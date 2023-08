Wewnątrz decyzji Trumpa o uniknięciu debaty GOP

Były prezydent powiedział doradcom, że zdecydował się nie brać udziału w debacie i zamiast tego zdecydował się opublikować wywiad internetowy z Tuckerem Carlsonem później tego wieczoru.

Promocja przez Foxa największego wydarzenia roku będzie wystarczająco prowokująca. Ale jako najwyżej oceniany gospodarz programu Fox w czasie największej oglądalności, Mr. Wywiad z Carlsonem, który toczy wojnę z siecią, która wciąż spłaca kontrakt — Mr. To równoznaczne z policzkiem dla sieci Trumpa. Rona McDaniel, przewodnicząca Republikańskiego Komitetu Narodowego, osobiście namawiała ją do udziału, włączając w to jej własną wizytę w Bedminster w zeszłym miesiącu.

Ale unikając dyskusji p. Głównym motywem Trumpa nie była osobista niechęć do pani McDaniel, ale ponura kalkulacja polityczna: nie chciał ryzykować swojej ogromnej przewagi w wyścigu Republikanów, który według niektórych bliskich mu osób powinien wygrać. więzienia.

Ale to nie jedyny powód.

„Celowo pokazują mi absolutnie okropne zdjęcia”

Pan z Foxem. Związek Trumpa – długotrwała saga, która była lukratywna, a ostatnio droga dla sieci – to kolejna kwestia, która pojawia się w jego myśleniu o debacie, według osób zaznajomionych z rozmowami prezydenta. . Mówili pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie byli upoważnieni do wypowiadania się w imieniu kampanii.

Jego niechęć do Foxa – i często wyrażana osobista niechęć do Ruperta Murdocha, prezesa Fox Corporation – sprawiły, że Mr. Jego uznanie władzy Murdocha i niechęć, że sieć może jeszcze bardziej zaszkodzić jego wizerunkowi wśród republikańskich wyborców.