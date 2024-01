Stany Zjednoczone przeprowadzają nowe ataki na cele Houthi w obliczu szalejącej wojny między Izraelem a Hamasem

Według amerykańskiego urzędnika Stany Zjednoczone przeprowadziły więcej ataków na pozycje Huti w Jemenie dzień po rozpoczęciu skoordynowanej wielonarodowej ofensywy przeciwko prawie 30 pozycjom Huti.

Dodatkowe strajki przeprowadzone w piątek wieczorem (czasu wschodniego) były znacznie mniejsze niż poprzedniej nocy. Urzędnik powiedział, że celem był obiekt radarowy używany przez Houthi.

Wcześniej w piątek Huti wystrzelili co najmniej jeden przeciwokrętowy pocisk balistyczny w kierunku statku handlowego.

W czwartek Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uderzyły w 28 oddzielnych baz Houthi, próbując przeszkodzić im w prowadzeniu ostrzału na międzynarodowych szlakach żeglugowych na Morzu Czerwonym. Kanada, Australia, Bahrajn i Holandia również wsparły oba kraje.

Urzędnik powiedział, że ostatni strajk został przeprowadzony jednostronnie przez USA.

Stany Zjednoczone zagroziły dodatkowymi działaniami wojskowymi, jeśli Houthi będą nadal przeprowadzać ataki dronami i rakietami na statki handlowe na Morzu Czerwonym.

„Upewnimy się, że wraz z naszymi sojusznikami odpowiemy Houthi, jeśli będą kontynuować to skandaliczne zachowanie” – powiedział w piątek w Pensylwanii prezydent USA Joe Biden.

Jednak po atakach pod dowództwem USA wspierana przez Iran grupa rebeliantów wystrzeliła kolejny pocisk balistyczny przeciw okrętom w stronę statku handlowego w Zatoce Adeńskiej, na południe od Jemenu.

Nowe strajki mają miejsce po tym, jak Biały Dom oświadczył, że stara się uniknąć dalszej eskalacji.

John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział w piątek CNN: „Wszystko, co robimy, wszystko, co staramy się zrobić, ma na celu zapobieganie dalszej eskalacji.

Seria ataków pod dowództwem USA w czwartkowy wieczór wycelowała w obiekty radarowe oraz węzły dowodzenia i kontroli, a także obiekty wykorzystywane do przechowywania i wystrzeliwania dronów, rakiet manewrujących i rakiet balistycznych. Jest to główna broń używana przez Houthi do atakowania statków handlowych na Morzu Czerwonym. Rzecznik armii Huti powiedział, że w atakach zginęło pięć osób, a sześć zostało rannych.

Huti przysięgli, że ich siły odpowiedzą na atak, nazywając aktywa amerykańskie i brytyjskie „uzasadnionymi celami”.

