SpaceX Falcon Heavy wystrzeli satelitę NOAA

Rakieta Falcon Heavy firmy SpaceX wystrzeliwuje misję asteroidy Psych należącą do NASA Rakieta SpaceX Falcon Heavy wystrzeliła w piątek należący do NASA statek kosmiczny Psyche z Kennedy Space Center na Florydzie. NASA

Nadszedł czas, aby wydobyć duże silniki. Wkrótce na tych na Wybrzeżu Kosmicznym czeka uczta.

Nie jedna, ale trzy rakiety pierwszego stopnia Falcon 9 tworzące Falcon Heavy mają tymczasowo wynieść satelitę pogodowego na orbitę na niebie Florydy.

Minęło trochę czasu, odkąd Floryda widziała tę scenę: dwa Falcony 9 wspierające główną rakietę przenoszącą drugi stopień i ładunek w przestrzeń kosmiczną. Falcon Heavy po raz ostatni wzbił się w niebo Florydy z lądowiska 39A Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego pod koniec grudnia, niosąc tajny statek kosmiczny Sił Kosmicznych znany jako X-37B. Jedynym porównywalnym startem od tego czasu był trójrdzeniowy ULA Delta IV Heavy Final, który w kwietniu przewiózł ładunek dla Narodowego Biura Rozpoznania z Cape Canaveral.

Dlaczego Falcon Heavy jest potrzebny do tego startu?

Większy ładunek wymaga większej mocy, a ponieważ NOAA i NASA przygotowują się do wystrzelenia satelity pogodowego GOES-U we wtorek, 25 czerwca, potrzebują większej rakiety. Satelita jest porównywalny do małego autobusu szkolnego, dlatego wykorzystana zostanie jedna z cięższych rakiet nośnych. Wchodzi Falcon Heavy.

Rakiety SpaceX Space Coast: Falcon Heavy kontra Falcon 9

Mówiąc najprościej, Falcon Heavy to pierwsze stopnie trzech rakiet Falcon 9 – razem dają trzykrotną siłę nośną. Centrum jest w pełni załadowane drugim stopniem rakiety Falcon 9 i ładunkiem znajdującym się powyżej. Ładunek, w tym przypadku satelita NOAA, jest przymocowany do owiewki, aby chronić go w drodze w przestrzeń kosmiczną.

Dla porównania Falcon 9, który wystrzeliwuje misje Starlink, to pojedyncza rakieta. Jedna z tych pojedynczych rakiet ma 229,6 stóp wysokości i 12 stóp średnicy wraz z drugim stopniem.

Spośród trzech rakiet Falcon 9 potwór Falcon Heavy stoi na tej samej wysokości. Jest jednak również dość szeroki, co daje mu szerokość 39,9 stóp, co jest prawie porównywalne ze zderzakiem trzech zaparkowanych samochodów.

Według SpaceX Falcon Heavy wykonał dziewięć startów, 17 lądowań ze wspomagaczami i 14 ponownych lotów ze wspomagaczami.

Pierwszy udany Falcon Heavy poleciał w lutym 2018 r., niosąc jako ładunek czerwoną Teslę Roadster i manekina o imieniu „Starman” ubranego w skafander kosmiczny SpaceX.

Falcon Heavy Thrust: jak potężna jest ta rakieta?

Trzy rakiety Falcon 9 – każda napędzana dziewięcioma silnikami Merlin – zapewniają pojazdowi Falcon Heavy moc 27 silników Merlin podczas startu. Każdy z tych 27 silników zapewnia ciąg 190 000 funtów. Według SpaceX siła ta zapewnia łącznie pięć milionów funtów ciągu.

SpaceX twierdzi, że Falcon Heavy może przewozić całe paliwo, ładunek, pasażerów i na orbitę przy masie porównywalnej z odrzutowcem 737.

Lądowanie ciężkiego boostera SpaceX Falcon

SpaceX odzyska dwa wspierające dopalacze Falcona 9. Zgodnie z praktyką z poprzednich lotów oba dopalacze wylądują na lądowisku na Przylądku Canaveral, zapewniając podwójne wzmocnienie dźwiękowe. Jeśli SpaceX będzie kontynuować praktyki stosowane w poprzednich lotach Falcona Heavy, rdzeń Falcona 9 rozpadnie się w oceanie po zakończeniu swojej misji.

Lądowanie wszystkich trzech boosterów okazało się trudnym zadaniem. Kiedy w 2019 r. na Atlantyku na pokładzie drona wylądował podstawowy wzmacniacz, SpaceX nie udało się sprowadzić go z powrotem do portu.

Przygotuj się na ciężkie eksplozje dźwiękowe Falcona

Na Wybrzeżu Kosmicznym usłyszą dwa huki dźwiękowe, gdy dwa pomocnicze dopalacze wylądują na lądowiskach SpaceX 1 i 2 na wybrzeżu Cape Canaveral. Kiedy dopalacze wracają na Ziemię, poruszają się szybciej niż prędkość dźwięku. Przełamuje barierę dźwięku i emituje dźwięk podobny do głośnego grzmotu.

Wybuchy dźwiękowe pojawiają się, gdy dopalacze już lądują, co może wydawać się zagadkowe. Fizyka wyjaśnia tę sytuację po prostu dlatego, że światło porusza się szybciej niż dźwięk. Powracające dopalacze są widoczne, zanim usłyszą huki dźwiękowe.

Może to być zaskakujący widok, zwłaszcza jeśli nikt go nie widzi – dopalacze lądują cicho, zanim usłyszą głośny, wstrząsający ziemią huk.

Kiedy wystartuje SpaceX Falcon Heavy?

We wtorek, jeśli pogoda na Wybrzeżu Kosmicznym pozwoli, Falcon Heavy wystartuje z pada 39A Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego i wyniesie na orbitę satelitę NOAA/NASA GOES-U.

GOES-U to najnowszy satelita pogodowy NOAA, zapewniający ciągłe monitorowanie huraganów. Satelity monitorujące pogodę, takie jak seria GOES, są ważne dla miejsc takich jak Floryda, w których występują ekstremalne zjawiska pogodowe.

GOES-U zapewni cenny zegarek z góry — obserwujący powstające huragany. „Wiemy o nich dzięki satelitom GOES. Znajdują się one ponad 30 000 km nad równikiem i są pod stałą obserwacją” – powiedział Florida Today Don Lindsey, naukowiec projektu NOAA.

