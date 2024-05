„Wiele przeszli”: Chaplin dzieli się informacjami o ofiarach śmiertelnego wypadku autobusu Ocala

OCALA, Floryda. – Napływa reakcja po wypadku autobusowym, do którego doszło we wtorek rano, w którym zginęło 8 osób, a 40 innych trafiło do szpitala.

AdventHealth powiedział News 6, że leczy 16 osób – 12 z nich na izbie przyjęć AdventHealth Ocala i cztery kolejne na ostrym dyżurze Timber Ridge.

Andreas Sequeira pracuje w Advent Health. Powiedział, że pochodzi z Zephyrhills, ponieważ w okolicy nie było zbyt wielu duchownych mówiących po hiszpańsku. Cały dzień spędził na udzielaniu posług duchowych ofiarom wypadku.

„Widać, że wiele przeszli, może zaledwie kilka godzin dzisiejszego ranka przetwarzają to, co czują” – powiedziała Sequeira. „W tym momencie szok jest niedaleko od nich.

Sequeira powiedział, że rozmawiał przez telefon z rodzinami kilku ofiar.

„Nie widziałam tu żadnej rodziny, ale rozmawialiśmy przez telefon” – powiedziała Sequeira. „Rodziny, jak można sobie wyobrazić, są bardzo zszokowane i zapłakane, ale pojawiają się też wyrazy ulgi, a pacjenci są bardzo szczęśliwi, że mogą mieć kontakt z bliskimi”.

Sequeira powiedział, że osoby, z którymi rozmawiał we wtorek, podziękowały mu za pomoc w szpitalu.

„Wyrazili ogromną wdzięczność i ulgę oraz bardzo docenili opiekę, jaką otrzymali” – powiedziała Sequeira. „To wspaniały wyraz wdzięczności, bo ludzie bezinteresownie pomagają”.

Zespół ratownictwa pożarowego hrabstwa Marion wysłał oświadczenie, w którym napisano:

„Dzisiaj mieliśmy do czynienia z tragicznym zdarzeniem z udziałem autobusu na autostradzie 40 West w Ocala. Z ciężkim sercem potwierdzamy, że zginęło osiem osób” – powiedział komendant straży pożarnej James Panta. Chciałbym podziękować naszym partnerom pracownikom Emergency Management, HCA Ocala, Advent Health Ocala i systemowi szkół publicznych hrabstwa Marion za nieocenioną pomoc w transporcie 45 pacjentów do lokalnych szpitali. Ich połączone wysiłki odegrały kluczową rolę w zarządzaniu kryzysem”. MCFR

W raporcie złożono podziękowania kilku agencjom, które pomogły w transporcie ofiar, w tym szkołom publicznym hrabstwa Marion, które stwierdziły, że do transportu osób korzystano z autobusu szkolnego.

Władze podały, że autobus, który się rozbił, jechał do Cannon Farm. Farma opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych:

„Zamykamy dzisiaj z szacunku dla strat i obrażeń, jakie Olvera Trucking Harvesting Corporation odniosła w porannym wypadku. Prosimy, przyłączcie się do naszej modlitwy za rodziny i bliskich dotkniętych tym tragicznym wypadkiem. Dziękujemy za zrozumienie w tym trudnym czasie. Edit: Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc i wszystkie modlitwy. Musiałem wyłączyć argumenty, które skłoniły mnie do komentarza, to nie miejsce na to. Rodziny cierpią i pogrążają się w żałobie, dlatego w tym czasie musimy się modlić i wspierać je. Dziękuję wszystkim bardzo za zrozumienie. „ Farmy armatnie

Stowarzyszenie Farmworkers Union of Florida udostępniło informacje na utworzonej przez siebie platformie GoFundMe, prosząc ludzi o rozważenie przekazania datków na rzecz ofiar i ich rodzin po śmiertelnym wypadku autobusowym. Darowizny można przekazywać poprzez Kliknij tutaj.

Przedstawiciel AdventHealth powiedział News 6 we wtorek po południu, że stan jednego pacjenta jest stabilny. Pozostali zostali przeniesieni lub są w trakcie odsyłania do domów.

