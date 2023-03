Śmierć Dyera Nicholsa: Sąd nakazuje opóźnienie dodatkowego materiału filmowego, gdy DOJ ogłasza przegląd Departamentu Policji w Memphis

(CNN) W styczniu ukazało się więcej wideo z postoju Zabójcza pałka policyjna Dyer Nichols został opóźniony w środę na mocy nakazu sądowego, ponieważ Departament Sprawiedliwości USA ogłosił przegląd Departamentu Policji w Memphis po śmierci Nicholsa.

„Ujawnienie tych informacji podlega dalszym zarządzeniom tego sądu i zostanie zarządzone tak szybko, jak będzie to możliwe w interesie publicznym” – czytamy w zarządzeniu po wniosku złożonym przez obrońcę Desmonda Millsa, Blake’a Ballina. Jr. jest jednym z byłych funkcjonariuszy oskarżonych o przerażające spotkanie z Nicole. Palin wskazał, że jego wniosek był próbą zapewnienia, że ​​​​przyszli jurorzy nie będą uprzedzeni.

Urzędnicy mieli ogłosić to w środę Jeszcze 20 godzin materiału wideo Urzędnik z Memphis powiedział, wraz z niektórymi zapisami wewnętrznego dochodzenia miasta w sprawie 13 policjantów i czterech pracowników straży pożarnej z nocy pobicia na początku stycznia.

Urzędnik zwolnił się we wtorek Po śmierci Nicholsa w mieście w zachodnim Tennessee, siódmy policjant został zwolniony, a inni zostali zwolnieni lub opuścili siły. poprzednio, – powiedziało sześciu urzędników Zwolniony, pięciu z nich Oskarżony.

Miasto planuje opublikować dodatkowy materiał wideo w środę po południu, teraz, gdy wewnętrzne dochodzenie w sprawie pobicia zostało zakończone, powiedziała dyrektor ds. prawnych Memphis, Jennifer Singh, we wtorek rano komisji Rady Miejskiej.

Sink i rzeczniczka miasta Alison Foch potwierdzili w środę CNN opóźnienie. W oświadczeniu Foch powiedział, że nakaz sądu „nie może udostępniać żadnych nagrań wideo, audio ani nagrań związanych z rozprawą administracyjną miasta do czasu wydania kolejnego orzeczenia sądu”.

Fauci wcześniej powiedział CNN, że dochodzenie w tej sprawie trwa w środę po południu.

Warto zauważyć, że spodziewano się zawierać niepublikowane materiały filmowe To, co zostało powiedziane po pobiciu i kiedy Nichols został przewieziony karetką do szpitala, może odgrywać rolę śledczą, ponieważ jego biuro rozważa dodatkowe zarzuty, The Prokurator okręgowy powiedział wcześniej CNN.

Biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Shelby poinformowało w środowym oświadczeniu, że popiera decyzję o udostępnieniu „pozostałych materiałów wideo z dochodzenia”.

„Jeśli chodzi o inne sprawy, które mają zostać ujawnione, nasze biuro musi je dokładnie przeanalizować, aby upewnić się, że nie szkodzi to oskarżonemu ani nie zagraża naszej sprawie” – dodano.

Wniosek Palina i orzeczenie sądu „wynikają z potrzeby zrównoważenia interesu przejrzystości z prawem oskarżonych do rzetelnego procesu” – powiedział w oświadczeniu.

„Dochodzenia policyjne często ujawniają nieistotne, krzywdzące, wprowadzające w błąd lub niedopuszczalne dowody” – powiedział. „Wydany dzisiaj nakaz pozwoli wszystkim stronom na przejrzenie informacji, które Departament Policji w Memphis chce ujawnić, aby upewnić się, że opinia publiczna nie jest narażona na takie dowody”.

Wiadomość o wyzwaniu prawnym obrońcy pojawiła się w środę po tym, jak Departament Sprawiedliwości ogłosił, że dokona przeglądu Departamentu Policji w Memphis po śmierci Nicholsa.

Przegląd, o który poprosił burmistrz Memphis i szef policji miasta, obejmie „polityki, procedury, szkolenia, dane i procesy związane z użyciem siły, ekspansją i jednostkami specjalnymi MPD”. Komunikat prasowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Publiczny raport przedstawiający ustalenia i zalecenia urzędu zostanie opublikowany pod koniec przeglądu, podano w komunikacie. Ogłoszenie dotyczące Memphis pojawiło się na krótko przed wydaniem przez DOJ Ostra krytyka Departamentu Policji Metro w Louisville Jest następstwem oddzielnej dwuletniej oceny przeprowadzonej przez agencję po morderczym ataku Briona Taylor.

Nagrania opublikowane wcześniej przeczyły doniesieniom policji

Nichols, 29-letni czarnoskóry mężczyzna, został wielokrotnie uderzony i kopnięty przez funkcjonariuszy policji w Memphis 7 stycznia po zatrzymaniu ruchu i krótkim pościgu. Zmarł trzy dni po przyjęciu do szpitala.

Pięciu czarnoskórych policjantów zostało zwolnionych po wewnętrznym dochodzeniu i postawionych w stan oskarżenia 26 stycznia.

Nagrania z kamery ciała i nagrania z monitoringu zatrzymanego Wydany dzień późniejPubliczne ujawnienie powagi pobicia spotkało się z powszechnym potępieniem ze strony mieszkańców i funkcjonariuszy policji, a prokurator okręgowy powiedział, że jest skonfliktowany. Stało się to, co powiedziały władze W pierwszym raporcie policyjnym.

Film wywołał ogólnokrajową debatę na temat sprawiedliwości w policji i reform, wstrząsając narodem od dawna przyzwyczajonym do filmów przedstawiających brutalność policji – szczególnie wobec osób kolorowych – i wywołując protesty. i świadomość W Memphis i innych dużych miastach USA.

Rada miasta Memphis przyjęła we wtorek kilka rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa publicznego związanych z policją. Jeden z nich ustanowił „roczny niezależny przegląd” akademii szkoleniowej wydziału policji, a drugi ustanowił niezależny proces przeglądu przypadków użycia siły oraz zgonów lub poważnych obrażeń przebywających w areszcie.





Prokurator miejski mówi, że siódmy oficer został zwolniony i być może nawet przeszedł na emeryturę

Miasto planuje również ujawnić w środę niektóre akta dotyczące wewnętrznych dochodzeń 13 funkcjonariuszy policji i czterech pracowników straży pożarnej, w tym dokumenty wskazujące, dlaczego są oni badani, powiedział Sink.

Dodał, że inne akta dochodzeniowe zawierają informacje, które należy zredagować i zostaną opublikowane w Internecie po zakończeniu.

Ale Sink już ogłosił wynik końcowy: siedmiu policjantów zostało zwolnionych, trzech zostało zawieszonych, jeden przeszedł na emeryturę, a dwóch zostało przerwanych w wyniku dochodzeń, powiedział we wtorek – miasto potwierdziło, że siódmy funkcjonariusz został zwolniony.

Szczegóły dotyczące nazwiska mężczyzny i tego, o co funkcjonariusz został oskarżony, nie zostały natychmiast ujawnione.

Miasto wcześniej poinformowało, że trzech pracowników straży pożarnej w Memphis – dwóch techników ratownictwa medycznego i porucznik straży pożarnej – przybyło na miejsce zdarzenia. Usunięto, chociaż nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. We wtorek Sink powiedział, że czwarty pracownik straży pożarnej został zawieszony, ale nie podał dodatkowych szczegółów.

Dwóch zwolnionych ratowników nie przeprowadziło podstawowego badania Nicholsa przez pierwsze 19 minut, a porucznik pozostał w wozie strażackim. Według Państwowa Rada Ratownictwa Medycznego.

Członek rady zapytał Singha, czy ktokolwiek, kto zaatakował Nicholsa, nadal jest członkiem policji lub straży pożarnej.

„Nie. Wszyscy ci oficerowie … oskarżony o przestępstwo” – powiedział Sink.

Tych pięciu byłych policjantów z Memphis zostało postawionych w stan oskarżenia w styczniu 17 lutego usłyszał zarzuty karne.





Pięciu byłym policjantom z Memphis postawiono zarzuty karne w związku ze śmiercią Dyera Nicholsa. U góry: Tadarius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III. Na dole: Desmond Mills Jr., Justin Smith.

Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III i Desmond Mills Jr. Każdemu z nich postawiono zarzuty morderstwa drugiego stopnia, napaści kwalifikowanej, porwania z użyciem przemocy, wykroczenia służbowego i represji ze strony urzędników. Morderstwo drugiego stopnia w Tennessee jest przestępstwem klasy A, za które grozi od 15 do 60 lat więzienia.

Ich prawnicy nie przyznali się do winy w ich imieniu. Mają ponownie stawić się w sądzie 1 maja.

Pięciu oskarżonych funkcjonariuszy było częścią specjalnej jednostki Scorpion departamentu Wprowadzony na rynek w 2021 r. Z powodu rosnącej przestępczości z użyciem przemocy w Memphis. Policja w Memphis ogłosiła, że ​​jednostka zostanie trwale zamknięta wkrótce po opublikowaniu nagrania wideo z aresztowania Nicholsa w styczniu, a Departament Sprawiedliwości powiedział w środę, że osobno dokona przeglądu jednostek specjalnych w całych Stanach Zjednoczonych i stworzy przewodnik uzupełniający przegląd Memphis. Policja.

Policja zidentyfikowała szóstego funkcjonariusza, który został zwolniony w lutym. Preston Hemphill, który jest biały, twierdzi, że został oskarżony o naruszenie polityki departamentu w tym dotyczące osobistego zachowania i prawdomówności.

Ponadto dwa biura szeryfa hrabstwa Shelby Zastępcy na miejscu zdarzenia zostali zawieszeni Zgodnie z komunikatem prasowym Biura Szeryfa uzyskanym przez WHBQ, stowarzyszonego z CNN, każdy był bez zapłaty za swoje części w sprawie przez pięć dni.