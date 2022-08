Serena Williams nie okazuje życzliwości Emmie Radukan w Cincinnati | Serena Williams

W obliczu wszech czasów wielkości i bezprecedensowej długowieczności obejmującej 27 niezwykłych lat, czas nie jest pokonany i ostatecznie dogoni nas wszystkich. Z każdym mijającym dniem koniec zawodowej kariery tenisowej Sereny Williams zbliża się niebezpiecznie, a szanse na ostateczny, spektakularny finisz znikają.

W finale swojej najlepszej kariery Williams przegrała mecz w pierwszej rundzie z Western i Southern Open w bezbłędnym występie 6-4, 6-0. Emma Raduganu Ten, który nie stawia stopy regularnie.

„Szczerze mówiąc, to niesamowite. Nie mogę uwierzyć, że gram Serenę Williams” – powiedział później Raducanu.

Po niemile widzianym jednodniowym spóźnieniu, Williams i Raducanu w końcu przybyli we wtorek wieczorem z ciasno stłoczonym tłumem na korcie, wyglądającym z górującego nad stadionem Court, aby obejrzeć amerykańskich mistrzów przed jej meczem. Kiedy Williams pojawił się na korcie, tłum zgotował jej owację na stojąco.

To była wojna odległych pokoleń, w której 21-letni Williams dzielił od 19-letniego Raduganu. Ale po karierze charakteryzującej się niezliczonymi nawrotami, roczna nieobecność Williamsa na trasie po zeszłorocznym Wimbledonie okazała się zbyt długa, by mogła odzyskać najlepszą formę.

Williams rozpoczęła mecz od strasznego otwarcia serwisowego, popełniając cztery błędy z rzędu i tracąc pierwsze pięć punktów w meczu, gdy natychmiast upadła na przerwę. Nadało ton kiepskiemu występowi pod koniec.

Po roku w świetle reflektorów po triumfie w US Open, Raduganu po raz kolejny miał rzadką okazję, aby wszystkie kamery i oczy w całej sieci skupiły się na przeciwniku.

Bez żadnych oczekiwań i zahamowań, Radukanu zapewnił nieskazitelny występ. Wchłonęła pierwsze ciosy Williamsa, cierpliwie testowała wytrzymałość strzałów przeciwnika w długich rajdach i atakowała bez wahania, ilekroć piłka była słaba, ujawniając niezwykle ograniczoną mobilność Williamsa. Mecz zakończył z 14 zwycięzcami i jednym niewymuszonym błędem.

„[This] To może być jedna z moich ostatnich szans na współpracę z nim” – powiedział. „Musisz pielęgnować tę chwilę, będziesz mieć to wspomnienie do końca życia.

Emma Raducanu oklaskiwała Serenę Williams z kortu w Lindner Family Tennis Center. Zdjęcie: Robert Branch/Getty Images

Pomimo radości, Raducanu odpowiedziała na swoje zwycięstwo znacznie mniejszą radością, nawet zaciskając pięść, gdy forhend Williamsa leciał długo. „Szczerze mówiąc, byłam zachwycona. Myślę, że jestem„ chodź ”w turnieju, powiedziałam do siebie, ponieważ szanuję ją tak bardzo jako sportowiec, jako tenisistkę, jako osobę” – powiedziała .

W zeszłym tygodniu w Toronto, dzień po tym, jak Williams ogłosiła, że ​​rozpoczęło się odliczanie do końca jej kariery, została pokonana w równych setach przez Belindę Bencic. Po porażce został na rzadkim przesłuchaniu w sądzie dla przegranych i stłumił łzy, żegnając się z Kanadą.

Tym razem nie było ceremonii ani srebrnej folii, choć organizatorzy paradowali przez dwór z szampanem. Williams spakowała walizki i wyszła błyskawicznie, jej rozczarowanie było widoczne. Od tego czasu nie uczestniczył w pomeczowej konferencji prasowej.

Williams ma tylko jeden mecz w swojej karierze i jest to dalekie od tego, jak wyobrażała sobie wynik. Teraz uda się na US Open, a wygrawszy tylko jeden z trzech meczów singlowych, jej finałowy mecz będzie szaleńczym oczekiwaniem.

„Myślę, że wszyscy powinniśmy uhonorować Serenę i jej niesamowitą karierę” – powiedział Raducanu. „Jestem bardzo wdzięczny za to doświadczenie gry z nią i przechodzenia przez nasze kariery. Wszystko, co osiągnęła, jest inspirujące i to prawdziwy zaszczyt dzielić się z nią dworem.

Dla Raduganu mało prawdopodobna okazja zmierzenia się z graczem, który był już sławny przed jej istnieniem, okazała się spełnieniem marzeń. Zawsze mogła powiedzieć, że odeszła z wygraną po tym, jak patrzyła na Serenę Williams na korcie.

Za swoje wysiłki Raducanu zmierzy się z kolejną z najbardziej utytułowanych zawodniczek następnej dekady w drugiej rundzie, na którą czeka była nr 1 Victoria Azarenka. Radukanu również czeka okrutny obrót wydarzeń, gdy gra w deblu z Eliną Rybakiną w środę, a para zmierzy się ze sobą w drugim meczu na Korcie Centralnym po ostatniej decyzji Radukanu.

„Oczywiście, w ciągu ostatniego roku, ci wspaniali gracze mieli świetną ekspozycję i za każdym razem, gdy z nimi grasz, uczysz się od nich, a to, co robią, pomaga im w karierze” – powiedziała. – Tak, jutro na pewno będzie ciężki mecz.