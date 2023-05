Nuggets 2: 0 kontra Lakers: Korekta w Key Denver powoduje wzrost Jamaala Murraya w grze 2

Jovan Buha, Nick Kosmider i Tony Jones

Denver Nuggets pokonali Los Angeles Lakers 108:103 w drugim meczu finałów Konferencji Zachodniej w czwartek, po strzelaninie w drugiej połowie i objęli prowadzenie w serii 2:0. Oto, co musisz wiedzieć:

Jamal Murray prowadził Nuggets z 37 punktami – 23 w czwartej kwarcie – w tym sześcioma trójkami po rzutach 11 z 24. Nikola Jokic miał 23 punkty, 17 zbiórek, 12 asyst, awansując na trzecie miejsce w play-off triple-double (13).

LeBron James i Austin Reaves prześcignęli Lakers, zdobywając po 22 punkty. Rui Hachimura dodał 21 punktów, aby pomóc Lakers w zdobyciu pięciopunktowej przewagi do przerwy.

Los Angeles wypadło 23 z 26 z linii rzutów wolnych, a Denver 16 z 18.

Mecz nr 3 odbędzie się w sobotę wieczorem o 20:30 w Los Angeles.

AtletycznyNatychmiastowa analiza:

Korekta opłaca się Nuggetsom

Trener Nuggets, Michael Malone, zmienił system odpoczynku dla Jokica i zadziałało to dla Denver. Zazwyczaj dwukrotny MVP przypada na początek czwartej kwarty. Gdy Nuggets przegrywali 79-76 w ostatniej tercji, Malone zdecydował się opuścić Jokica. Obecność Jokica, przyciągając znaczną uwagę obrony Los Angeles, pomogła Murrayowi w czwartej kwarcie, który zdobył 23 punkty w całym okresie.

Kiedy Jokic zredukował Nuggets do dwóch z dwuminutowym lay-upem o godzinie 9:38 w czwartej kwarcie, Murray był już na dobrej drodze, pomagając Denver wygrać, gdy byłoby to ryzykowne bez centrum supergwiazdy. Zwycięstwo Denvera bez faulu Jokica w ostatniej tercji było świadectwem błyskotliwości Murraya i determinacji Denvera w meczu 2. — Kosmitar

Biorąc pod uwagę, jak ważny był mecz 2, Malone po raz pierwszy nacisnął rotację po sezonie. W rzeczywistości grał z dziewięcioma facetami, podczas gdy zwykle grał z ośmioma. Ale Reggie Jackson grał tylko trzy minuty – z powodu faulu z Kentaviousem Caldwell-Pope – a debiutant Christian Brown grał nieco ponad cztery minuty. Jeff Green grał 15 minut, ale był to zasadniczo sześcioosobowy mecz, w którym Bruce Brown grał 37 minut z ławki.

Jokic po raz pierwszy w serii rozegrał całą trzecią i czwartą kwartę. Malone powiedział, że podjął tę decyzję, ponieważ Lakers osiągnęli 10-0 w nie-żartobliwych minutach drugiej kwarty. „Pod koniec meczu byliśmy zmęczeni” – powiedział Murray. – Mogliśmy powiedzieć, że oni też byli zmęczeni. — Jonesa

LA dostosowuje się z mieszanymi wynikami

LA zmieniło swój początkowy skład po dwóch katastrofalnych trybunach w meczu 1. Nowa grupa – normalny wyjściowy skład składający się z Anthony’ego Davisa, Jamesa, Jarretta Vanderbilta, Reavesa i D’Angelo Russella – spisał się dobrze, ale mimo to przegrywał trzema punktami w 14 minut. Według NBA.com. Lakers postawili Jamesa na Jokica przez większą część trzeciej i czwartej kwarty, co działało dobrze, ponieważ James odegrał kluczową rolę w utrzymaniu dwukrotnego MVP w strzelaninie 9 z 21.

Lakers nie mieli odpowiedzi, ponieważ Murray zdobył 23 z tych punktów w czwartej kwarcie. Kiedy Hachimura i Dennis Schroeder sprawdzili go, Murray rozluźnił się w akcjach pick-and-roll i triple handoff. Jego strzały były doskonałe przeciwko różnym obrońcom – robiąc różnicę w skądinąd wyrównanej grze. — pchła

Jeziora są puste

Gdy dwumiesięczne przyspieszenie – LA grało z intensywnością zbliżoną do play-offów przez osiem tygodni przed grą wstępną – doprowadziło tę grę do finału konferencji, Lakers znaleźli gaz. Z codziennym charakterem ostatnich dwóch rund, podwyższeniem, szybkim stylem gry Denver, rotacyjną dwuosobową grą Jokica i Murraya oraz Lakersami, którzy mieli niewiele w zbiorniku, Nuggets odpadli. Czwarty. Tęsknili za strzałami z bliskiej odległości na krawędzi i szeroko otwartymi trójkami w dalszej części gry, co zwykle robią. Późno zaczęli zbierać i tracić piłki. Po serii sezonów w meczu 3 — żadna z drużyn nie odrobiła straty w serii 3-0 — mają 48 godzin na znalezienie sposobu na pokonanie zmęczenia. — pchła

Wygrana dla Denver?

Chip na ramieniu Nuggets jest szeroki na wszystkich powierzchniach zewnętrznych. Teraz, prowadząc 2: 0, Malone zakwestionował narrację narodową, która sugerowała, że ​​Lakers „znaleźli coś” we wtorkowej porażce w pierwszym meczu. Jokic powiedział: „Nie potrzebujemy uwagi mediów”, ale Nuggets byli wściekli, że ich zwycięstwo w meczu 1 nie było historią z meczu 1. W szatni Denver próbował bagatelizować to, jak wielkie to było. To było zachęcające, ale z pewnością odegrało pewną rolę.

Teraz Denver skupia swoją uwagę na sobotnim meczu nr 3, w którym zwycięstwo pozwoliłoby Knicks przejąć kontrolę nad serią. — Jonesa

Punkt kulminacyjny gry

Statystyka ruchu ludności

Jokic został pierwszym graczem w historii NBA po sezonie z czterema z rzędu triple-double po 20 punktów, Według statystyk i informacji ESPN. Zdobył 34 punkty w meczu 1, 32 w meczu 6 półfinału konferencji przeciwko Phoenix i 29 w meczu 5.

Obowiązkowa lektura

(Zdjęcie: Ron Chenay / USA Today)