Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku należy do najgorszych na świecie, ponieważ dym z kanadyjskich pożarów pokrywa północny wschód

CNN

—



Nowy Jork znalazł się we wtorek na szczycie listy najbardziej zanieczyszczonego powietrza na świecie Szkodliwy dym przedostał się na południe W Quebecu płonie ponad sto pożarów lasów.

Dym z pożarów w Kanadzie okresowo pochłania regiony północno-wschodnie i środkowoatlantyckie. Więcej niż tydzieńRodzi to obawy dotyczące skutków utrzymującej się złej jakości powietrza.

Indeks jakości powietrza w Nowym Jorku w pewnym momencie we wtorek wieczorem przekroczył 200 – co jest określane jako „bardzo niezdrowe”. IQair. Według IQair we wtorek o godzinie 22:00 czasu wschodniego miasto miało najgorszą jakość powietrza ze wszystkich głównych obszarów metropolitalnych.

We wtorek wieczorem, według IQair, Nowy Jork miał drugie najgorsze zanieczyszczenie powietrza na świecie, po indyjskim New Delhi. Inne miasta na liście to Doha w Katarze; Bagdad, Irak; i Lahore w Pakistanie.

Nowy Jork również krótko znalazł się na szczycie listy we wtorek rano.

W rezultacie co najmniej 10 okręgów szkolnych w środkowym stanie Nowy Jork odwołało we wtorek zajęcia i imprezy na świeżym powietrzu. Działania te obejmują wydarzenia akademickie, sportowe i pozalekcyjne, podczas gdy przerwy na świeżym powietrzu i zajęcia gimnastyczne również zostały odwołane, podały ogłoszenia okręgu szkolnego.

Dym z pożarów zawiera bardzo małe cząstki stałe, czyli PM2,5 – najmniejsze zanieczyszczenie, ale najbardziej niebezpieczne. Wdychany wnika głęboko w tkankę płucną i przedostaje się do krwioobiegu. Pochodzi ze źródeł takich jak spalanie paliw kopalnych, burze piaskowe i pożary, i jest powiązana z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym Astma, choroba serca i inni Choroby układu oddechowego.

Miliony ludzi umierają każdego roku z powodu problemów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W 2016 roku ok 4,2 miliona przedwczesnych zgonów Według Światowej Organizacji Zdrowia, związane z drobnymi cząsteczkami.

We wtorek stężenie PM2,5 w powietrzu Nowego Jorku było 10 razy wyższe niż wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

„Jeśli zobaczysz lub poczujesz dym, wiedz, że jesteś narażony” – powiedział William Barrett, krajowy starszy dyrektor ds. Doradztwa w zakresie czystego powietrza American Lung Association. „Ważne jest, aby zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby pozostać w pomieszczeniach podczas tych epizodów wysokiego, ciężkiego zanieczyszczenia, i naprawdę ważne jest monitorowanie swojego zdrowia lub rozwoju objawów”.

Ludzie szczególnie narażeni na dym z pożarów to „dzieci, seniorzy, osoby w ciąży lub osoby z chorobami układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego” – powiedział Barrett, dodając, że objawy mogą się pogorszyć lub rozwinąć na nowo, gdy palą.

„W rzeczywistości upewnij się, że podejmujesz odpowiednie kroki, aby skontaktować się z pracownikami służby zdrowia w sprawie objawów, które pojawiają się podczas tych wydarzeń” – powiedział Barrett.

Według Canadian Interagency Forest Fire Center w tym tygodniu w Quebecu płonie ponad 150 pożarów – ponad dwukrotnie więcej niż w jakiejkolwiek innej kanadyjskiej prowincji.

Do tej pory w Quebecu w 2023 roku spłonęło ponad 400 pożarów, ponad dwukrotnie więcej niż średnia w tym roku. W tym roku pożary lasów spaliły prawie 9 milionów akrów w Kanadzie, z czego prawie pół miliona akrów spłonęło w samym Quebecu.

Ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza obowiązywały we wtorek na większości północnego wschodu i środkowego zachodu, ponieważ dym z pożarów dryfował na zachód od Detroit i Chicago.

„Oczekuje się, że warunki pogodowe będą miały szeroki zakres poziomów ozonu lub cząstek stałych na poziomie niezdrowym lub wyższym dla wrażliwych grup indeksu jakości powietrza” – poinformowała National Weather Service w Chicago. „Aktywne dzieci i dorośli, zwłaszcza ci z chorobami płuc lub układu oddechowego, takimi jak astma, powinni ograniczyć przedłużoną aktywność na świeżym powietrzu”.

Spencera Platta/Getty Images We wtorek rano ludzie przechodzą przez Brooklyn Park w Nowym Jorku. Poziom zanieczyszczenia powietrza jest niezdrowy dla wrażliwych grup ze względu na dym z kanadyjskich pożarów.

Detroit znalazło się na liście 10 najgorszych miejsc IQair pod względem zanieczyszczenia powietrza we wtorek po południu. Jakość powietrza w Chicago była umiarkowana we wtorek po południu i oczekuje się, że pozostanie umiarkowana przez następne dwa dni.

Tymczasem jakość powietrza w Pittsburghu utrzymywała się na niezdrowym poziomie, a prognozy wskazywały niewielką zmianę na niezdrową dla wrażliwych grup, takich jak osoby starsze, małe dzieci i osoby z problemami z oddychaniem, po czym w środę powróciła do umiarkowanego poziomu. Miasto pozostawało w stanie alarmu jakości powietrza przez cały wtorek.

Nowy Jork i część Nowej Anglii Podobnie jak jakość powietrza Ostrzeżenie na wtorek dla większości stanu Nowy Jork, w tym Massachusetts, Connecticut, Rhode Island i Vermont. Przewiduje się, że we wtorek w miastach takich jak Baltimore, Boston, Hartford, Providence i Montpelier w stanie Vermont jakość powietrza będzie niezdrowa dla wrażliwych grup.

Oczekuje się, że zimny front będzie przesuwał się na południe w ciągu najbliższych kilku dni, spychając dym na południe i wschód przez cały tydzień.

Występują zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka Zwiększone upały i suche warunki Pozwalanie, aby pożary lasów zapalały się i rozwijały. Naukowcy poinformowali niedawno Miliony akrów spalonych przez pożary w zachodnich Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – mniej więcej wielkości Karoliny Południowej – zostały przypisane zanieczyszczeniu węglem przez największe na świecie firmy produkujące paliwa kopalne i cement.

Kiedy płoną, dym może przemieszczać się tysiące mil w dół rzeki i szkodzić milionom ludzi.

„Pożary lasów to w dużej mierze kwestia globalnego ocieplenia” – powiedział Glory Dolphin Hames, dyrektor generalny IQAir North America. powiedział wcześniej CNN. „Ma to wiele wspólnego ze zmianami klimatycznymi, które tworzą zasadniczo niebezpieczne warunki”.