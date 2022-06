USMNT vs. Grenada Wynik, oceny: Jesus Ferreira strzelił cztery gole, dzięki czemu trasa po USA była łatwym sukcesem

(Wielka Brytania) Matt Turner 90 Nie testowano, ponieważ Grenada oddała trzy strzały z zerem w kierunku celu. Jeden z najłatwiejszych meczów, w których mógł założyć koszulkę reprezentacji. 7

(DEF) Anthony Robinson 60 Stworzyła tylko jedną okazję, ale to nie jest bar, bo czysty papier jest bardzo ważny. Dobrze widzieć, że Robinson potrafi być bardzo konserwatywny, bombarduje tylko w razie potrzeby. 7

(DEF) Aaron Long 45 Carter-Vickers nie muszą wiele robić, ponieważ są dominującym obrońcą w nocy. Pierwsza połowa wyglądała schludnie, ale została wstrzymana, ponieważ Berholder kontynuował testowanie swoich podstawowych par. 7

(DEF) Cameron Carter-Vickers 90 Grając przed nim zrobił pięć przerw w meczu i wygrał większość swoich bitew powietrznych. Chociaż nie było to jedno z najtrudniejszych wyzwań w defensywie, przed jakim stanął, była to dobra poprawa od Carter-Vickers po tym, jak poprzedniego dnia został przeniesiony do celtyckiego urzędnika. 8

(DEF) Reggie Canon 90 Ponieważ wydawało się, że Canon zmierza na Mistrzostwa Świata, zebrał trzy przechwyty i poczynił spore postępy. Dzięki swojej różnorodności dobrze radzi sobie w każdej sytuacji. 7

(MID) Colin Acosta 90 Kontrolował grę ze środka pola. Acosta był wszędzie podczas meczu, pomagając Stanom Zjednoczonym nosić Grenadę, dopóki piłka nie uderzyła w tył siatki. W dniu, w którym wielu stałych pomocników odpoczywało, Acosta błyszczała. 9

(MID) Luca de la Torre 71 Czy to impreza wychodząca na de la Torre? Pomimo braku pomocy, popisał się doskonałą grą przeciwko Spice Boys w zwiększaniu tempa i kontrolowaniu posiadania. De la Torre Ważne jest, aby mieć te dominujące i silne zespoły, ale dobrze jest widzieć, że jest potencjał. 8

(MID) Weston McKenney 45 Bramki nie były w grze, kiedy naprawdę zaczęły się toczyć, ale odegrały kluczową rolę w pomaganiu Grenadzie w zużyciu, stwarzając dwie szanse i drużynie zachowując piłkę w pierwszej połowie. 7

(FWD) Jordan Morris 60 Stworzyła się świetna okazja i zmarnowano kilka dobrych okazji do ataku. Kiedy USMNT zamienił mecz w trening do celu, Morris nie wchodził w interakcje z innymi członkami zespołu, gdy minuty były krótkie. 6

(FWD) Paul Ariola 90 Stworzył zespół z trzema dodatkowymi szansami na zdobycie bramki dla swojego kolegi z drużyny FC Dallas, Ferreiry. Ariola dokonała miłej zmiany podczas meczu i zrobiła wszystko, co należy w ofensywie i defensywie. 7

(FWD) Jezus Ferreira 90 Co za sposób na przełamanie punktowej suszy. Ferreira strzelił cztery gole, ponieważ był we właściwym miejscu we właściwym czasie, w prawie każdym meczu, aby pokazać, że radzi sobie lepiej w reprezentacji. Choć trudno było odbierać wiele konkurencji ze względu na jakość przeciwnika, Ferreira również nie miała wiele do zrobienia. 10

George Bello Robinson, (’60) Zrobiłem to, o co mnie poproszono w określonych minutach, ale nie zrobiłem nic wspaniałego 6

Walker Zimmerman Długie, (’45) Zimmerman, jak zwykle zrelaksowany, kontynuował po meczu defensywnie. Nie zdobył żadnego z nagłówków, ale wszedł na boisko i miał dwa prześwity i jedno przechwycenie. 7

Brendan Aaronson Z wieży (’71) Nie zajęło mu dużo czasu, aby odcisnąć swoje piętno w zawodach i stworzyć asystę przy jedynej szansie, jaką miał. Aaronson’s New Legs jest w rzeczywistości silnym występem drugoplanowym, który pomógł złamać Grenadę. 8

Malik Tillman McKennie, (’45) Oficjalnie związany ze Stanami Zjednoczonymi, Tillman wszedł z dużym żniwem w środku pola, pokazał mocny występ, który pokazał, co może zaoferować poniżej linii, ale jednocześnie jak zielony jest. W tym momencie nie ma się czym martwić, może być siłą, z którą trzeba się liczyć. 7

Christian Roldan Morris, (’60) Gra była już w posiadaniu po wygranej. 6