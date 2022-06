Walka wybuchła w zaciętej walce o wschodnią Ukrainę

Trwa wojna o miasto Siwierodonieck- Żeleński

Ukraina dziękuje Wielkiej Brytanii za nową deklarację zbrojeniową, gdy Moskwa ostrzega Zachód

Stany Zjednoczone twierdzą, że istnieją wiarygodne doniesienia, że ​​Rosja kradnie ziarno Ukrainy

Ambasador Rosji wycofuje się z posiedzenia ONZ w związku z kryzysem żywnościowym

KIJÓW, 7 czerwca (Reuters) – Wybuchła bitwa między wojskami ukraińskimi i rosyjskimi w bitwie o przemysłowe miasto Siwerodoniec, gdy siły Moskwy naciskały na zdobycie wschodniego Donbasu Ukrainy w poszukiwaniu decydującego zwycięstwa w inwazji przez ponad 100 dni.

W tej chwili nie wiadomo, co zrobi po opuszczeniu stanowiska – powiedział.

Inwazja Kremla spowodowała, że ​​miasta zostały spustoszone przez ostrzał artyleryjski podczas pola bitwy – w tym prowincje Ługańsk i Donieck – główny cel rosyjskiej ofensywy w Donbasie.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Rejestracja

„W mieście trwają zaciekłe walki uliczne” – powiedział prezydent Wołodymyr Żeleński w swoim wieczornym przemówieniu wideo w poniedziałek. „Rosyjskie wojsko próbuje wysłać więcej żołnierzy do Donbasu”.

Wcześniej w poniedziałek gubernator prowincji Siergiej Kajtoj powiedział, że sytuacja pogorszyła się, ponieważ ukraińskie siły bezpieczeństwa wydawały się zbliżać do zwycięstwa nad Rosjanami w weekend.

Dwa pociski zginęły w poniedziałek podczas rosyjskiego ostrzału w regionach Doniecka i Ługańska. Ukraińscy wojskowi twierdzą, że rosyjskie siły otworzyły ogień do ponad 20 społeczności.

Reuters nie był w stanie samodzielnie zweryfikować raportów z pola bitwy. Rosja zaprzecza, jakoby celowała w cywili będących w konflikcie

„Oferujemy możliwość ewakuacji ludzi” – powiedział w telewizji doniecki gubernator regionu Pavlo Girilenko.

„Od ostatniego tygodnia ze Słoweńców ewakuowano ponad 100 osób. Mieszka tam około 24 000 mieszkańców. Ludzie teraz rozumieją, chociaż jest za późno, czas odejść”.

Po odepchnięciu z Kijowa i Charkowa we wczesnych stadiach wojny, Rosja twierdzi, że ma misję „wyzwolenia” Danbos, nieco schwytanych przez separatystów od 2014 roku, i jest zaangażowana w „specjalną operację wojskową” w celu rozbrojenia i „zredukować”. „Jego sąsiedzi.

Ukraina i jej sojusznicy nazywają to bezpodstawną wymówką, która zabiła tysiące, zrównała z ziemią miasta i zmusiła miliony do ucieczki za granicę.

„Dokładnie broń, której potrzebujemy”

Gelensky podziękował Wielkiej Brytanii za dostarczenie wielorakietowych systemów rakietowych zdolnych do rażenia celów na odległość do 80 km (50 mil), a także za zapewnienie najdokładniejszej siły ognia dalekiego zasięgu potrzebnej do dotarcia do rosyjskich baterii artyleryjskich, głównie na czas wojny z Moskwą plany.

„Dziękuję premierowi Borisowi Johnsonowi za pełne zrozumienie naszych żądań i gotowość dostarczenia Ukrainie broni, której potrzebuje do ochrony życia naszego narodu” – powiedział.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że Moskwa zareaguje na zachodnie dostawy broni dalekiego zasięgu odpychając siły ukraińskie dalej od rosyjskich granic.

W niedzielę prezydent Władimir Putin powiedział, że Rosja uderzy w nowe cele, jeśli Zachód dostarczy rakiety dalekiego zasięgu. Tego samego dnia rosyjskie pociski uderzyły w Kijów po raz pierwszy od ponad miesiąca.

Ministerstwo Obrony Ukrainy twierdzi, że siły rosyjskie zbliżają się do Słowenii, 85 km (53 mil) na zachód od Siwerodońca.

„Rosja rozdrabniająca ziarno”

Gdy globalny kryzys żywnościowy się pogarsza, sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział, że istnieją „wiarygodne doniesienia”, że Rosja „kradnie”, aby sprzedać ukraiński eksport zboża z zyskiem.

Plinken powiedział, że kradzież była częścią szerszej rosyjskiej operacji, która wpłynęła na ukraiński potencjał eksportowy pszenicy podczas wojny na Ukrainie.

Ceny zbóż, olejów spożywczych, paliwa i nawozów wzrosły od inwazji 24 lutego.

Rosja i Ukraina odpowiadają za około jedną trzecią światowych dostaw pszenicy, Rosja jest eksporterem nawozów, a Ukraina eksporterem oleju kukurydzianego i słonecznikowego.

Rosyjski wysłannik ONZ Wasilij Nebenzia wyszedł z poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, oskarżając przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michaela o sprowokowanie kryzysu żywnościowego w Moskwie.

Nebenzia powiedział Reuterowi: „Nie mogę zostać z powodu kłamstw, które Charles Michael przybył tutaj, aby rozpowszechniać”.

Narody zachodnie nałożyły również bezprecedensowe zamachy i sankcje na rosyjską inwazję.

W poniedziałek rosyjskie MSZ poinformowało, że nałożyło sankcje osobiste na 61 amerykańskich urzędników, w tym sekretarzy skarbu i energetyki oraz czołowych dyrektorów obrony i mediów.

Stwierdzono, że ruch ten był odwetem za „ciągłe rozszerzanie sankcji USA”.

Karen Jean-Pierre, sekretarz prasowy Białego Domu, nie skomentowała tego, gdy została zapytana o przeprowadzkę podczas konferencji.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Rejestracja

Raport Natalii Zinets, Ołeksandra Kożuchara, Pawła Politiuka, Lidii Kelly i Ronalda Popeskiego; Costas Pitas napisał; Cynthia Asterman Edycja

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.