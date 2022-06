Tucker Carlson nazywa Rona Riverę „faszystowskim idiotą” za ukaranie Jacka del Rio 6 stycznia

Obrazy Getty

Czasami zastanawiam się, dlaczego wydaje się, że żyjemy w dwóch różnych krajach na tej samej wspólnej granicy. Potem oglądam niektóre programy Tuckera Carlsona w Fox News i cały ten nonsens zaczyna nabierać sensu.

Carlson, którego show Grałem przez godzinę bez przerwy biznesowej W czwartek wieczorem jego publiczność zaatakowała trenera Washington Commanders Rona Riverę za ukaranie grzywną koordynatora defensywy Jacka del Rio, który raczej nie przełączył kanałów na jedną z wielu stacji transmitujących pierwsze publiczne przesłuchanie grupy w telewizji.

Mediate.com Klip jest tam. Chwyciłem się za nos i postanowiłem pisać.

– Jack del Rio jest trenerem piłki nożnej, koordynatorem defensywy dowódców z Waszyngtonu, dawniej znanych jako Redskins, iz jakiegoś powodu jest to nie do przyjęcia – powiedział Carlson. „Więc kilka dni temu Del Rio zwrócił uwagę, że wydaje się, że nikt już nie mówi o zamieszkach w BLM. poziomie. Wrócił więc i powiedział, że jest stanowczy w swoich komentarzach. Oto, co powiedział. ”

Program następnie wypuścił krótki klip ze środowej konferencji prasowej Del Rio. Del Rio zaczyna od stwierdzenia, że ​​wyraża się z szacunkiem. Del Rio: „O co pytałem? Proste pytanie. Dlaczego nie widzimy tych rzeczy?”

Co ciekawe (lub nie), klip zakończył się, zanim Del Rio odrzucił powstanie z 6 stycznia jako „kurz w stolicy”.

„Och, myślał, że ma prawo wyrażać się z szacunkiem na wolnej ziemi” – kontynuował Carlson. „Ale okazuje się, że nie. Kilka godzin temu faszystowski idiota Ron Rivera, trener dowódców waszyngtońskich, oświadczył, że nie ma prawa mówić i że został za to ukarany grzywną w wysokości 100 000 dolarów. cytat, który jest kłamstwem.

Następnie kontynuował: 'Nasza organizacja nie toleruje żadnej równości między tymi, którzy szukali sprawiedliwości po zabójstwie George’a Floyda, a tymi, którzy próbowali obalić nasz rząd 6 stycznia’. Jeśli myślisz o linijce wypełnionej nieuczciwością i propagandą zamiast tego, wyślij nam sms-a i powiedz, co to jest, bo nie możemy, to znaczy, to tylko płaski maoista. Nie wolno ci już mówić. Wtedy zostaniesz ukarany. To jest drużyna NFL i dzieje się to wszędzie.

Krótko mówiąc, pracownicy Carlsona unikali odnoszenia się do powstania Del Rio (lub, jak zasugerował jeden z gości Carlsona w czwartek, do spisku FBI mającego na celu usidlenie zwolenników Donalda Trumpa). Ponadto Carlson nazwał szanowanego, dwukrotnego trenera NFL „faszystowskim idiotą”. Wreszcie Carlson powiedział, że kłamstwem jest twierdzenie, że 6 stycznia zginęło życie.

Carlson pracuje w Fox News. Siostrzana firma głównego partnera telewizyjnego NFL. Jednak NFL nie ma żadnych skrupułów, by narzekać na mnie, kiedy pasuje to do NBC, nie mówiąc ani słowa o Carlsonie.

Możesz osobiście złożyć skargę na NFL Carlson. Jeśli tak, to jest bezwstydnie ignorowane. Zeznania zeszłego wieczoru na temat Rona Rivery i dowódców.

Poprosimy ligę i zespół o informację zwrotną w odpowiedzi na atak Carlsona na Rona Riverę. Obaj prawdopodobnie zachowają milczenie. To jest niefortunne. W czasach, gdy prawie wystarczająca liczba ludzi nie mówi prawdy, ci, którzy są o tym przekonani, muszą być przygotowani na powstanie i policzenie.