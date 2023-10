Giełdy azjatyckie powiększają straty po komentarzach Powella; Inflacja w Japonii spowalnia

6 godzin temu

Sześć światowych akcji jest bliskich utworzenia na wykresie „krzyża śmierci”, co wskazuje na potencjalną presję na sprzedaż w najbliższej przyszłości.

Krzyż śmierci to wzór wykresu cen utworzony, gdy 50-dniowa średnia krocząca akcji przecina się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Analitycy techniczni postrzegają zwyżkowy trend jako oznakę niedźwiedziego podejścia inwestorów do akcji lub tego, że dynamika akcji słabnie i będzie nadal spadać, a wkrótce pojawi się okazja do zakupu. Krzyż śmierci jest również używany jako prognoza rynku niedźwiedzia.

Abonenci CNBC Pro mogą przeczytać więcej o tych sześciu akcjach tutaj.

– Ganeś Rao