Vermont zapłaci 175 000 dolarów mężczyźnie aresztowanemu za wskazanie środkowego palca funkcjonariuszowi stanowemu

Oddział ACLU w Vermont, który złożył pozew w imieniu mężczyzny, utrzymuje, że policjant stanowy Jay Riken poddał Gregory’ego Bombarda „nieuzasadnionemu zatrzymaniu ruchu i aresztowaniu w odwecie”, co naruszyło jego prawa wynikające z Pierwszej i Czwartej Poprawki.

Odjeżdżając, Bombard „przeklął środkowy palec” – stwierdzono w pozwie. Następnie Riggen odciągnął go z powrotem i powiedział, że jest aresztowany, a według dokumentu jego „publicznie bluźniercze zachowanie” stanowi zakłócanie porządku.

W skardze napisano, że Bombard został zatrzymany i przetrzymywany w areszcie przez ponad godzinę, a jego samochód odholowano, a prokurator stanowy hrabstwa Franklin oskarżył go o zakłócanie porządku. ACLU stwierdziła, że ​​zanim zarzut ten został oddalony, był „zmuszony do prowadzenia postępowania karnego przez prawie rok”.

pod 12. czerwca rozwiązanieStan Vermont przyznał firmie Bombard 100 000 dolarów odszkodowania i 75 000 dolarów honorariów adwokackich na rzecz ACLU i Foundation for Individual Rights and Expression (ogień), dwie organizacje non-profit, które reprezentowały go w sprawie, ogłosiły w środę ugodę.