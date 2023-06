SEC pozwała Coinbase, nazywając ją niezarejestrowanym brokerem kryptograficznym

Nowy Jork

CNN

—



Najwyższy regulator z Wall Street mierzy się z niektórymi z największych nazwisk w branży kryptograficznej w ramach represji regulacyjnej, która wstrząsnęła sektorem aktywów cyfrowych, oskarżając ich o naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.

We wtorek amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozwała Coinbase, największą amerykańską giełdę kryptograficzną, za rzekome działanie jako niezarejestrowany broker. Ta skarga wylądowała mniej niż 24 godziny po jej złożeniu Podobna sprawa przeciwko zagranicznemu konkurentowi Finans.

„Od co najmniej 2019 roku Coinbase zarobił miliardy dolarów na nielegalnym kupowaniu i sprzedawaniu papierów wartościowych z aktywami kryptograficznymi” – powiedziała SEC. Informacja prasowa. „Coinbase łączy tradycyjne usługi giełdy, brokera i agenta rozliczeniowego bez rejestracji w Komisji zgodnie z wymogami prawa”.

Brak rejestracji Coinbase „pozbawił inwestorów znaczącej ochrony” – powiedziała SEC.

Dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, powiedział we wtorek na Twitterze, że jest „dumny z reprezentowania branży w sądzie, aby w końcu uzyskać jasność co do zasad kryptowalut”. Odepchnął jednak SEC, która, jak zauważył, uznała biznes platformy kryptograficznej, kiedy pozwoliła Coinbase wejść na giełdę w 2021 roku.

„Nie było sposobu, aby„ wejść i zarejestrować się ”- próbowaliśmy raz za razem”. On napisał. „Zamiast wydawać jasny zbiór zasad, SEC przyjęła rozporządzenie, które szkodzi Ameryce poprzez podejście egzekucyjne. Więc jeśli do szukania jasności trzeba wykorzystać sądy, niech tak będzie.

W oświadczeniu dla CNN, główny prawnik Coinbase, Paul Grewal, powtórzył oświadczenie Armstronga, dodając: „Prawodawstwo, które pozwala na otwarte tworzenie i sprawiedliwe stosowanie uczciwych zasad ruchu drogowego, jest rozwiązaniem, a nie procesem sądowym”.

Akcje Coinbase spadły we wtorek o ponad 12%.

Sprawa Coinbase pojawia się po podobnej skardze SEC przeciwko Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut. W ciągu 24 godzin po tym, jak firma pozwała Binance, inwestorzy wyciągnęli około 790 milionów dolarów z platformy i jej amerykańskiej spółki zależnej, podała we wtorek firma danych Nansen.

Widziałem Binance’a Odpływy netto wyniosły 778,6 mln USD Tokeny kryptograficzne na blockchainie Ethereum, wraz z amerykańską spółką zależną Binance.US, odnotowują odpływ netto w wysokości 13 milionów dolarów, napisał Nansen na Twitterze.

Rzecznik Binance powiedział w poniedziałek, że firma poważnie traktuje zarzuty SEC, ale uważa, że ​​zarzuty agencji są „nieuzasadnione” i że firma jest celem ze względu na jej wielkość i rozpoznawalność nazwy.

Rosnąca represja regulacyjna zaskakuje inwestorów kryptograficznych, którzy byli zszokowani zeszłoroczną eksplozją FTX, wschodzącej gwiazdy, która spłonęła spektakularnie i jest teraz towarem. Ogromne śledztwo federalne w sprawie oszustwa. Od tego czasu ceny aktywów cyfrowych spadły, a organy regulacyjne zintensyfikowały kontrolę branży.

Firmy kryptograficzne od dawna sprzeciwiają się klasyfikowaniu swoich produktów jako tradycyjnych papierów wartościowych lub towarów, argumentując, że są to całkowicie nowy typ aktywów cyfrowych, który wymaga dostosowanych zasad i przepisów. SEC nie zgadza się i często twierdzi, że większość ofert kryptograficznych to papiery wartościowe, które powinny być regulowane, podobnie jak akcje i obligacje na Wall Street.

Pozwy sądowe przeciwko dwóm największym markom w branży kryptograficznej mogą pomóc wymusić kwestię regulacyjną, skłaniając Kongres do działania i ostatecznie do rewizji sądowej.

„Ten przypadek może nie być pozytywny dla Coinbase, ale powinien być pozytywny dla przestrzeni kryptograficznej” – napisali we wtorek analitycy z TD Cowen. „Niezależnie od tego, jak rządzi sędzia, kryptowaluty powinny pozostać blisko ostatecznych zasad”.

– Reportaż z CNN Matt Egan.