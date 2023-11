Trump był obecny na meczu futbolu uniwersyteckiego Palmetto Bowl w Karolinie Południowej

CNN

Były Prezydent Donald Trump Uczestniczył A Najbardziej oczekiwanym rywalizacyjnym meczem piłkarskim w jego kampanii jest sobota w Południowej Karolinie Kluczowy etap wstępnej nominacji Przed przyszłorocznymi prawyborami Partii Republikańskiej na prezydenta.

Palmetto Bowl to coroczna rywalizacja pomiędzy Uniwersytetem Południowej Karoliny i Clemson University, dwoma największymi uniwersytetami w stanie, a w tym roku odbywa się w stolicy stanu Kolumbia. Gubernator Henry McMaster, absolwent Uniwersytetu Karoliny Południowej, który wspierał Trumpa, powiedział niedawno, że były prezydent otrzymał „stałe zaproszenie” do wzięcia udziału w meczu.

Trump oglądał mecz z pudełka i wszedł na boisko w przerwie z McMasterem. Były prezydent na krótko stanął na linii 50 jardów i pomachał do tłumu, by wiwatować i kilka razy wiwatować. Do byłego prezydenta dołączyła także republikańska senator Lindsey Graham z Karoliny Południowej, która wspierała Trumpa.

Trump, który przewodzi nominacji GOP, przewodzi swoim głównym rywalom w Południowej Karolinie. Według niedawnego sondażu CNNOkazało się, że były gubernator stanu, Nikki Haley, jego najsilniejszy pretendent, ale wciąż pozostający na drugim miejscu. Kampania Haley nie odpowiedziała na pytanie, czy absolwent Clemson weźmie udział w sobotnim meczu.

Karolina Południowa to jeden z najwcześniejszych konkursów w przyszłorocznym kalendarzu nominacji Republikanów, a prawybory GOP odbędą się 24 lutego po stanach Iowa, New Hampshire i Nevadzie. Stan ten odegrał kluczową rolę w poparciu przez Trumpa prawyborów prezydenckich GOP w 2016 roku Zwycięstwo w prawyborach w Karolinie Południowej w tym roku pomógł ukształtować jego drogę do święceń. Były prezydent odwiedził ten stan kilka razy w tym roku, ostatnio podczas wydarzenia związanego z kampanią w Summerville we wrześniu.

Oprócz McMastera Trump ma poparcie kilku czołowych Republikanów z Karoliny Południowej, w tym Grahama, gubernator Pameli Evett oraz przedstawicieli USA Joe Wilsona, Williama Timmonsa i Russella Fry’a.

W sobotę Trump skrytykował tę decyzję Izrael i Hamas zawarły umowę o zakładnikachTruth Social upiera się, że żaden Amerykanin nie został jeszcze uwolniony w ramach porozumienia, ponieważ „nie ma szacunku dla naszego kraju ani naszego przywództwa”.

Post Trumpa ukazał się po tym, jak urzędnik amerykański oznajmił, że obywatele USA nie wezmą udziału w drugiej fali zakładników uwolnionych w sobotę.

Biały Dom wyraził jednak „pewność”, że w nadchodzących dniach trzech obywateli USA weźmie udział w wynegocjowanym uwolnieniu zakładników.

Prezydent Joe Biden Poinformował o tym reporterów w piątkowe popołudnie Stany Zjednoczone nie wiedzą, kiedy przetrzymywani jako zakładnicy obywatele USA zostaną uwolnieni, ale twierdzą, że jest to „nadzieja i oczekiwanie”.

W osobnym poście Trump napisał: „Hamas chce teraz lepszego układu dla zakładników. To nie skończy się dobrze! ”

Post zdawał się wskazywać na spodziewane w sobotę opóźnienie w uwolnieniu zakładników i więźniów. Spór ten został rozwiązany w drodze mediacji, powiedział wcześniej CNN rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Kataru.

W październiku, Hamas uwalnia dwóch amerykańskich zakładników „Z powodów humanitarnych”

Sobotnie Palmetto Bowl nie jest pierwszym przystankiem Trumpa na meczu piłkarskim w tej kampanii. Były prezydent A Turniej pomiędzy Iowa State University i University of Iowa we wrześniu i zatrzymał się przy tylnej klapie przed meczem. Stan Floryda Rona DeSantisaKandydat do nominacji GOP był także obecny na meczu w Ames w stanie Iowa.

