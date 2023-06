S&P 500 wszedł w hossę. Historia mówi nam, co będzie dalej

S&P 500 zamknął się w czwartek ponad 20% od swoich październikowych minimów, sygnalizując początek nowej hossy.

W ciągu 248 dni sesyjnych ostatni bieg do hossy był najdłuższym okresem niedźwiedzia dla S&P. od 1948 r. Odporny wzrost indeksu referencyjnego nastąpił w wyniku najbardziej agresywnej kampanii podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej od czterech dekad, zawirowań w bankowości regionalnej i utrzymujących się obaw związanych z recesją, które nie w pełni się zmaterializowały.

Badania Bank of America wskazują, że S&P 500 rośnie o 92% w ciągu 12 miesięcy następujących po hossie, w porównaniu z historyczną średnią wynoszącą 75% w dowolnym okresie 12 miesięcy od lat 50.

„Wróciliśmy do byka, co może być częścią tego, co ponownie wzbudza zainteresowanie inwestorów akcjami” – napisali w piątkowej notatce Savita Subramanian i zespół ds. Strategii kapitałowej Bank of America Global Research. „Jeśli inwestorzy odczuwają ból związany z obligacjami, niskimi zyskami lub ujemnymi kosztami alternatywnymi – jeśli stąd wzrosną realne stopy procentowe – powinni być zmotywowani do powrotu do akcji, zwłaszcza akcji, które korzystają na rosnących realnych stopach procentowych (cyklach)”.

Historia pokazuje, że średnia ścieżka dla akcji może być nieliniowa. Ryan Detrick jest głównym strategiem rynkowym w The Carson Group monitorowane 13-krotny wzrost akcji o 20% do 52-tygodniowego minimum od 1956 roku. Akcje były generalnie aktywne w pierwszych miesiącach, a indeks referencyjny spadał średnio o 0,5% w pierwszym miesiącu po osiągnięciu hossy.

Ale na dłuższą metę sytuacja wygląda bardzo pozytywnie. Według Detrick Research, po 20-procentowym wzroście ze spadków na rynku, S&P 500 osiągnął średnio 10-procentowy zwrot w ciągu następnych sześciu miesięcy i 17,7-procentowy zwrot w ciągu następnych 12 miesięcy.

„Jak mówiliśmy przez cały rok, nadal spodziewamy się dobrych wyników akcji w tym roku, a ruch w górę jest solidny, a takie badania niewiele zmieniły nasz pogląd”. — powiedział Detrick.

Najnowszy wykres Bespoke pokazuje, jak zwykle zachowują się akcje w miesiącach po wejściu na rynek byka.

Historyczny wykres sporządzony przez Bespoke Investment Group pokazuje średni zwrot S&P 500 po rozpoczęciu hossy.

Ścieżka wzrostowa dla akcji pozostaje kamienista. W następną środę, Rynki oczekują Rezerwa Federalna wstrzymuje proces podwyżek stóp procentowych. Niekoniecznie tak jest w przypadku akcji, ponieważ ekonomiści uważają, że przerwa nastąpi, gdy Rezerwa Federalna będzie czekać na „opóźniony wpływ” swojej polityki pieniężnej.

Jeśli tak się stanie, może nastąpić spowolnienie wzrostu gospodarczego, co pozwoli obniżyć inflację, ale także wywrze presję na wzrost dochodów. Morgan Stanley niedawno zwrócił uwagę na ten scenariusz.

Ale na dłuższą metę, jak zawsze, historia jest po stronie akcji.

„Nastroje, pozycjonowanie, fundamenty i wsparcie podaży/popytu pozostają dziś niedoinwestowane w akcje i instrumenty cykliczne jako główne ryzyko – możliwość zaskoczenia jest nadal pozytywna” – napisali Subramanian i BofA.

S&P wkroczyło w czwartek w nową hossę. (AP Photo/John Swart, plik)

Josh jest reporterem Yahoo Finance.

