, że Adidas powinien zmniejszyć poziom zapasów i oferować niższe rabaty. Włączając produkty Yeezy o wartości 400 milionów euro, zapasy wzrosły o 49% w porównaniu z poprzednim rokiem i pod koniec grudnia wyniosły prawie 6 miliardów euro.

Biorąc pod uwagę stratę w wysokości 500 milionów dolarów wynikającą z niesprzedaży istniejących akcji Yeezy, firma przewiduje, że bazowy zysk operacyjny w 2023 roku będzie mniej więcej na progu rentowności.

Gdyby Adidas zdecydował się nie regenerować produktów, całkowicie wyeliminowałby zapasy, zmniejszając zyski o kolejne 500 milionów dolarów. To, wraz z jednorazowymi kosztami w wysokości 200 milionów dolarów, oznaczałoby stratę 700 milionów dolarów w tym roku dla Adidasa.

Analitycy RBC stwierdzili, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pełny odpis.

Analitycy z Wedbush, który śledzi premiery nowych sneakersów, powiedzieli, że w przypadku braku nowych projektów Yeezy, Nike prawdopodobnie przejmie udział w rynku od Adidasa.

Adidas pozostaje w tyle za Nike i Pumą

(1 USD = 0,9493 euro)

Reportaż Alexandra Huebnera i Helen Read; Dodatkowe raporty autorstwa Friedricha Heinego i Udaya Sampatha Kumara; Montaż autorstwa Paula Carrella, Matta Scuffhama i Emilii Sithole-Maderaise

