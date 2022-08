Wojna rosyjsko-ukraińska: aktualizacje na żywo i wiadomości z Krymu

Plaża Primorsky w Jałcie na Krymie w 2017 roku. dług… Denis Sinyakov dla The New York Times

KIJÓW, Ukraina – Półwysep Krymski wisi jak diament u południowego wybrzeża Ukrainy, z umiarkowanym klimatem, szerokimi plażami, bujnymi polami pszenicy i sadami pełnymi owoców wiśni i brzoskwini.

To też Ważna platforma Za agresję Rosji na Ukrainę.

Połączony z Rosją mostem i służący jako dom Floty Czarnomorskiej Moskwy, Krym stanowi istotne ogniwo w rosyjskim łańcuchu dostaw, który obecnie obsługuje dziesiątki tysięcy żołnierzy okupujących duże obszary południowej Ukrainy.

Prezydent Władimir V. Dla Putina była to ziemia święta, ogłoszona częścią Rosji Katarzyny Wielkiej w 1783 r., torując drogę jego imperium do przekształcenia się w potęgę morską. Radziecki władca Nikita S. Chruszczow podarował go Ukrainie w 1954 roku. Odkąd Ukraina była wówczas republiką radziecką, niewiele się zmieniło.

Ale kiedy Związek Radziecki upadł prawie cztery dekady później, Rosja straciła swoje klejnoty. Pan. Putin powiedział, że naprawia historyczną krzywdę, gdy nielegalnie zaanektował Krym w 2014 roku.

W 2014 roku rosyjscy żołnierze otoczyli ukraińską bazę w Perewalnoj na Krymie. dług… Tyler Hicks/The New York Times

Następnie Putin zapewnił, że nie ma zamiaru dalej dzielić Ukrainy. Osiem lat później, w lutym, dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy maszerowało z półwyspu na północ i rozpoczęło obecną wojnę.

W ostatnich dniach cele wojskowe na Krymie zostały zaatakowane, a półwysep ponownie znalazł się w centrum wielkiej walki o władzę.

znaczenie militarne

Na początku wojny rosyjskie wojska powstające z Krymu zdobyły regiony Chersoniu i Zaporoże, kluczowe dla rosyjskiej okupacji południowej Ukrainy.

Krym zapewnia Rosji niezbędne wsparcie logistyczne w utrzymaniu okupacyjnego wojska, w tym dwa kluczowe połączenia kolejowe, na których Rosja polega na transporcie ciężkiego sprzętu wojskowego. Krymskie bazy lotnicze były wykorzystywane przeciwko pozycjom ukraińskim, a na półwyspie znajdowały się wyrzutnie rosyjskich rakiet dalekiego zasięgu.

Półwysep jest także domem dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, która pomaga Rosji zdominować morza, w tym poprzez blokadę morską, która sparaliżowała gospodarkę Ukrainy.

Miejsce w słońcu

Rosja jest zimna – jedna piąta kraju znajduje się za kołem podbiegunowym. Ale w skąpanej w słońcu Jałcie krymskiej to plus.

„Rosja potrzebuje raju”, napisał generał i kochanek Katarzyny Wielkiej, książę Grigorij Potiomkin, zachęcając ją do przejęcia ziemi.

Carowie i szefowie Politbiura mieli na Krymie domy wakacyjne. Zanim Zachód nałożył sankcje na Rosję za nielegalną aneksję półwyspu, było to miejsce, do którego bogaci Europejczycy z Europy Wschodniej udawali się na odpoczynek i imprezę.

„Kasyna wszędzie brzęczą i brzęczą wśród wysadzanych sosnami uliczek”. Kolumna podróżnicza New York Times donosił o Jałcie w 2006 roku, dodając: „Wiele – jeśli nie wszystko – dzieje się w tym nadmorskim mieście rozkwitu”.

Po 2014 roku turystyka gwałtownie spadła. Ale kiedy W bazie sił powietrznych słyszalny był wybuch Czarny dym w zeszłym tygodniu przesłaniał słońce w pobliżu zachodniego wybrzeża Krymu, a widzowie robili zdjęcia i filmy w pobliskich kurortach.

Plażowicze w Novofedorivce na okupowanym przez Rosję Krymie, w pobliżu eksplozji w pobliskiej rosyjskiej bazie lotniczej na początku tego miesiąca. dług… Reuters

Stosunki z Rosją

„Krym zawsze był integralną częścią Rosji w sercach i umysłach ludzi” – powiedział. Ale wybiórcze czytanie jego historii.

Na przestrzeni wieków Grecy i Rzymianie, Goci i Hunowie, Mongołowie i Tatarzy zgłaszali roszczenia do tej ziemi.

Żadna grupa nie widziała wojny rozwijającej się na Krymie z takim niepokojem jak Tatarzy, tureccy muzułmanie, którzy migrowali ze stepów euroazjatyckich w XIII wieku.

Byli Brutalnie namierzony przez Stalina, którzy – zapowiadając usprawiedliwienie Kremla dla obecnej wojny – oskarżyli ich o kolaborację z nazistami i masowo deportowali. Zginęły w tym tysiące.

W 1989 r. ostatni przywódca sowiecki Michaił Gorbaczow zezwolił Tatarom na powrót na Krym. Przed aneksją w 2014 r. stanowili około 12% ludności Krymu, liczącej około 260 tys.

W 2017 roku Human Rights Watch oskarżył Moskwę o Nasila prześladowania mniejszości tatarskiej na Krymie „w wyraźnym celu całkowitego spacyfikowania sprzeciwu na półwyspie”.