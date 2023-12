W piątek panuje zamieszanie związane z monitorami lotu i sprzecznymi raportami

Wolna agencja Shohei Ohtaniego wkracza na burzliwe terytorium. (AP Photo/Ashley Landis, plik)

O ile nam wiadomo, Shohei Ohtani nie zgodził się w piątek na kontrakt z drużyną MLB.

Najbardziej wyczekiwana darmowa agencja w ostatnim czasie osiągnęła w weekend gorączkę, a fani ligi MLB spędzili cały dzień myśląc, że Ohtani wyląduje w Toronto Blue Jays. Dzień wielkiego zamieszania, pełen dezinformacji i sprzecznych raportów.

Kibice i wielu wolnych agentów MLB czekali tygodniami na podpisanie największego kontraktu w historii ligi. Wszystkie drużyny Blue Jays, Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, San Francisco Giants i Los Angeles Angels zgłoszone Mieli być finalistami na początku tygodnia, ale wszyscy wyszli z zimowych spotkań bez porozumienia z Ohtanim.

Fani więc się bawili. Oto nasza najlepsza próba ułożenia harmonogramu tego, jak przebiegł ten dzień.

08:39 ET: Decyzja Ohtaniego została ogłoszona jako nieuchronna

Piątkowe zamieszanie nie odbyło się bez dobrego przygotowania, o czym poinformował dzięki uprzejmości reportera MLB Network, Johna Morosiego.

Morosi napisał na Twitterze w piątek rano, że decyzja Ohtaniego jest nieuchronna, a raporty mogą pojawić się już tego samego dnia.

Niektóre goście W piątek minęła szósta rocznica decyzji Ohtaniego o podpisaniu kontraktu z Los Angeles Angels podczas jego pierwszego występu w lidze MLB, co dodało wagi przekonaniu, że ten dzień był wyjątkowy. Przynajmniej ta decyzja wzmocniła pogląd, że harmonogram Ohtaniego może być podobny.

Fani Blue Jays rozpoczynają śledzenie lotów

Jak wielu fanów zauważyło w mediach społecznościowych, po wypowiedzi Morosiego, Blue Jays szybko stali się zespołem, który warto naśladować Prywatny samolot Samolot miał wystartować z lotniska John Wayne niedaleko Anaheim tego ranka i wylądować w Toronto po południu.

Ponad 4 tysiące osób mówi się, że zaczął podążać Ten publiczny moduł śledzenia lotów jest najczęściej obserwowanym lotem w FlightAware.

To znane zachowanie każdemu, kto uważnie śledzi futbol uniwersytecki. W tym meczu autokary odlatujące do innych szkół są często eskortowane z lokalnych lotnisk, a czasem witane przez kibiców w miejscach docelowych.

9:42: Śpiewak operowy mówi, że Yusei Kikuchi wynajął restaurację sushi

W tym miejscu rozpoczęliśmy naprawdę głupi sezon.

Z jednej relacji, rzekomo pochodzącej od śpiewaczki operowej, wynika, że ​​początkowy miotacz Blue Jays, Yusei Kikuchi, zarezerwował całą restaurację sushi w pobliżu Rogers Center, jakby planował wielkie wydarzenie dla zespołu.

Źródło: Yuki Kikuchi rezerwuje dziś wieczorem w ekskluzywnej restauracji sushi w pobliżu Rogers Center. Zarezerwowane dla ponad 50 osób. Rób co chcesz…#BlueJays #Następny poziom #MLB — Clarence Frazer (@clarencefrazer) 8 grudnia 2023 r

Stwierdzenie to było całkowicie bezpodstawne, ale miało w sobie pewną specyfikę, która sprawia, że ​​zastanawiasz się, dlaczego ktokolwiek miałby to zrobić. W ciągu dnia otrzymano ponad 1000 retweetów.

13:53: Doświadczony reporter Dodgers mówi, że to Blue Jays

Ohtani-do-Toronto (POKAŻ-eh? POKAŻ-j?) to punkt, z którego nie ma powrotu. Przypadkowe spekulacje fanów to jedno, ale JP Hoornstra to doświadczony reporter, który przez ponad półtorej dekady zajmował się Dodgersami w zespole informacyjnym z południowej Kalifornii.

Teraz piszę z Dodgers Nation, Hoornstra Ohtani ogłosił, że wybrał Blue JaysPowołując się na „wiele źródeł”.

14:03: Nie tak szybko, stary

Minęło około 10 minut, zanim ktoś rzucił zimną wodę na raport.

Reporter Sportsnet, Ben Nicholson-Smith, zamieścił na Twitterze bezpośrednie zaprzeczenie oświadczeniom Hoornstry i Morosiego, twierdząc, że Ohtani nie podjął decyzji i nie ma harmonogramu jej podjęcia. Nicholson-Smith powtórzył, że Blue Jays byli finalistami imprezy.

Mam dowód i @shidavidy Shohei Ohtani nie podjął obecnie decyzji ani terminu jej podjęcia#BlueJays Są finalistami. Zobaczmy dokąd to zmierza. — Ben Nicholson-Smith (@bnicholsonsmith) 8 grudnia 2023 r

ESPN Alton Gonzalez Kilka minut później zgłosił to samo.

W tym momencie trudno było nie dostrzec tu pewnej żartobliwości. Hoornstra mógł się mylić, to prawda, ale wyglądało na to, że miał rację, a Blue Jays i Ohtani byli w stanie całkowitego zaprzeczenia, ponieważ zespoły często wolą ukryć ogłoszenie, gdy jest ono tak ważne jak ogłoszenie Ohtaniego.

16:01: Morosi mówi, że Ohtani jest w drodze do Toronto

Kilka godzin później, kiedy Morosi ponownie podchwycił temat, mówiąc, że Ohtani jedzie do Toronto, ale bez podpisanego kontraktu, emocje powróciły.

Źródła: Shohei Ohtani jest dziś w drodze do Toronto. Przedstawiciel jego agencji, CAA, nie udzielił komentarza zapytany o plany podróżnicze Ohtaniego. W tej chwili Ohtani nie ma z nikim podpisanego kontraktu @MLB Zespół. @MLBNetwork — Jon Morosi (@jonmorosi) 8 grudnia 2023 r

To właśnie w tym momencie zaczęła się szerzyć dezinformacja. Wiele Konta Na Twitterze pojawiło się wideo z niebieskimi znacznikami informujące, że Ohtani przybył do Toronto Oryginalny plakat Powiedział, że pojawił się na lotnisku w Anaheim. W tle widać było choinkę, ale wideo nie przedstawiało piątku.

17:11: Ohtani nie jest w drodze do Toronto

Nie mniej niż pięciu reporterów wkrótce napisało na Twitterze, że Ohtani nie podróżował do Kanady i przebywa w południowej Kalifornii. USA DZIŚ BOB NIGHTENGALE, Sportowiec Jim Bowden, Nicholsona-Smitha, Jon Heyman z New York Post I Jeff Fletcher z rejestru hrabstwa Orange.

To cały finał „Przyjaciół”: Ohtaniego nie ma w samolocie.

17:54: Zlokalizowaliśmy pasażerów samolotu

Zabawny mały przypis pochodzi od Devina Heroux z CBC News, który potwierdził, że fotograf jego outletu znajdował się na międzynarodowym lotnisku Toronto Pearson i że Ohtani nie był pasażerem popularnego prywatnego odrzutowca.

Zamiast tego zatrudniono kanadyjskiego biznesmena Roberta Herjaveca, najbardziej znanego z roli gospodarza serialu telewizyjnego „Shark Tank”. W rzeczy samej.

Nasz fotograf CBC, Evan Mitsui, pisze do mnie SMS-y z lotniska Pearson. Potwierdził nowe doniesienia, że ​​Ohtani nie leciał prywatnym odrzutowcem. Właściwie to z kanadyjskim biznesmenem Robertem Herjavecem i jego rodziną. — Devin Heroux (@Devin_Heroux) 8 grudnia 2023 r

Herjavec przynajmniej miał poczucie humoru w związku z wypadkiem w zwolnionym tempie wokół niego, zamieszczając na Instagramie informację, że podpisze kontrakt z Blue Jays.

23:05: Morosi przeprasza

Morosi skłonił się tego dnia, przepraszając za „dezinformację”, że Ohtani wybiera się do Toronto. Tweet pozostaje ten sam.

Dzisiaj zamieściłem raport, który zawierał fałszywą informację, że Shohei Ohtani podróżował do Toronto. Żałuję błędu i przepraszam fanów baseballu na całym świecie. Bardzo mi przykro, że cię zawiodłem. — Jon Morosi (@jonmorosi) 9 grudnia 2023 r

W piątek będziemy mogli się wiele nauczyć — od niebezpieczeństw związanych z efektem potwierdzenia, przez mechanikę śledzenia lotów, po znaczenie czekania na wiele wiarygodnych źródeł. Przynajmniej na razie nie dowiedzieliśmy się, gdzie Ohtani podpisze kontrakt.

Ten artykuł zawiera linki partnerskie; Jeśli klikniesz w taki link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać prowizję.