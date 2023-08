Aljamain Sterling-Sean O’Malley, Zhang Weili-Amanda Lemos Aktualizacje, najważniejsze informacje, analizy

Aljamine Sterling i Sean O’Malley zmierzą się w sobotę o pas wagi koguciej na gali UFC 292 w Bostonie. (Zdjęcie: Mike Roach/Juffa LLC za pośrednictwem Getty Images)

Panowanie Aljamine Sterlinga w kategorii koguciej UFC zaczęło się jako punkt sporny dla tych, którzy nie uważali go za prawowitego mistrza. Sterling był rozczarowany sposobem, w jaki zdobył pas po tym, jak ówczesny mistrz Petr Yan nielegalnie uklęknął przeciwko niemu kolanem podczas walki o tytuł na UFC 259 6 marca 2021 roku.

Teraz, po obronie tytułu Sterlinga w sobotę na UFC 292 w TD Garden w Bostonie i przeciwko Seanowi O’Malleyowi, „Mistrz Funk” powinien być bardzo zadowolony ze swojego mistrzowskiego CV. A fani, którzy tego nie robią, są po prostu hejterami. Ponieważ Sterling nie tylko pokonał Elephanta w rewanżu, ale wygrał wystarczająco dużo, by niektórzy – w tym szanowany nadawca UFC John Anick – uważali go za kod wagi koguciej.

Porażka w sobotę z pewnością stawia pod znakiem zapytania ten legendarny tytuł, ale nie ma wątpliwości, że Sterling jest najlepszym zawodnikiem w dywizji UFC do 135 funtów. A bukmacherzy nie widzą strat w przyszłości Sterlinga, ponieważ jest on obecnie faworytem -250 w BetMGM do pokonania słabszego +200 O’Malleya w sobotnim Main Event.

Co-main event to kolejne starcie o tytuł między mistrzem kategorii słomkowej Jang Wailey a pretendentką Amandą Lemos. Lemos myśli, że leci pod radarem, rozpoczynając walkę z dwukrotnym mistrzem i wierzy, że ma wszystkie techniczne przewagi nad Zhangiem.

Śledź całą kartę, od eliminacji do dwóch walk o tytuł, korzystając z naszego narzędzia do śledzenia na żywo poniżej:

UFC 292 – karta główna, szanse (teraz na żywo w ESPN+ PPV)

• Mistrzostwa wagi koguciej: Aljamine Sterling (C) (-250) kontra Sean O’Malley (+200)

• Mistrzostwa kobiet w wadze słomkowej: Zhang Weiley (C) (-320) kontra Amanda Lemos (+250)

• waga półśrednia: Neil Magney (+375) kontra Ian Machado Carey (-500)

• waga koguciej: Da’mon Blackshear (+170); Mario Bautista (-210)

• waga koguciej: Marlon Vera pok. Pedro Munoza przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 29-28)

UFC 292 – Wyniki kart eliminacji, skróty

• Waga średnia: Brad Tavares pok. Chrisa Weidmana przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27)

• Waga średnia: Gregory Rodriguez pok. Denisa Duliuline’a przez KO (uderzenie i uderzenie), 1:43 runda 1:

• Lekka: Kurt Holobach pok. Austina Hubbarda przez poddanie (duszenie trójkątne), 2:39, runda 2

• Waga koguciej: Brad Katona pok. Cody’ego Gibsona przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 30-27)

UFC 292 – Wyniki kart z wczesnych eliminacji, najciekawsze momenty

• Waga średnia: Andre Petrosky pok. Gerald Mearshard niejednogłośna decyzja (29-28, 28-29, 29-28)

• kategoria muszej kobiet: Natalia Silva pok. Andreę Lee przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27)

• Waga musza kobiet: Karin Silva pok. Marinę Moroz przez poddanie (gilotyna), runda 1, 4:59:

