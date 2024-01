Planista pobił wyniki za czwarty kwartał, ale zawiesił wytyczne dotyczące upadku 737 Max

Boeing (BA) powiedział Wyniki czwartego kwartału To przekroczyło oczekiwania, ale producent samolotu zawiesił swoje wytyczne na rok 2024, ponieważ nadal zajmuje się skutkami katastrofy samolotu 737 Max 9 Alaska Airlines, w wyniku której eksplodowała „zatyczka” w drzwiach podczas lotu na początku stycznia.

Według konsensusu Bloomberga, Boeing Company odnotował w tym kwartale przychody w wysokości 22,02 miliardów dolarów i 21,07 miliardów dolarów. Przychody Boeinga ze sprzedaży komercyjnej w czwartym kwartale wyniosły 10,48 miliarda dolarów w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 10,04 miliarda dolarów. Z punktu widzenia zysku Boeing oszacował skorygowaną stratę na akcję (lub „rdzeniowy”, jak to nazywa Boeing) na 0,47 dolara w porównaniu ze stratą na poziomie 0,76 dolara.

Boeing miał operacyjne przepływy pieniężne w wysokości 3,38 miliarda dolarów i podstawową marżę operacyjną na poziomie 0,4% w porównaniu do ujemnych 3,2% w roku ubiegłym.

Jednak wstrzymanie się Boeinga z wytycznymi forward może zaniepokoić inwestorów.

„Często wykorzystujemy tę porę roku do dzielenia się lub aktualizowania naszych celów finansowych i operacyjnych, ale teraz nie jest na to czas” – powiedział dyrektor generalny Boeinga Dave Calhoun w wiadomości do pracowników. „Skoncentrujemy się na każdym kolejnym locie, aby wspierać naszych klientów, postępować zgodnie ze wskazówkami naszego organu regulacyjnego i zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości we wszystkim, co robimy. Ostatecznie to właśnie napędza nasze wyniki”.

Na przykład w 2023 r. Boeing prognozował wolne przepływy pieniężne na poziomie 3–5 miliardów dolarów oraz szacunkowe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na 4,5–6,5 miliarda dolarów. Boeing odmówił przedstawienia aktualizacji tych prognoz na 2024 rok.

Wall Street była mniej zaniepokojona brakiem wytycznych, ponieważ akcje Boeinga wzrosły o ponad 6% na początku notowań.

„Brak wskazówek nie oznacza tak naprawdę zawieszenia” – powiedział Robert Spinkern, dyrektor zarządzający Melius Research w wywiadzie dla Yahoo Finance. „Jeśli wolisz, jest to odroczenie ze względu na niepewność”.

Jeśli chodzi o wytyczne dotyczące produkcji, Boeing twierdzi, że ograniczy produkcję 737 Max do 38 samolotów miesięcznie, dopóki FAA nie będzie zadowolona z bezpieczeństwa i jakości. W zeszłym tygodniu FAA ograniczyła produkcję Max Jet producenta samolotów.

Boeing twierdzi, że produkuje pięć samolotów 787 Dreamliner miesięcznie. Planuje zwiększać produkcję o 10 sztuk miesięcznie. Produkcja szerokokadłubowego samolotu 777X będzie kontynuowana zgodnie z planem.

Na początku tego miesiąca Boeing podał, że dostarczył 528 samolotów w 2023 r. i zarezerwował 1314 nowych zamówień netto w 2023 r., w porównaniu z 480 dostawami w 2022 r. i 774 nowymi zamówieniami netto.

W zeszłym roku Boeing dostarczył 396 ze swoich 737 samolotów biznesowych, planując dostawę co najmniej 375 samolotów, ale nie osiągnął pierwotnego celu wynoszącego 400–450 odrzutowców. Boeing dostarczył 73 ze swoich 787 Dreamlinerów do 2023 r., zmniejszając się z docelowego poziomu 70 do 80. Wreszcie Boeing podał, że jego portfel zamówień wynosi obecnie 5626, w porównaniu z 5324.

Jeśli chodzi o odrzutowiec 737 Max 9 znajdujący się w centrum katastrofy Alaska Airlines, samoloty wracają do służby dla Alaski i United Airlines po zatwierdzeniu przez FAA planu inspekcji i konserwacji Boeinga. Boeing jest nadal pod obserwacją organów regulacyjnych po tym, jak FAA wstrzymała plany Boeinga dotyczące zwiększenia produkcji 737 Max 9. FAA rozszerzyła swój nadzór nad Boeingiem i jego dostawcami na proces produkcji samolotów i prowadzone przez niego dochodzenie. Zgodność z wymaganiami produkcyjnymi.

Inny odrzutowiec z rodziny Max, 737 Max 7, poniósł w tym tygodniu kolejną porażkę. W zeszłym roku Boeing wycofał swój wniosek do FAA o zwolnienie samolotu ze względów bezpieczeństwa po tym, jak Boeing zgłosił problem z systemem odladzania wlotu silnika samolotu. Boeing twierdzi, że teraz „opracuje rozwiązanie inżynieryjne, które zostanie ukończone w procesie certyfikacji”. 737 MAX 7 to mniejsza wersja samolotu MAX, która nie uzyskała jeszcze certyfikatu FAA.

Prezesi United i Alaska Airlines, największych nabywców samolotów 737 Max 9, Wyrazili frustrację Ciągłe problemy produkcyjne Boeinga z samolotem.

„W miarę dalszych postępów będziemy wspierać naszych klientów, otwarcie współpracować z naszym organem regulacyjnym i dopilnujemy, aby wykonaliśmy wszystkie kroki, aby zdobyć zaufanie naszych interesariuszy” – oznajmił Calhoun z Boeinga w oświadczeniu.

