Brooks został najnowszą gwiazdą golfa, która opuściła trasę PGA w ramach Copa Liv Golf Series, potwierdzają źródła

Czterokrotny wielki mistrz Brooks Copca Jest najnowszym golfistą, który wziął udział w serii zaproszeń do golfa LIV z trasy PGA, źródła potwierdziły ESPN.

32-letni Kopka jest jednym z najlepszych graczy, którzy dołączą do kręgu Breakaway, finansowanego przez Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej i dwukrotnego zwycięzcy Open. Greg Norman.

Oczekuje się, że LIV Golf ogłosi dodanie Copa w nadchodzących dniach, potwierdziły źródła. Oczekuje się, że Copca, zajmując 19. miejsce w oficjalnych światowych rankingach golfowych, weźmie udział w pierwszym turnieju golfowym LIV w Stanach Zjednoczonych na Pumpkin Ridge w Portland w USA, który rozpocznie się 30 czerwca.

The London Telegraph po raz pierwszy poinformował we wtorek o planowanym odejściu Copca z trasy PGA.

Jedno źródło to potwierdziło Abraham Odpowiedź, zajmując 20. miejsce na świecie, opuszcza PGA Tour dla LIV Golf. Potem we wtorek światowy numer jeden. 4 Colin Morikawa Zaprzeczył również plotkom, że planuje dołączyć do LIV Golf, tweetując, że „został tutaj” na PGA Tour i że „nic się nie zmieniło”.

Mówiąc jeszcze raz dla porządku, wszyscy się całkowicie mylicie. Powiedziano mi, że przebywam tu od lutego na Riwierze? PGATOUR I nic się nie zmieniło. Teraz jeśli chcesz mi wybaczyć, mam trochę ziaren do wsypania mleka – Colin Morikawa (collin_morikawa) 21 czerwca 2022

LIV Golf podpisała kontrakt z ośmioma z 50 najlepszych graczy na świecie; Bryson Tsamboo (30. miejsce) i Patrick Reid (38.) mają również rywalizować w imprezie w Portland.

Komisarz PGA Tour Jay Monahan zawiesił 17 graczy, w tym dwukrotnego wielkiego zwycięzcę Dustin Johnson I sześciokrotny wielki zwycięzca Bill Mickelson, Za udział w inauguracyjnej imprezie LIV Golf pod Londynem dwa tygodnie temu. Monahan powiedział, że turyści, którzy brali udział w przyszłych turniejach golfowych LIV bez sprzecznej publikacji wydarzenia, spotkają podobną karę.

Monahan spotyka się z graczami na mistrzostwach podróżników w Cromwell w stanie Connecticut we wtorek rano. We wtorek spotkał się również Komitet Doradczy Graczy PGA Tour.

Copca, który uplasował się na 84. miejscu w rankingu FedEx Cup, był na boisku o mistrzostwo Travelers, chociaż nie był obecny na spotkaniu w DBC River Highlands.

Monaghan ma w środę rozmawiać z mediami.

W 2019 roku Copca został pierwszym graczem w historii, który wygrał jednocześnie dwa główne mistrzostwa; Wygrał US Open w latach 2017-18 i PGA Championship w latach 2018-19.

Copca dołącza do swojego długoletniego przyjaciela Johnsona i jego brata. Ścigaj CopaBrał również udział w londyńskiej imprezie LIV.

Copca jest piłkarzem nr 1 na świecie od 47 tygodni, ale w ostatnich miesiącach doznał kontuzji pleców, bioder i nadgarstków. Copca zaliczył dwa miejsca w pierwszej dziesiątce w 15 startach, ale w tym sezonie nie spisywał się dobrze w pierwszej trójce. Nie trafił na turniej Masters, zajął 55. miejsce w PGA Championships i 55. w zeszłotygodniowym US Open w The Country Club pod Bostonem.

Copca skrytykował w zeszłym tygodniu dziennikarzy za rzucanie „czarnej chmury” na US Open pytaniami o golfa LIV.

„Jestem tutaj na US Open” – powiedział. „Jestem gotowy do gry w US Open i myślę, że to trochę słodko-gorzkie. Wszyscy rzucacie tę czarną chmurę na US Open. To jedno z moich ulubionych wydarzeń. Nie wiem, dlaczego gracie. [LIV Golf]Ciągle o tym mówisz ”.

Anser, mający podwójne obywatelstwo Meksyku i Stanów Zjednoczonych, grał w Oklahomie. Wygrał swój pierwszy i jedyny PGA Tour na WGC-FedEx St. Jude Invitation w sierpniu w Memphis. W ostatnich dwóch mistrzostwach PGA ukończył w pierwszej dziesiątce, w tym dziewiąty w Southern Hills w zeszłym miesiącu.

Anser wycofał się z US Open w zeszłym tygodniu z powodu choroby w ostatniej chwili. Nie jest w terenie dla podróżników.

Anser jest jednym z jasnych miejsc dla międzynarodowego zespołu podczas Presidents Cup 2019 w Melbourne w Australii. Miał rekord 3-1-1 i jego jedyna porażka przyszła przeciwko niemu Tygrysi Las W grze singlowej.