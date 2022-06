Walka byków w Kolumbii załamuje się, powodując śmierć i obrażenia

Symbol zastępczy, gdy ładowane są akcje artykułu

Sceny katastrofy szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych. Pokazuje dziesiątki ludzi drażniących się i bawiących się z rannym bykiem podczas popularnego wydarzenia o nazwie Coraleja . Nagle, Trzy poziomy doprowadziły do, Setki mężczyzn, kobiet i dzieci są uwięzione pod spodem. Gdy ludzie krzyczeli, niektórzy zerwali się z miejsc i rzucili się na ratunek, próbując usunąć drewno i inne szczątki na bok.

64-letni Hector Ortiz nie mógł uwierzyć w tę scenę. Kobieta obok niego powiedziała: „Ten balkon się zawali!” I Zobaczył osiem dywizji, jedna po drugiej, wchodzących do jaskini niczym kostki domina.

„Kiedy pierwszy balkon się zawalił, przeciągnął się na następny i wiele, wiele więcej” – powiedział Artis The Washington Post. „Wtedy to po prostu dotarło do nas. Inaczej będziemy mówić o największej tragedii.