Trevor Noah świętuje swój ostatni odcinek „The Daily Show” po 7 latach za biurkiem

CNN

—



Ostatnia noc Trevora Noaha jako gospodarza satyrycznego reportażu Comedy Central „The Daily Show” była jego siedmioletnim stażem jako gospodarz i obejmowała wypełnioną publiczność, pełną reporterów i gwiazdorską wiadomość pożegnalną.

„Nie smuć się”, powiedział Noah w swoim końcowym monologu, „nie wydawało się, że to siedem lat. Cóż, nie na stole. Oczywiście w międzyczasie wróciłem do domu. Mimo to była to szalona jazda.

Segmenty reporterów oddających hołd Noemu i montaż wideo pożegnań z Oprah, Issą Rae, Kamalą Harris, Tracey Rose, Billem Gatesem, Hillary Clinton i innymi pomogły gospodarzowi przetrwać noc.

„Nie udaję, że rozumiem Amerykę, wiesz, myślę, że jestem tu od stosunkowo krótkiego czasu”, powiedział Noah, dodając, że jego perspektywa jako południowoafrykańskiego komika wniosła do serialu perspektywę outsidera. Ale zaoferował kilka lekcji, których się nauczył.

Noah zwrócił uwagę na silny wpływ, jaki wywierają amerykańskie partie polityczne, zachęcając słuchaczy do rozważania kwestii wykraczających poza ideały Demokratów czy Republikanów.

„Żyjemy w społeczeństwie, w którym coraz częściej przedstawiamy się rzeczom, które nas dzielą, zapominając, że prawdziwe przyjaźnie biorą się z podobieństw, a różnice są sposobem, w jaki szlifujemy się nawzajem jako istoty ludzkie” – powiedział.

„Problemy są realne, ale polityka to pomysłowy sposób ich rozwiązywania” – powiedział Noah. „To nie jest binarne. Nie ma dwóch sposobów rozwiązania żadnego problemu. Nie ma tylko dwóch sposobów”.

W ostatnich minutach programu Noah Czarne kobiety powiedziały dziękujęZwłaszcza ci, którzy poświęcili czas, aby „informować mnie, edukować, rozmawiać ze mną”.

„Wiesz, często przypisywano mi te wspaniałe pomysły… Jak myślisz, kto mnie uczy? Jak myślisz, kto mnie kształtuje, wychowuje, informuje. Od mojej matki, mojej babci, mojej ciotki – wszystkie te czarne kobiety w moim życiu” – powiedział gospodarz.

„Jeśli naprawdę chcesz poznać Amerykę, porozmawiaj z czarnymi kobietami” – kontynuowała.

Noah przejął program w 2015 roku od wieloletniego gospodarza Jona Stewarta, którego 16 lat w programie sprawiło, że stał się on podstawą późnych godzin nocnych.

Komik zasiadł na fotelu kotwicy kilka miesięcy temu, kiedy pojawił się jako reporter w „The Daily Show”. Chociaż Noah był wówczas mało znany amerykańskiej publiczności telewizyjnej, miał już wielu zwolenników poza Stanami Zjednoczonymi.

Trump szybko ukształtował program wokół siebie, prowadząc swoją publiczność przez wyjątkowe narodowe doświadczenia, takie jak prezydentura i pandemia Covid-19.

Kiedy Noah ogłosił odejście z serialu pod koniec września, zasugerował, że jego decyzja była inspirowana chęcią działania zza biurka.

„Spędziłem dwa lata w swoim mieszkaniu, a nie w trasie, a kiedy znowu wyszedłem, zdałem sobie sprawę, że jest jeszcze jedna część mojego życia, którą chcę dalej odkrywać. Tęsknię za nauką innych języków. Tęsknię za chodzeniem do innych krajów i występów” – powiedział Noah.

Komik robi krótką przerwę przed powrotem na scenę. Swoją trasę koncertową „Trevor Noah: Off the Record” rozpoczął 20 stycznia w Atlancie.

Kiedy program powróci we wtorek, 17 stycznia, ogłosiła sieć Linia wielkich komedii Gospodarzami będą Chelsea Handler, DL Hugley, Leslie Jones, Hassan Minhaj, Cal Penn i Wanda Sykes.

Ale długoterminowa przyszłość programu pozostaje niejasna, ponieważ sieć nie powiedziała jeszcze, czy gościnni gospodarze będą się zmieniać w nieskończoność, czy też stały gospodarz zostanie zainstalowany na krześle.