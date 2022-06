Dustin Johnson rezygnuje z PGA Tour, aby zagrać w rywalizującej serii LIV Golf Series

Londyn – Dustin Johnson We wtorek zrezygnował natychmiast z PGA Tour wraz z kilkoma innymi golfistami i planuje grać tylko na imprezach golfowych LIV i ważnych mistrzostwach.

Johnson, który jest członkiem PGA Tour od 2008 roku, ogłosił to na konferencji prasowej inaugurującej pierwszy turniej LIV Golf w Centurion Golf Club. Johnson powiedział, że starannie rozważał tę decyzję w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i czuł, że była ona właściwa.

„Na razie zrezygnowałem z członkostwa w trasie i zamierzam grać [LIV] Na razie „Johnson powiedział”. Taki jest plan”.

W lutym Johnson wydał oświadczenie przez PGA Tour Communications, że był w pełni zaangażowany w trasę, ale ostatecznie zmienił zdanie.

„W tamtym czasie byłem zdeterminowany, aby zagrać w PGA Tour” – powiedział Johnson. „Jestem bardzo wdzięczny za PGA Tour i za wszystko, co dla mnie zrobił. Dobrze sobie tam radzę przez ostatnie 15 lat. Ale to było wspaniałe dla mnie i mojej rodziny. To coś ekscytującego i nowego”.

Johnson powiedział, że w pełni spodziewa się, że będzie mógł zagrać w głównych turniejach, w tym w US Open w Brooklynie w stanie Massachusetts w przyszłym tygodniu. USGA nie wykazywało żadnych oznak, by uniemożliwić graczom dołączenie do LIV Golf Tour z mistrzostw. Johnson przez 10 lat był wykluczony z US Open ze względu na zwycięstwo w 2017 roku, a jego zwycięstwo w Masters w 2020 roku przyniosło mu pięć lat zwolnienia z Open Championship i PGA Championship do 2026 roku.

„Nie mogę odpowiedzieć na te najważniejsze, ale pozwolą nam zagrać” – powiedział Johnson. „Oczywiście jestem zwolniony z Majors, więc planuję zagrać, jeśli nie poproszę inaczej”.

Johnson’s 24 PGA Tour wygrywa czwarte miejsce wśród aktywnych graczy. Tygrysi Las, Bill Mickelson I Vijay Singh. Zarobił wtedy 74,2 miliona dolarów.

Decyzja Johnsona – wynika z podobnych wniosków Kevin Na, Sergio GarciaBrandon Grace i Karol Schwartz – Ponieważ gracze muszą być członkami PGA Stanów Zjednoczonych, może zostać zdyskwalifikowany do przyszłych Trofeów Rider. Członkom PGA Tour oferowane jest automatyczne członkostwo w PGA Stanów Zjednoczonych. Johnson powiedział, że wziął to również pod uwagę w swojej decyzji.

„Oczywiście wszystko może ulec zmianie” – powiedział Johnson. „W pewnym momencie to się zmieni i mam nadzieję, że będę mógł wziąć udział. Jeśli tak się nie stanie, to jest coś innego, nad czym musiałem długo myśleć. W końcu zdecydowałem się na to przyjść i zagrać tutaj.

„Sprawa Rydera jest niesamowita i na pewno ma dla mnie sens. Z dumą mogę powiedzieć, że reprezentowałem swój kraj i mam nadzieję, że będę miał okazję zrobić to ponownie. Ale tego nie zrobiłem. Zasady”.