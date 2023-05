Twitter oskarża Microsoft o wykorzystywanie danych w nieautoryzowany sposób

Twitter oskarża Microsoft o wykorzystywanie danych firmy zajmującej się mediami społecznościowymi w nieautoryzowany i nigdy nieujawniony sposób.

Alex Spiro, partner w firmie Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan i prawnik właściciela Twittera, Elona Muska, wysłał w czwartek list do Microsoftu, w którym przedstawił zarzuty, które obejmowały „potencjalne naruszenie wielu postanowień” umowy z Microsoftem. Twitter o wykorzystaniu danych.

To najnowszy rozdźwięk wśród firm technologicznych w rosnącej debacie na temat tego, kto jest właścicielem danych używanych do szkolenia sztucznej inteligencji i oprogramowania do uczenia maszynowego. The New York Times Pierwszy zgłoszony W liście była jego kopia Otrzymane Za pośrednictwem CNBC.

Po tym, jak Musk poprowadził zakup Twittera w październiku i mianował się dyrektorem generalnym, firma zaczęła pobierać opłaty za korzystanie z interfejsu programowania aplikacji (API), który umożliwia programistom osadzanie tweetów i dostęp do danych Twittera w ich oprogramowaniu i usługach.

Interfejs API był wcześniej bezpłatny dla niektórych badaczy, partnerów i programistów, którzy zgodzili się na warunki Twittera. Aplikacje oparte na interfejsie API Twittera obejmują Hootsuite, Sprout Social i Sprinklr.

W zeszłym miesiącu Microsoft „odmówił zapłacenia nawet obniżonej ceny za ciągły dostęp do interfejsów API i treści Twittera”, zgodnie z listem, który Spiro wysłał do dyrektora generalnego Microsoft Satyi Nadelli i zarządu firmy.

W kwietniu Microsoft miał co najmniej pięć produktów korzystających z API Twittera, w tym chmurę Azure, wyszukiwarkę Bing i niskokodowe narzędzia do tworzenia aplikacji Power Platform, napisał Spiro.

Umowa ogranicza również korzystanie z interfejsów programistycznych Twittera. Jednak w przypadku jednej z usług Microsoft, która korzysta z danych Twittera, Spiro napisał: „bezpośrednio stwierdzając, że informacje o koncie pozwolą jej klientom„ obejść limity blokowania ”.

Rzecznik Microsoft potwierdził otrzymanie listu i powiedział CNBC, że firma go przejrzy i „odpowiednio zareaguje”.

„Dzisiaj otrzymaliśmy kilka pytań od firmy prawniczej reprezentującej Twittera na temat ich wcześniejszego korzystania z bezpłatnego API Twittera” – powiedział rzecznik w e-mailu. „Cieszymy się na kontynuację naszej wieloletniej współpracy z firmą”.

Musk otwarcie krytykował napięte relacje Microsoftu z OpenAI, twórcą chatbota ChatGBT. Musk był wczesnym zwolennikiem OpenAI, ale firma zebrała miliardy dolarów od Microsoftu, osadzając swoją technologię AI w wielu głównych produktach.

„Microsoft ma bardzo silną opinię, jeśli nie bezpośrednią kontrolę nad OpenAI w tym momencie”, powiedział Musk w wywiadzie dla CNBC w tym tygodniu. Nadella niedawno zakwestionował twierdzenie Muska w wywiadzie dla Andrew Rossa Sorkina z CNBC, mówiąc, że Microsoft ma „niekontrolujący udział” w startupie.

Spiro nie nazwał OpenAI ani nie wspomniał o swoich aplikacjach ChatGPT i DALL-E ani większych modelach językowych w liście. Naciskał na Microsoft, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat „wszelkich pul tokenów zaimplementowanych w aplikacjach Microsoft, okresu (okresów), w których takie łączenie tokenów miało miejsce, oraz liczby zebranych tokenów”.

Kasturi i Nadella mieli później inne powiązania.

W zeszłym roku Musk skontaktował się z Nadellą, zbierając pieniądze na zakup Twittera, zgodnie z wiadomościami tekstowymi upublicznionymi w aktach sądowych. Nadella napisał w wiadomości do Muska: „Zdecydowanie podążam za opiniami zespołu!” Grupy to aplikacja do czatu firmy Microsoft.

Przeczytaj pełny list od Twittera do Microsoftu tutaj.