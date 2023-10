Trump zagroził karą więzienia za naruszenie nakazu

„To rażące naruszenie nakazu milczenia. Dałem jasno do zrozumienia, że ​​niezastosowanie się będzie skutkować surowymi sankcjami” – powiedział. „To było na stronie kampanii Donalda J. Trumpa i faktycznie było tam przez ostatnie 17 dni. [and] Został usunięty wczoraj wieczorem po przesłaniu e-maila do sądu.”

„Kłamstwa obciążające mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała” – ostrzegł sąd Arthur Engoren, sędzia Sądu Najwyższego Manhattanu, zanim zwrócił się do obrońcy o wyjaśnienie, dlaczego Trump nie powinien zostać skazany ani osadzony w więzieniu.

„Podżegające kłamstwa mogą prowadzić do poważnych obrażeń fizycznych” – powiedział Engoran. „Pozwolę teraz oskarżonemu wyjaśnić, dlaczego nie powinno to zakończyć się surowymi sankcjami, w przeciwnym razie mógłbym wsadzić go do więzienia”.

Obrońca Christopher Kiss powiedział Engoronowi, że według niego naruszenie było „naprawdę nieostrożne”.

„Fakt, że post z mediów społecznościowych został usunięty na prośbę sądu” – stwierdziła Kiss, dodając, że Trump „nigdy nie komentował pracowników sądu, ale najwyraźniej nikt na stronie internetowej kampanii się tym nie zainteresował”.

„To niefortunne i przepraszam w imieniu mojego klienta” – powiedział.

Engoron powiedział, że „uwzględni uwagi Kissa” „pod radą”, ale dodał, że „Trump nadal jest odpowiedzialny za pojawienie się na platformie”.

„Chcę jasno powiedzieć, że chociaż jest to duża maszyna, odpowiada za nią pan Trump” – stwierdził sędzia, według NBC.

W pozwie złożonym przez prokurator generalną Nowego Jorku Letitię James zarzuca się, że Trump, jego dwuletni synowie, jego firma i kadra kierownicza oszukańczo zawyżali wartość swoich nieruchomości, aby uzyskać ulgi podatkowe i korzystne warunki pożyczki.

Trump zaprzecza, jakoby dopuścił się nieprawidłowości, chociaż Engoron znalazł już oskarżonych odpowiedzialnych za oszustwo i nakazał likwidację ich nowojorskich certyfikatów biznesowych. Proces ma na celu rozstrzygnięcie sześciu innych roszczeń Jamesa, który domaga się 250 milionów dolarów odszkodowania i chce uniemożliwić oskarżonym prowadzenie interesów w Nowym Jorku.

Nakaz Engrona nie jest jedynym ograniczeniem przemówienia Trumpa w kwestiach prawnych. W połowie października sędzia federalny w Waszyngtonie nałożył częściowy nakaz milczenia w sprawie karnej prokuratora specjalnego Jacka Smitha, w której zarzucono Trumpowi spisek mający na celu odwrócenie jego straty z prezydentem Joe Bidenem w 2020 roku.

Nakaz milczenia, który nastąpił po kilku postach Trumpa atakujących różne strony w tej sprawie, zabraniał mu publicznego atakowania specjalnego obrońcy i potencjalnych świadków. Prawnicy Trumpa odwołali się od tego postanowienia.