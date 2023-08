Wildfire wzywa do ewakuacji i ostrzeżeń w stanie Waszyngton

oraz Departament Zasobów Naturalnych Stanu Waszyngton Piątek ostrzegał Silne wiatry mogą zepchnąć pożary, które płoną wzdłuż Kaskad Kolumbii Brytyjskiej od lipca, do Stanów Zjednoczonych i w kierunku obszaru chronionego. Ogień, Crater Creek Fire, spalił co najmniej 54 000 akrów; The Ziemia chronionaObszar ochrony zasobów naturalnych Loomis jest prawie o połowę mniejszy.

„Przed nami długa noc, ale proszę, bądźcie bezpieczni” – powiedziała Hilary Franz, komisarz ds. gruntów publicznych w Waszyngtonie. powiedział w piątek wieczorem w X. „Będziemy się koncentrować na opanowaniu szybko rozprzestrzeniającego się ognia”.

W Kanadzie w sobotę rano ogłoszono stan wyjątkowy z powodu niebezpiecznych pożarów lasów w zachodniej prowincji Kolumbii Brytyjskiej. Na obrzeżach Kelowna, dużego kurortu, niektóre domy zapaliły się, a inne zostały zniszczone.

Większość mieszkańców Yellowknife, 20-tysięcznego miasta na Terytoriach Północno-Zachodnich, uciekła przed terminem, gdy pożar zbliżał się do granic miasta.