Trzy dni przed debatą Biden i Harris ostro krytykują Trumpa w sprawie praw do aborcji w rocznicę Dobbsa

Prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris w poniedziałek – w drugą rocznicę orzeczenia Sądu Najwyższego – Roe v. Wade – Trzy dni przed czwartkową debatą były prezydent Donald Trump przyjął zaciekłe ciosy w sprawie praw do aborcji.

„Trump nie zaprzeczył, że czuje mniejsze wyrzuty sumienia za swoje czyny” – powiedział Harris podczas wiecu na rzecz praw do aborcji w Maryland. „Zamiast tego przytoczył „dumne” obalenie Roe. „Moi drodzy Amerykanie, zostaniemy pozwani do sądu. kradzież wolności reprodukcyjnej amerykańskim kobietom. Donald Trump jest winny.”

Biden, Harris, Biały Dom i ich kampania skupiły się na walce z aborcją – kwestii, która przez ostatnie dwa lata energetyzowała wyborców zarówno w stanach czerwonym, jak i niebieskim i którą uważają za kluczową dla ich szans na reelekcję w listopadzie . .

Kevina Deitcha/Getty Images

Surogatki Bidena były rozproszone po całym kraju: po wiecu w Maryland Harris wybierał się do Arizony na obrady przy okrągłym stole na temat aborcji; Pierwsza dama Jill Biden przebywa w Filadelfii na wydarzeniach związanych z kampanią; Drugi dżentelmen Doug Emhoff organizuje trzy wydarzenia związane z kampanią w całym stanie Michigan.

Bidena nie było na torze z okazji rocznicy Dobbsa; Zamiast tego przebywa w Camp David od zeszłego czwartku i wraz z kilkunastu doradcami bierze udział w przygotowaniach do debaty, w tym uczestniczy w pełnych 90-minutowych próbnych debatach przed weekendową rozgrywką z Trumpem. Ale prezydent wypowiedział się na temat legalizacji aborcji.

„Dwa lata temu większość Sądu Najwyższego Donalda Trumpa pozbawiła kobiety podstawowej wolności dostępu do opieki zdrowotnej, której potrzebują i na którą zasługują” – stwierdził Biden w oświadczeniu – „a konsekwencje są druzgocące”.

Biden powiedział później: „Donald Trump jest wyłącznie odpowiedzialny za ten koszmar”.

W nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Biden przeczytał post, który Trump napisał o tym, jak udało mu się „zabić Roe przeciwko Wade’owi”, w którym stwierdził: „Dekady postępu zostały zniszczone, ponieważ ostatni facet był w Białym Domu przez cztery lata”.

„Wiemy, co się stanie, jeśli zdobędzie cztery kolejne. Dla Republikanów MAGA Roe to dopiero początek” – przekonywał Biden. „Zamierzają zakazać prawa wyboru w całym kraju. Następnie przyjdzie kolej na zapłodnienie in vitro i kontrolę urodzeń”.

Kampania Bidena wyemitowała reklamę telewizyjną o Kaitlin Joshua, kobiecie z Luizjany, która opowiedziała swoje doświadczenia z ograniczeniami aborcji i zrzuciła winę na Trumpa.

„Poroniłam w 11 tygodniu. Ból, który odczuwałam, był nie do zniesienia. Zabrano mnie z dwóch izb przyjęć” – powiedziała Joshua. „Było to bezpośredni skutek unieważnienia przez Donalda Trumpa wyroku w sprawie Roe przeciwko Huntowi”.

Reklama jest częścią większej kampanii reklamowej o wartości 50 milionów dolarów, która miała miejsce na początku tego miesiąca.

Evelyn Hochstein/Reuters

Podczas weekendu na konferencji Wiara i Wolność Trump w dalszym ciągu przechwalał się, że wybrał trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy głosowali za obaleniem Roe, mówiąc, że choć bardzo „zawzięli” tę decyzję, był to „właściwy” wybór .

„Stanąłem w obliczu ostrych ataków, aby wybrać i zatwierdzić trzech wybitnych sędziów Sądu Najwyższego” – powiedział. „Osiągnęliśmy to, o co ruch pro-life walczył przez 49 lat i odebraliśmy rządowi federalnemu aborcję z powrotem do stanów”.

Poniedziałkowa kampania Trumpa odrzuciła jednolite przesłanie zespołu Bidena skierowane przeciwko byłemu prezydentowi.

Rzeczniczka kampanii Trumpa, Carolyn Leavitt, nazwała Bidena, Harrisa i Demokratów „skrajnymi ekstremistami”, oskarżając ich o wspieranie „aborcji finansowanych przez podatników aż do urodzenia”.

Jest to zarzut, który w poniedziałek Biały Dom kategorycznie zaprzeczył.

„Prezydent i wiceprezydent nie popierają aborcji aż do porodu, nie popierają aborcji po urodzeniu i tak naprawdę to nie jest aborcja” – powiedziała Jennifer Klein, dyrektor Rady ds. Polityki Płci Białego Domu. Zadzwoń do reporterów.

Rzecznik Trumpa Leavitt powiedział: „Demokraci fałszywie przedstawiają stanowisko prezydenta Trumpa w tej kwestii, desperacko próbując zastraszyć wyborców. Prawda jest taka, że ​​decyzja TOPS przywróciła obywatelom w każdym stanie władzę decydowania w tej kwestii. Aborcja. „

Później dodał: „Prezydent Trump zdecydowanie popiera zapewnienie kobietom dostępu do opieki, której potrzebują do budowania zdrowych rodzin, w tym powszechnego dostępu do zapłodnienia in vitro, kontroli urodzeń i antykoncepcji, i zawsze tak będzie”.

Kevina Deitcha/Getty Images

Republikanie w Kongresie w tym miesiącu zablokowali ustawy chroniące zapłodnienie in vitro i antykoncepcję jako wiadomość z roku wyborczego Demokratów. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre potępiła to w poniedziałek jako „skrajne”, „nie na temat” i „fałszywe”.

Na swoim wiecu Harris została przedstawiona przez Kate Cox, mieszkankę Teksasu, która opuściła swój stan, aby dokonać aborcji, ponieważ jej życie było zagrożone i była w tym roku jednym z gości pierwszej damy stanu. adres.

„Dziś z radością ogłaszam, że znów jestem w ciąży” – zachwycała się Cox. „Mam nadzieję, że do tego czasu, kiedy powitamy na świecie nasze dziecko, będzie to świat kierowany przez Joe Bidena i Kamalę Harris”.

Lali Ipsa z ABC News przyczyniła się do powstania tego raportu.