Walery Załuszny, popularny dowódca wojskowy Ukrainy, został wezwany w poniedziałek na spotkanie w gabinecie prezydenta i powiedziano mu, że został zwolniony – poinformowały CNN dwa źródła zaznajomione z tą sprawą, w miarę jak narastają spekulacje na temat napięć między Wołodymyrem Zełenskim a jego najwyższym dowódcą tygodnie.

Nie ogłoszono formalnego komunikatu, co oznacza, że ​​w środę wieczorem Salushnyi nadal sprawował urząd, jednak źródło podało CNN, że dekret prezydencki spodziewany jest jeszcze w tym tygodniu, w którym Zełenski rozpoczął największe od początku przetasowania w armii. Inwazja na Rosję na pełną skalę Prawie dwa lata temu.

W poniedziałkowy wieczór po Kijowie krążyły pogłoski o obaleniu Załusznego, podsycone szeroko rozumianym rozłamem między prezydentem a szefem jego sztabu po nieudanej ubiegłorocznej ukraińskiej kontrofensywie.





Podobno napięcie wzrosło, gdy Załużny określił wojnę z Rosją jako impas. Magazyn Economist Listopad.

W poniedziałek rzecznik prezydenta Siergiej Nykforow powiedział CNN i innym, że pogłoski o dymisji szefa armii są nieprawdziwe. Ministerstwo Obrony zamieściło na swoich kanałach społecznościowych komunikat, który brzmiał: „Drodzy dziennikarze, natychmiastowa odpowiedź dla wszystkich: Nie, to nieprawda”.

W poniedziałkowym codziennym wieczornym przemówieniu Zełenski nie wspomniał o swoim szefie armii.

Jednak według jednego ze źródeł, podczas poniedziałkowego kameralnego spotkania w swoim gabinecie, w którym uczestniczył minister obrony Rustem Umerow, prezydent ogłosił, że „podjął decyzję o odwołaniu naczelnego dowódcy sił zbrojnych”. Konto jest zgodne z innymi zawartymi w nim zestawieniami „Washington Post”. i Financial Times.

Następnie w rozmowie określonej jako „spokojnej” Zełenski zaproponował Załużnemu inne stanowisko, które Załużny odrzucił.

Prezydent Ukrainy podkreślił swoją decyzję, stwierdzając, że odrzucenie przez Załusznego nowej roli nie wpłynęło na jego usunięcie z obecnego stanowiska.

W środę CNN zwróciło się do biura prezydenta z prośbą o dalszy komentarz, ale nie otrzymało odpowiedzi.

W szczególności rozważa się dwa nazwiska jako potencjalnych następców, powiedział CNN starszy dowódca wojskowy.

Jednym z nich jest obecny szef Dyrekcji Wywiadu Obronnego, 38-letni generał silnie powiązany z Zełenskim i reprezentujący nowe pokolenie dowódców wojskowych.

Zapytany we wtorkowej rozmowie z CNN, czy zostanie nowym naczelnym wodzem Ukrainy, Budanow wzruszył ramionami, sugerując, że gdyby do takiego spotkania doszło teraz, jest mało prawdopodobne, że rozmawiałby wtedy z CNN .

„Jesteśmy w stanie wojny i wszystkie strony używają wszelkich środków, w tym wojny informacyjnej” – dodał szef wywiadu wojskowego.

Inny frontman, Oleksandr Chirsky, jest obecnie dowódcą ukraińskich sił lądowych, powiedział CNN starszy dowódca wojskowy.

Biuro Sirsky'ego nie odpowiedziało na próby skontaktowania się z nim przez CNN.

Załuszny pozostaje jednym z najpopularniejszych przywódców kraju, mimo że ukraińska kontrofensywa nie poczyniła znaczących postępów w odparciu sił rosyjskich na południu i wschodzie kraju.

Z grudniowego sondażu Kijowskiego Instytutu Socjologii wynika, że ​​88% Ukraińców popiera najwyższego generała. Poparcie Zełenskiego, choć wysokie, było niskie i wyniosło 62%.

Sondaż opublikowano po tym, jak różnice między obydwoma przywódcami otwarcie się załamały w sprawie sposobu prowadzenia wojny.

„Dotarliśmy do punktu technologicznego, w którym, podobnie jak podczas I wojny światowej, znaleźliśmy się w impasie” – napisał Załuszny w listopadzie w The Economist, dając jasno do zrozumienia, że ​​przyczyną były głównie rosyjskie głębokie miny i masowe ataki artyleryjskie. Zapobiegł znaczący sukces Ukrainy w kontrataku.

„Często nie będzie głębokiego i pięknego postępu”, ale raczej równowaga niszczycielskich strat i zniszczeń, dodał szef armii.

Te komentarze spotkały się z natychmiastową krytyką ze strony gabinetu prezydenta.

„Gdybym był w wojsku, ostatnią rzeczą, jaką bym zrobił, to wypowiadanie się przed prasą i opinią publiczną na temat tego, co dzieje się na froncie. [and] Co może się wydarzyć dalej… bo ułatwimy pracę okupantowi” – ​​mówił wówczas w ukraińskiej telewizji Ihor Sowkwa, zastępca szefa gabinetu prezydenta.

Zełenski nie krytykował otwarcie Załusznego, ale powiedział na żywo w grudniu na konferencji prasowej: „Czekam na bardziej konkretne rzeczy na polu bitwy. Strategia jest jasna: rozumiemy nasze działania. Chcę zobaczyć szczegóły” – relacjonuje Reuters.

Rozpoczęta w czerwcu kontrofensywa Ukrainy stanowi poważny wysiłek mający na celu wyparcie sił rosyjskich z terytoriów okupowanych przez nie od 2022 r., zwłaszcza na południu kraju. Ukraina zamierzała przesunąć się na południe od miasta Origów w kierunku Morza Azowskiego, dzieląc siły Rosji na dwie części i przecinając jej most lądowy na Krym.

Sukcesy Ukrainy są jednak skromne. Jego siły próbowały napierać z Origi w kierunku Dogmak, ale dotarły tylko do Robotine, 20 kilometrów (12,4 mil) na południe.

Brak postępów na Ukrainie skłonił jej siły zbrojne do wezwania pod koniec grudnia do podjęcia szeroko zakrojonych działań mobilizacyjnych obejmujących pół miliona nowych żołnierzy. Żądanie to jest obecnie w parlamencie.

Żołnierz, z którym skontaktowała się CNN, który obecnie walczy wokół Awdiwki na wschodzie, powiedział, że jakakolwiek decyzja o zwolnieniu Załusznego byłaby błędem.

„To godny generał. Nasz rząd chce go obalić, bo nie czuje się w jego towarzystwie zbyt dobrze” – dodał żołnierz. „Wygląda na to, że «ludzie Zełenskiego» sprzedali nas dawno temu.