Wielka ława przysięgłych z Florydy jest zaangażowana w dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości w sprawie dokumentów Trumpa, mówią źródła AP

WASHINGTON (AP) – Prokuratorzy federalni używają wielkiej ławy przysięgłych na Florydzie. Śledztwo w sprawie niewłaściwego obchodzenia się z dokumentami niejawnymi w posiadłości byłego prezydenta Donalda Trumpa w Palm Beach, osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała we wtorek wieczorem.

Wielka ława przysięgłych jest oprócz oddzielnego panelu, który spotyka się w Waszyngtonie od miesięcy, aby rozpatrzyć zarzuty przeciwko Trumpowi w związku z posiadaniem setek tajnych dokumentów w Mar-a-Lago i możliwym utrudnianiem wysiłków rządu w celu odzyskania akt.

Nie jest jasne, dlaczego prokuratorzy korzystają z dodatkowej wielkiej ławy przysięgłych, co zostało opisane w The Associated Press przez osobę, która nalegała na anonimowość w celu omówienia tajnego postępowania lub którzy świadkowie mogą przed nim zeznawać.

Różni świadkowie, w tym prawnicy Trumpa, bliscy współpracownicy byłego prezydenta i przedstawiciele Trump Organization, stanęli przed wielką ławą przysięgłych w Waszyngtonie w zeszłym roku. Ale użycie innej wielkiej ławy przysięgłych na Florydzie sugeruje, że prokuratorzy mogą przyjrzeć się przynajmniej niektórym potencjalnym zarzutom w tym stanie.

Uważa się, że śledztwo w sprawie Mar-a-Lago, prowadzone przez zespół prawników specjalnego prokuratora Jacka Smitha, jest na końcowym etapie, a decyzja o postawieniu zarzutów spodziewana jest wkrótce. Prawnicy Trumpa spotkali się w poniedziałek w biurze Departamentu Sprawiedliwości Częścią wysiłków zespołu prawnego wraz z urzędnikami, w tym Smithem, jest zgłaszanie obaw dotyczących tego, co według nich jest wykroczeniem prokuratorskim, i próba argumentowania przeciwko ewentualnemu oskarżeniu.

Dochodzenie skupiło się nie tylko na posiadaniu przez Trumpa dokumentów niejawnych, w tym ściśle tajnych, ale także na odmowie Trumpa przekazania akt na żądanie i potencjalnych sankcjach. FBI wydało w zeszłym roku wezwanie do sądu w celu udostępnienia tajnych akt w posiadłości i wróciło z nakazem przeszukania po tym, jak nabrało podejrzeń, że Trump i jego przedstawiciele nie zwrócili wszystkich dokumentów. Odzyskano dodatkowo 100 dokumentów z klauzulami tajności.

Śledczy przesłuchali współpracownika Trumpa Przenoszenie pudeł z dokumentami w Mar-a-Lago zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. W ramach zakazu zbliżania się skupionego na materiałach z monitoringu, wyrazili zainteresowanie pracownikiem opróżniającym basen w ośrodku w październiku zeszłego roku, co spowodowało zalanie posiadłości, powiedziała inna osoba poinformowana o stanie. Anonimowy. Ta ciekawostka jako pierwsza została opisana przez CNN.

Rzecznik Smitha odmówił komentarza we wtorek wieczorem na temat istnienia innego wielkiego jury.

