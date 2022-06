Strzelanina w szkole podstawowej Wolde: dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Teksasie nazywa reakcję policji „złą porażką”

„Istnieją przekonujące dowody na to, że reakcja organów ścigania na atak na Roba Elementary’ego była katastrofalną porażką i w przeciwieństwie do wszystkiego, czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich dwóch dekad od masakry w Columbine”, powiedział pułkownik Steven McGrath Komisji Specjalnej Senatu Teksasu. Chroń wszystkich Teksańczyków.

„Trzy minuty po tym, jak obiekt wszedł do zachodniego budynku, uzbrojono wystarczającą liczbę uzbrojonych oficerów, aby odizolować, odwrócić i zneutralizować obiekt” – kontynuował. „Jedyną rzeczą, która powstrzymuje oddany oficerski korytarz między pokojami 111 i 112, jest dowódca sceny, który postanowił postawić życie oficerów przed życiem dzieci”.

Nie jest jasne, co wydarzyło się w ciągu tych 77 minut, ponieważ urzędnicy z Teksasu przedstawili sprzeczne opisy reakcji.

We wtorek McCraw po raz pierwszy od tygodnia przekazał ważne informacje o strzelaninie. Powiedział, że wyniki oczekiwania są sprzeczne z ustalonym protokołem aktywnego strzelania – podejrzanego należy jak najszybciej zatrzymać.

„Oficerowie mieli broń, dzieci nic. Funkcjonariusze mieli kamizelki kuloodporne, dzieci nie miały nic” – powiedział McGrath. „Doktryna post-Columbine jest jasna, przekonująca i niejasna: przestań zabijać, przestań umierać”.

Oś czasu Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego podaje, że w ciągu trzech minut od wejścia napastnika do klasy, do szkoły przybyło 11 funkcjonariuszy, wielu z bronią. Podejrzany następnie zastrzelił i zranił kilku funkcjonariuszy, którzy zbliżyli się do sal lekcyjnych, po czym wycofali się na korytarz na zewnątrz pomieszczeń. Funkcjonariusze pozostali wtedy na chodniku i przez 73 minuty nie zbliżali się do drzwi.

„Kiedy czekali, dowódca sceny czekał na radio i broń” – powiedział McGrath Aradonto. „Potem czekał na tarcze. Potem czekał na SWAT. W końcu czekał na klucz, którego nigdy nie będzie potrzebował”.

Arredondo było Wcześniej powiedział Texas Tribune Nie uważał się za wodza naczelnego dnia. Jednak co najmniej o 11:50 przynajmniej jeden funkcjonariusz wyraził przekonanie, że Aradonto kieruje reakcją organów ścigania do szkoły, mówiąc innym, że „kieruje liderem”, zgodnie z harmonogramem Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.

Pomimo krytyki McGrath wyraził dyskomfort, dzwoniąc osobno do Arredondo. „Nie lubię izolować i zmieniać osoby i mówić, że jest on wyłącznie odpowiedzialny, ale w końcu, jeśli zaakceptujesz rozkaz incydentu, jesteś odpowiedzialny” – powiedział McGrath.

Przez godzinę funkcjonariusze nie próbowali wyłamać drzwi

Późny poniedziałek, CNN, The Trybuna Teksasu I to Austin amerykański mąż stanu Niektórzy DPS przejrzeli oś czasu i ujawnili dalsze błędy w reakcji policji.

Władze powiedziały, że podejrzany był na początku strzelaniny Zamknął się za zamkniętymi drzwiami Odpowiadający funkcjonariusze z bronią uniemożliwiają mu szybkie zatrzymanie.

Aradonto, który został zidentyfikowany przez innych urzędników jako naczelny dowódca na miejscu, powiedział wcześniej Trybuna Teksasu Które władze znalazły Drzwi do klasy były zamknięte I wzmocniony stalowym skokiem, który byłby przeszkodą w ewentualnej odpowiedzi lub odzyskaniu. Powiedział, że próbowano znaleźć klucz do otwarcia drzwi.

Jednak McGrath powiedział, że dowody wideo pokazują, że nikt nie położył ręki na klamce drzwi, aby sprawdzić, czy drzwi są zamknięte. Poza tym drzwi Rob Elementary nie mogły być zamknięte od wewnątrz, powiedział McGrath, co było „śmieszne” z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Ponadto Arredonto początkowo powiedział odpowiadającym funkcjonariuszom, że do wyłamania drzwi potrzebna jest większa siła ognia i sprzęt. Na przykład o 11:40, krótko po tym, jak bandyta otworzył ogień do funkcjonariuszy, Wolde zadzwonił na telefon Ardonto na komisariat i poprosił o pomoc i radio, zgodnie z transkrypcją DPS.

„Teraz nie mamy wystarczającej siły ognia, wszystko to są pistolety, a on ma AR-15” – powiedział Arredonto. Zgodnie z transkrypcją DPS

Jednak McGrath powiedział, że dwóch pierwszych funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce, miało broń.

Urzędnik powiedział również, że w pierwszych minutach odpowiedzi na miejsce zdarzenia znajdowało się urządzenie przeciwpożarowe służące do wymuszenia wejścia, zgodnie z chronologią. Jednak narzędzie nie zostało przywiezione do szkoły i nigdy nie było używane do około godziny po przybyciu funkcjonariuszy.

Zdjęcie bezpieczeństwa uzyskane przez amerykańskiego przedstawiciela stanu Austin pokazuje co najmniej trzech funkcjonariuszy na korytarzu – dwóch z bronią i tarczą taktyczną – o 11:52, 19 minut po wejściu napastnika. Szkoła.

W sumie funkcjonariusze zbliżyli się do czterech tarcz balistycznych wewnątrz szkoły, z których czwarta znajdowała się na 30 minut przed wejściem funkcjonariuszy do sal lekcyjnych, chronologicznie.

Dlaczego odpowiadając funkcjonariusze poszli ścieżką Arredonto

Niezidentyfikowany funkcjonariusz, który przybył o 11:56 powiedział, że należy podjąć działania.

„Jeśli są dzieci, powinniśmy tam pojechać” – powiedział urzędnik. Inny urzędnik odpowiedział: „Zadecyduje o tym ten, kto rządzi”.

Masakry miały miejsce w salach lekcyjnych. Od godziny 11:33 napastnik wystrzelił ponad 100 pocisków w ciągu dwóch minut, po czym przez następną godzinę strzelał przerywany, w tym 11:40, 11:44 i 12:21.

Arredonto jednak uznał tę sytuację za zakazany temat, powiedział McGrath i próbował rozmawiać z bandytą po angielsku i hiszpańsku.

Podczas przesłuchania panelowego Senatu członkowie zapytali McGratha, dlaczego Aradonto był odpowiedzialny za scenę, mimo że nie podjęto żadnych działań, aby zatrzymać strzelca.

McGrath powiedział, że osoba odpowiedzialna była zwykle „oficerem agencji z jurysdykcją”, w którym to przypadku Arredonto był na miejscu przez cały incydent.

„Szeryf i szef policji z Departamentu Policji Woldeaugh odroczyli. Tak, jest dowódcą sceny” – powiedział McGrath. „Tak więc poprzez działania i czyny wydawał rozkazy i otrzymywał informacje, udzielał informacji i kontrolował scenę.

„Zajęcie czegokolwiek przez DPS, Straż Graniczną, FBI, wszystkich tych, którzy przyszli później, amerykańskich marszałków, nie jest ani praktyczne, ani polityczne” – powiedział.

„Poniżają nasze dzieci” – mówi ojciec

Raport – powołując się na trzy różne organizacje informacyjne i nienazwane źródła – podkreśla brak publicznej przejrzystości ze strony urzędników z Teksasu w sprawie tak znaczącego incydentu. Raport podkreśla jego pytania od senatora Demokratycznego Teksasu Rolanda Guterresa, który powiedział CNN w poniedziałek, dlaczego policja nie próbowała szybko wyważyć drzwi.

„Widzimy, że są oficerowie z wystarczającą ilością broni i wystarczającą ilością sprzętu, aby włamać się do tego pokoju” – powiedział. „Nie rozumiem, dlaczego tak się nie stało i dlaczego nie rozwalili pokoju.

„Te odpowiedzi powinny tam być. Nie powinny być tak przekonywane przez media. Organy ścigania powinny nam powiedzieć, co poszło nie tak. To żart, że nie otrzymaliśmy tych informacji. I sama”.

CNN skontaktowało się z prawnikiem Arredondo George’em Hyde’em i Departamentem Policji Uvalde w sprawie doniesień.

Arrotondo, który nie przemawiał publicznie po incydencie, zeznawał we wtorek za zamkniętymi drzwiami przed komisją Texas House badającą sprawę strzelaniny.

Nowy raport jeszcze bardziej rozgniewał pogrążone w żałobie rodziny, na których pytania nie udzielono jeszcze odpowiedzi.

„Muszą być wyszkolonymi profesjonalistami” – powiedział Flores policji. „Nie rozumiem, dlaczego tak niechętnie wracają… Nie jest w porządku stać z tyłu na godzinę i zostawiać ich w środku z tym bandytą. To tchórzostwo, tchórzostwo, tchórzostwo”.

Miasto zostało skrytykowane za nieujawnienie niektórych zapisów dotyczących śledztwa w sprawie strzelaniny. Burmistrz Uvalde Don McLaughlin, prokurator okręgowy hrabstwa Uvalde, zażądał nieujawniania akt.

„Nie ma ukrycia. Ci, którzy twierdzą, że miasto Wolverine ukrywa informacje z powodów prawnych i uzasadnionych, rozpowszechniają dezinformację” – powiedział McLaughlin. „Istnieją określone powody prawne, dla których Miasto może nie ujawnić informacji w tym momencie”.

Raport pojawia się po tym, jak dyrektor DPS McCraw zeznał, że jego firma planuje wypuścić kamery ciała i nagrania z wnętrza Rob Elementary.

„Za każdym razem, gdy prokurator okręgowy to zatwierdzi, udostępnimy wszystkie nagrania z kamer ciała, wszystkie filmy szkolne i wideo z pogrzebu” – powiedział McGraw we wtorek w zeznaniach komisji.