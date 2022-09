Tua Tagovailoa i Lamar Jackson mieli duże liczby, gdy Delfiny pokonały Kruki.

BALTIMORE — Baltimore Ravens przypominali elitarną drużynę w niedzielne popołudnie z absolutnie elitarnym rozgrywającym. W jakiś sposób wygrali Tua Tagovailoa i Miami Dolphins. Kruki dostały nieziemski występ od rozgrywającego Lamara Jacksona. Ale Delfiny pokonały 21-punktowy deficyt i poprawiły się do 2:0 w czwartej kwarcie w niedzielę na M&T Bank Stadium, 42-38.

Podanie Tagovailoa z siedmiu jardów przyziemienia do szerokiego odbiornika Jaylena Waddle’a wygrało mecz dla Dolphins na 14 sekund przed końcem. Kicker Justin Tucker z 51 jardów strzelił gola z pola 2:18 na lewo i dał Ravens prowadzenie 38-35.

Tagovailoa miał sześć podań przy przyziemieniu i rzucił na 469 jardów. Rzucił również dwa przechwyty.

Waddle miał 11 chwytów na 171 jardów i dwa przyłożenia. Fellow Wideout Tyreek Hill miał 11 chwytów na 190 jardów i dwa przyłożenia. Tagovailoa miał przyziemienie 48 i 60 jardów do Hill, gdy Dolphins zebrali się, aby wyrównać mecz na 35, na niewiele ponad pięć minut przed końcem.

Jackson rzucił trzy podania przyziemienia, w tym uderzenie z 75 jardów do szerokiego odbiornika Rashod Bateman i poszedł 21-na-29 na 318 jardów. Jego ocena zaliczenia wynosiła 142,6, niewiele brakowało do doskonałego wyniku 158,3. Dodał 119 jardów rozpędu, 79 z nich w trzeciej ćwiartce przyziemienia. To była najdłuższa passa Jacksona w NFL.

Ustanowił rekord ligowy dla rozgrywającego w swoim 11. karierze 100-jardowej grze w biegu i został pierwszym rozgrywającym w historii NFL, który miał przyłożenie i przyłożenie na co najmniej 75 jardów w tej samej grze.

Były MVP ligi robił niesamowite rzeczy na początku sezonu po tym, jak nie udało mu się osiągnąć porozumienia z Krukami w sprawie przedłużenia kontraktu przed Dniem Otwarcia. Tłum skandował: „MVP! MVP!” Szybki wyczyn Jacksona został ogłoszony pod koniec trzeciego kwartału.

Rekord Kruków spadł do 1-1.

Lamar Jackson był tak doskonały, jak Kruki wylane w pierwszej połowie

BALTIMORE – Baltimore Ravens, chcąc rozpocząć sezon 2:0, zdobyli parę szybkich przyłożeń i poprowadzili Miami Dolphins, 28-7, w przerwie na M&T Bank Stadium.

Kruki miały 13-sekundowy napęd przyziemienia, jak Devin DuVernay przeszedł 103 jardów z początkiem gry i 10-sekundowy napęd przyziemienia, 75-jardowy połów i prowadzony przez szerokiego odbiornika Rashod Batemana. Rozgrywający Lamar Jackson rzucił podania z przyziemienia z jednego metra do ciasnego końca Marka Andrewsa i 12 jardów do DeMarcusa Robinsona.

Jackson miał w pierwszej połowie ocenę 158,3. Ukończył 11 z 13 podań na 210 jardów i trzy przyłożenia.

Kolejne przyłożenie Ravens zostało obalone w natychmiastowej powtórce, która pokazała, że ​​Jackson nie był nieśmiały na linii bramkowej. Kruki przegrały fumble w czwartej próbie z linii 1 jarda w następnym zagraniu.

Rozgrywający Dolphins Tua Tagovailoa rzucił sześć jardów podanie przyziemienia do szerokiego odbiornika Jaylen Waddle, ale także rzucił parę przechwytów w pierwszej połowie.

Alvin Kamara jest nieaktywny, gdy Święci walczą z Buccaneers

Święci z Nowego Orleanu nie będą mieli korków Alvina Kamary, ponieważ w niedzielne popołudnie będą gościć Tampa Bay Buccaneers.

Święci umieścili Kamarę na swojej nieaktywnej liście dnia gry. Został wymieniony jako wątpliwy w raporcie o kontuzji z powodu urazu żeber.

Rozgrywający Jameis Winston zagra dla Świętych, próbując pokonać Buccaneers podczas siódmego z rzędu spotkania w sezonie zasadniczym. Winston został wymieniony jako wątpliwy w raporcie dotyczącym kontuzji z powodu kontuzji pleców. Winston bawi się czterema złamanymi kośćmi w plecach. Lis zgłosił.

Jameis Winston gra dzisiaj z 4 złamaniami pleców z L1 do L4. Gra bardzo boleśnie z dodatkowym wypełnieniem, aby chronić obszar, ale nadal gra @NflonFox — Jay Glazer (@JayGlazer) 18 września 2022

Buccaneers to minus Julio Jones. Jest na nieaktywnej liście po tym, jak został wymieniony jako wątpliwy w raporcie o kontuzji z powodu kontuzji kolana. Jones dołącza do Chrisa Godwina, który jest nieaktywny po tym, jak wcześniej został odsunięty na bok z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego. Tailback Leonard Fournette i szeroki odbiornik Mike Evans, Russell Cage i Breshat Berryman są aktywni dla Buccaneers i wszyscy będą grać, gdy zostaną uznani za podejrzanych.

W Baltimore obrońca Ravens Marcus Peters jest aktywny i oczekuje się, że zadebiutuje w sezonie. Przegapił cały zeszły sezon z rozdartym ACL w kolanie.

Tailback JK Dobbins i lewy napastnik Ronnie Stanley są na nieaktywnej liście Ravens. Oczekuje się, że Patrick McGary rozpocznie w niedzielnym popołudniu mecz z Miami Dolphins lewym wślizgiem.

Tyrod Taylor pozywa lekarza Chargera o zastrzyk w 2020 r.

Były rozgrywający Los Angeles Chargers, Tyrod Taylor, pozywa zespół we wrześniu 2020 r., Domagając się odszkodowania od lekarza, który podał zastrzyk środka przeciwbólowego, który spowodował zapadnięcie się płuca Taylora.

Taylor, obecnie w New York Giants, złożył pozew w maju 2021 r. w sądzie kalifornijskim dla hrabstwa Los Angeles. Sprawa to David S. Pozew oskarża Gazzanica i Newport Orthopaedic Institute o zaniedbanie, błąd w sztuce lekarskiej i pobicie medyczne i domaga się co najmniej 5 milionów dolarów odszkodowania.

„W bezpośrednim i prawnym wyniku zaniedbania, niedbalstwa i innych deliktowych, nielegalnych i bezprawnych działań i postępowania Pozwanych… Powodowi Taylorowi uniemożliwiono i/lub ograniczono kontynuowanie kariery jako rozgrywający NFL, a zatem przeszła i przyszła utrata zarobków i zarobków. Upośledzenie zdolności; urazy powoda spowodowały, że stracił pozycję jako rozpoczynający rozgrywający Los Angeles Chargers w sezonie NFL 2020”, stwierdza pozew. „Kontrakt powoda z Los Angeles Ładowarki wygasły w 2020 roku, a kiedy wrócił do wolnej agencji, był rezerwowym rozgrywającym, a nie rozgrywającym startującym. Różnica ekonomiczna między pensją z kwartału początkowego a pensją kwartału zapasowego wynosi co najmniej 5.000.000,00 USD i może być znacznie wyższa.

Cazzanica podał Taylorowi zastrzyki przeciwbólowe przed meczem 20 września 2020 r. na stadionie SoFi po tym, jak Taylor doznał złamanego żebra tydzień wcześniej. Według pozwu Taylor doświadczył „niezwykłego bólu” po powrocie na boisko i „zgłosił drętwienie promieniujące w kierunku jego obojczyka”. Skonsultował się z Cassaniką i zrobił zdjęcie rentgenowskie. Według pozwu Taylor został przewieziony do szpitala karetką pogotowia na polecenie innego personelu medycznego. Przeprowadzone tam badania wykazały odmę opłucnową lub zapadnięte płuco.

„Niepowodzenie dr Gazzanicy w opracowaniu, przestrzeganiu i/lub utrzymaniu odpowiedniego, spójnego protokołu dla miejscowych zastrzyków znieczulających, w tym podawania niskoprocentowego, wysokodawkowego znieczulenia i obrazowania radiograficznego obszarów wokół żeber pana Taylora, podawanie bez właściwe wskazówki, Taylor następnie nie zdołał zdiagnozować, zdiagnozować i leczyć odmy opłucnowej, której doznał, powodując Taylorowi silny ból i cierpienie” – mówi pozew Taylora.

Według ESPN, które po raz pierwszy zgłosiło sprawę w niedzielę, Cazzanica była zaangażowana w opiekę nad rozgrywającym Chargers Justinem Herbertem, który doznał kontuzji żebra podczas czwartkowej nocy straty w Kansas City. Trener Brandon Staley ogłosił w piątek, że Herbert doznał złamania chrząstki żebrowej, co dzień nazywając stan gry Herberta. Został starterem Chargers po Herbert Taylor po incydencie w 2020 roku z zastrzykiem środka przeciwbólowego.

Ładowarki nie odpowiedziały natychmiast na prośbę o komentarz.

Po weekendowym szaleństwie otwierający sezon zaczyna się naprawdę

Teraz sezon NFL może rozpocząć się naprawdę wraz z nadejściem drugiej niedzieli sezonu zasadniczego.

Weekend otwarcia sezonu może być magiczny. Jest to szczególnie prawdziwe teraz, gdy niektórzy uważają pierwsze tygodnie długiego, 17-meczowego sezonu zasadniczego za nowy przedsezon. Wielu trenerów jest bardziej ostrożnych, jeśli chodzi o rozpoczynanie rozgrywania i innych kluczowych graczy podczas właściwego przedsezonu, co oznacza, że ​​ci zawodnicy powinni być zardzewiali po swoich meczach, gdy rozpocznie się sezon zasadniczy. To może spowodować rozdarty dramat – i fałszywe wyniki – w ciągu 1 tygodnia.

Los Angeles Rams, panujący mistrzowie Super Bowl, NFL przegrało otwarcie sezonu. Przynajmniej mają do czynienia z zespołem uważanym przez wielu za faworyta tego sezonu Super Bowl, Buffalo Bills.

Green Bay Packers, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans, New England Patriots i San Francisco 49ers przegrali w ostatnią niedzielę, a wyniki spotkały się z różnym stopniem zaskoczenia. Denver Broncos stworzyli erę Russella Wilsona Stracona poniedziałkowa noc w Seattle do byłej drużyny rozgrywającego, Seahawks.

Tak więc dla tych zespołów jest niedziela, a przynajmniej mają taką nadzieję. Patrioci rozgrywają popołudniowy mecz w Pittsburghu. Rams, 49ers, Bengals i Broncos są częścią popołudniowego planu. Packers organizują Chicago Bears w Lambeau Field w niedzielę wieczorem. (Tytani grają w Buffalo dopiero w poniedziałek wieczorem.)

To znane terytorium rozgrywającego Aarona Rodgersa i Packerów. W zeszłym sezonie Rodgers rzucił dwa przechwyty, a Święci pokonali Packers 38-3. Zmieniono miejsce rozpoczęcia gry Jacksonville na Florydzie ze względu na wpływ huraganu Ida na Nowy Orlean. Mimo to Packers wygrali kolejne siedem meczów, zdobywając rekord 13-4 w sezonie zasadniczym i pierwsze miejsce w playoffach NFC. Rodgers go bronił Druga z rzędu nagroda MVP ligi.

Podobnie Tytani byli najlepszym graczem w play-off AFC w zeszłym sezonie, pomimo przegranej 38-13 z Arizona Cardinals.

Jak niegdyś Rodgers doradzał fanom Packers w najtrudniejszych sytuacjach: Zrelaksuj się.

W przypadku niektórych zespołów może się to wydawać późno w sezonie. Dallas Cowboys nie tylko stracili swój starter na rzecz Buccaneers; Stracili także rozgrywającego Daka Prescotta W przypadku urazu kciuka Wymagał operacji. Cooper Rush będzie rozgrywał w niedzielę, kiedy będą gościć Bengals. Rozgrywający dziewiątek Trae Lance grał w mokrych, błotnistych warunkach na Soldier Field w przegranym weekendzie z Bears. Jimmy Garoppolo potrzebuje lepszej gry w niedzielę u siebie przeciwko Seahawks, aby nie dopuścić do eskalacji jego potencjalnego powrotu.