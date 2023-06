Svitek wygrywa kolejny French Open, pokonując Muchovą

Iga Świątek ponownie królową gliny.

Polska numer jeden na świecie wygrała w sobotę mistrzostwa French Open w grze pojedynczej kobiet, pokonując Karolinę Muchovą z Czech.

Muchova, której płynna i atletyczna gra od lat jest jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic tej gry, na początku zmagała się z błędami, ale odzyskała formę i dała Svidek ostatni mecz w karierze. To uczyniło ją najlepszą zawodniczką na świecie — a potem niektórymi — przez ponad rok.

Świątek pokonała Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. Kiedy drugi serwis Muchovej wpadł do siatki po pierwszym meczu meczowym Svidek, Sviadek upuściła rakietę i podniosła ją do oczu, a Muchova okrążyła siatkę, by zasłużyć na gratulacyjny uścisk.

Wkrótce Svidek pojawiła się na arenie ze swoją drużyną, aby świętować i kilka cichych słów z Darią Abramowicz, jej psychologiem sportowym, z którą zaczęła pracować, gdy była roztrzęsioną nastolatką. Stalowy mistrz.