Bill Hayes, gwiazda „Dni naszego życia”, umiera w wieku 98 lat

Bill Hayes, wieloletnia gwiazda telenoweli NBC „Days of Our Lives”, zmarł w piątek w wieku 98 lat.

Pięć lat po debiucie serialu Hayes grał Douga Williamsa w pierwszym serialu dziennym w 1970 roku. Swoją prawdziwą żonę, aktorkę Susan Seaforth, poznał w serialu, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Salem w Illinois.

Hayes i Seaforth pobrali się w 1974 roku. Dwa lata później ich bohaterowie pobrali się w serialu. W tym samym roku para pojawiła się na okładce magazynu Time poświęconego popularności mydeł dziennych.

„Znam Billa przez większość mojego życia i jest on ucieleśnieniem serca i duszy „Days of Our Lives”” – powiedział producent wykonawczy Ken Korte. „Chociaż będziemy go opłakiwać i tęsknić, nieśmiertelne dziedzictwo Billa pozostanie żywe w naszych sercach i w historiach, które opowiadamy, zarówno na ekranie, jak i poza nim”.

Rola Hayesa to jedna z najdłużej występujących postaci w mydle wyprodukowanym przez Sony Pictures TV. Jako filary serialu para stanęła w obliczu wielu prób, począwszy od przygnębionej byłej żony Douga, po eksplodujący piekarnik i kilku seryjnych morderców.

Hayes otrzymała dwie nominacje do nagrody Daytime Emmy za pracę nad serialem w 1975 i 1976 roku. Hayes i Seaforth-Hayes otrzymali nagrodę za całokształt twórczości w ramach rozdania nagród Daytime Emmy Awards 2018.

Kariera Hayesa rozpoczęła się w początkach telewizji sieciowej w 1949 roku, kiedy zagrał w filmie Fireball Fun-All firmy Olsen & Johnson, a później pracował nad programem Your Show of Shows Sida Caesara.

Urodzona w Harvey w stanie Illinois Hayes, piosenkarka i tancerka, zadebiutowała na Broadwayu w 1953 roku w tunerze Rodgers & Hammerstein „Me and Juliet”. Według SoapCentral.com. Według Soap Central odbył także krajowe tournée z musicalami scenicznymi, takimi jak „Bye Bye Birdie”, „Student Prince”, „Anything Goes”, „Camelot” i „The Pyjama Game”.

W 1956 roku Hayes stworzył popowy hit „Ballada o Davym Crockettem”, rozsławiony przez aktora Fessa Parkera, który grał Crocketta w serialu wyprodukowanym przez Disneya, emitowanym w latach 1954–1955.

W 1970 roku Hayes był rozwiedzionym ojcem pięciorga dzieci. Rola byłego oszusta więziennego, który stał się piosenkarzem w nocnym klubie w „Days”, pasowała idealnie.

W 1984 roku para opuściła „Days”, gdy czas antenowy ich bohaterów się skrócił. Seaforth Hayes powrócił do serialu w 1990 roku bez Hayesa. Hayes sporadycznie pojawiał się w Salem i występował na scenie pod koniec lat 90. Hayes uzyskał także doktorat z pedagogiki na Uniwersytecie Zachodniej Wirginii.

W 2003 roku Hayes i Seaforth Hayes powrócili do serialu, chociaż widzowie uznali, że obie postacie nie żyją.

Michael Maloney przyczynił się do powstania tego raportu.