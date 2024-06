W tym roku podczas pielgrzymki zginęło ponad 1000 pielgrzymów

KAIR (AP) – zginęło ponad 1000 osób Hadżdż w tym roku w Arabii Saudyjskiej W niedzielę urzędnicy podali, że wyznawcy islamskich sanktuariów w pustynnym królestwie doświadczyli wysokich temperatur.

Według dwóch urzędników w Kairze ponad połowa ofiar pochodziła z Egiptu. Urzędnicy podali, że Egipt cofnął licencje 16 biurom podróży, które pomagały nieupoważnionym pielgrzymom w podróży do Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska Nie podano żadnego komentarza na temat zgonów podczas pielgrzymki Każdy kompetentny muzułmanin potrzebuje tego raz w życiu.

Rząd egipski podał, że podczas tegorocznej hadżdż 31 uprawnionych pielgrzymów zmarło z powodu chorób przewlekłych, ale nie podał oficjalnych danych dotyczących pozostałych pielgrzymów. Rząd podał, że Egipt wysłał w tym roku do Arabii Saudyjskiej ponad 50 000 upoważnionych pielgrzymów.

Jednak urzędnik gabinetu powiedział, że podczas pielgrzymki zginęło co najmniej 630 Egipcjan, większość zgłoszono w kompleksie ratunkowym w rejonie al-Mu’izem w Mekce. Egipski dyplomata, który potwierdził tę liczbę, powiedział, że większość zmarłych pochowano w Arabii Saudyjskiej.

Urzędnicy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie byli upoważnieni do komentowania reporterom.

Władze Arabii Saudyjskiej rozprawiły się z nielegalnymi pielgrzymami, eksmitując dziesiątki tysięcy osób. Jednak wielu, głównie Egipcjanom, udało się dotrzeć do świętych miejsc w Mekce i wokół niej, niektórzy pieszo. W przeciwieństwie do uprawnionych pielgrzymów nie mają hoteli, w których mogliby uciec przed intensywnym upałem.

W swoim raporcie rząd stwierdził, że 16 biur podróży nie zapewniło pielgrzymom odpowiednich usług. Agencje te nielegalnie ułatwiały podróż pielgrzymom do Arabii Saudyjskiej, korzystając z wiz, które nie pozwalały ich posiadaczom na podróż do Mekki.

Rząd poinformował także, że funkcjonariusze spółek zostali skierowani do prokuratury na przesłuchanie.

Według państwowego dziennika „Al-Ahram” niektórzy biura podróży i organizatorzy wycieczek hadżdż sprzedawali saudyjskie wizy turystyczne egipskim kandydatom na pielgrzymkę, naruszając saudyjskie przepisy wymagające specjalnych wiz dla pielgrzymów. Gazeta podała, że ​​agencje zablokowały pielgrzymów do Mekki i innych świętych miejsc ze względu na upał.

Muzułmańscy pielgrzymi używają parasoli, aby osłonić się przed słońcem, rzucając kamieniami w filary podczas symbolicznego ukamienowania diabła, będącego ostatnim obrzędem corocznej pielgrzymki, w Mina w pobliżu świętego miasta Mekka w Arabii Saudyjskiej. 18.2024. (AP Photo/Rafiq Maqbool)

Według danych Associated Press zginęło 165 pielgrzymów z Indonezji, 98 z Indii i kilkudziesięciu z Jordanii, Tunezji, Maroka, Algierii i Malezji. Zgłoszono śmierć dwóch amerykańskich pielgrzymów.

AP nie była w stanie niezależnie potwierdzić przyczyn śmierci, ale niektóre kraje, takie jak Jordania i Tunezja, obwiniały rosnącą temperaturę. Urzędnicy saudyjscy nie odpowiedzieli na pytania, prosząc o więcej informacji.

Dziennikarze Associated Press byli świadkami omdleń pielgrzymów z powodu intensywnego upału podczas pielgrzymki, zwłaszcza drugiego i trzeciego dnia. Niektórzy wymiotowali i mdleli.

Nierzadko zdarza się, że podczas hadżdż zdarzają się przypadki śmiertelne, ponieważ ponad 2 miliony ludzi odbywa pięciodniową pielgrzymkę do Arabii Saudyjskiej. Historia pielgrzymki obfituje także w śmiertelne paniki i epidemie.

Jednak tegoroczna liczba była niezwykle wysoka, co wskazuje na wyjątkowe okoliczności.

W 2015 r. w panice w Mina zginęło 2400 pielgrzymówWedług relacji AP był to najgorszy incydent z atakiem na pielgrzymkę. Arabia Saudyjska nigdy nie przyznała się do pełnych ofiar paniki. Samotny dźwig runął przed Wielkim Meczetem w Mekce Na początku tego samego roku zginęło 111 osób.

W panice w 1990 roku zginęło 1426 osób.

Według Saudyjskiego Krajowego Departamentu Meteorologicznego w czasie tegorocznych hadżdż wysoka temperatura w Mekce i świętych miejscach wokół miasta osiągnęła 46 stopni Celsjusza (117 stopni Fahrenheita) i 49 stopni Celsjusza (120 stopni Fahrenheita). Niektórzy mdleli podczas próby występu Symboliczne ukamienowanie diabła.

Hadżdż, jeden z pięciu filarów islamu, to jedno z największych zgromadzeń religijnych na świecie. Według władz Arabii Saudyjskiej w pielgrzymce w 2024 r. weźmie udział ponad 1,83 mln muzułmanów, w tym ponad 1,6 mln z 22 krajów i około 222 000 obywateli i mieszkańców Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska wydała miliardy dolarów na kontrolę tłumu i środki bezpieczeństwa podczas corocznej pięciodniowej pielgrzymki, ale sama liczba uczestników utrudnia zapewnienie im bezpieczeństwa.

Zmiana klimatu może jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko. Badanie przeprowadzone w 2019 r. przez ekspertów z Massachusetts Institute of Technology wykazało, że nawet jeśli światu uda się złagodzić najgorsze skutki zmiany klimatu, pielgrzymka odbędzie się w latach 2047–2052 i 2079–2079 w temperaturach powyżej „progu skrajnego zagrożenia”. . 2086.

Islam obowiązuje według kalendarza księżycowego, dlatego pielgrzymka co roku odbywa się 11 dni wcześniej. Do 2029 r. hadżdż odbędzie się w kwietniu, a przez wiele lat później będzie to zima, kiedy temperatura będzie niska.