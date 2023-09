Tajwan ostro krytykuje Elona Muska, twierdząc, że „nie jest na sprzedaż” ani nie stanowi części Chin

Musk, dyrektor generalny X, SpaceX i producenta samochodów elektrycznych Tesla, powiedział dalej, że polityka Chin „polega na ponownym połączeniu Tajwanu z Chinami. Z ich punktu widzenia mogłoby to być analogiczne do Hawajów lub czegoś w tym rodzaju, integralnej części Chin która nie jest automatycznie częścią Chin.”

Wu powiedział także w swoim tweecie, że ma nadzieję, że Musk może poprosić Komunistyczną Partię Chin o umożliwienie dostępu do X, który jest obecnie zakazany w Chinach.

„Mam nadzieję, że Elon Musk będzie mógł również poprosić KPCh o udostępnienie X swoim obywatelom. Mógłby pomyśleć, że zakazanie tego jest dobrą polityką, tak jak zamknięcie Starlink w celu udaremnienia kontrofensywy Ukrainy przeciwko Rosji” – powiedział Wu.

Według doniesień, na początku wojny Rosji z Ukrainą Musk ograniczył ukraiński atak wojskowy na Rosję, ograniczając dostęp do sieci satelitarnej Starlink SpaceX. Posunięcie to jest skierowane do Ukrainy i senatora. Spotkało się to z ostrą krytyką Elizabeth Warren.

To nie pierwszy raz, kiedy Musk wzbudza gniew samorządnej wyspy.

W październiku ubiegłego roku miliarder spotkał się z potępieniem Tajwanu za sugestię, że napięcia między Chinami a Tajwanem zostaną rozwiązane, jeśli Pekin będzie miał jakąkolwiek kontrolę nad Tajwanem.