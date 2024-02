Czy spuszczać klapę toalety w górę czy w dół? Z badania wynika, że ​​to nie ma znaczenia

Zapisz to w rubryce „Badania, których chcielibyśmy być ignorantami”. Naukowcy z Uniwersytetu w Arizonie postanowili zbadać, czy zamknięcie pokrywy toalety przed spłukaniem może zmniejszyć ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia powierzchni łazienki cząsteczkami bakterii i wirusów unoszącymi się w powietrzu.Rury toaletowe„Zła wiadomość jest taka, że ​​według nich zamknięcie pokrywy nie spowoduje znacznej redukcji zanieczyszczeń. Najnowsza publikacja Opublikowano w American Journal of Infection Control. Dobra wiadomość: dodanie środka dezynfekującego do muszli klozetowej i użycie dozowników środka dezynfekcyjnego w zbiorniku znacznie zmniejsza ryzyko skażenia krzyżowego.

I nie mówimy tylko o smugach z toalety, czyli dużych kropelkach rozpryskujących się podczas spłukiwania toalety. Nawet małe kropelki wody mogą tworzyć się i rozprzestrzeniać w otaczającym powietrzu, przenosząc bakterie E coli lub jeśli osoba zakażona wirusem (np. norowirusem) korzystała wcześniej z tej toalety. Zarazki pozostają w misce nawet po wielokrotnym myciu, czekając, aż zostaną wyrzucone w powietrze i rozprzestrzenią chorobę. Dzieje się tak dlatego, że szczególnie duże kropelki wody mogą osiadać na powierzchni przed wyschnięciem, podczas gdy mniejsze przemieszczają się dalej w naturalnych prądach powietrza.

W latach pięćdziesiątych XX wieku przeprowadzono pierwsze testy w celu sprawdzenia, czy smugi toaletowe zawierają skażone cząstki, co spopularyzowało pogląd, że w ten sposób można przenosić choroby. Badanie z 1975 roku. w 2022 r. fizycy i inżynierowie z Uniwersytetu Kolorado w Boulder wizualizować Cząsteczki toaletowe to maleńkie cząstki unoszące się w powietrzu po spłukaniu z toalety za pomocą kombinacji zielonych promieni świetlnych i kamer. W ten sposób powstał całkiem wyraźny materiał wideo:

„Jeśli czegoś nie widać, łatwo powiedzieć, że tego nie ma” – powiedział współautor badania John Grimaldi Powiedział wtedy. Odkryli, że cząsteczki w wydychanym powietrzu przemieszczają się z prędkością do 20 metrów na sekundę i w ciągu 8 sekund osiągają wysokość 4,9 metra nad toaletą. Jeśli cząstki są małe (mniejsze niż 5 mikronów), mogą wisieć w powietrzu przez ponad minutę.

Bardziej dotyczy to najnowszego artykułu Zalecana Zamknięcie pokrywy przed praniem może znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Na przykład, W 2019 rNaukowcy z University College Cork przez tydzień korzystali z czujników bioaerozolu we wspólnej toalecie, aby monitorować liczbę i wielkość cząstek zanieczyszczeń. Doszli do wniosku, że spłukiwanie przy opuszczonej pokrywie toalety zmniejsza ilość kropel unoszących się w powietrzu o 30 do 60 procent. Ale ten pokaz zwiększył średnicę kropelek wody i stężenie bakterii. Pozostawienie opuszczonej pokrywy oznacza, że ​​unoszące się w powietrzu kropelki będą nadal wykrywalne po 16 minutach.