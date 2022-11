Wiadomości Trumpa dzisiaj: Aides ujawniają możliwą datę ogłoszenia kampanii prezydenckiej w 2024 r.

„Przygotuj się”: Trump mówi, że będzie ponownie kandydował na prezydenta w 2024 r.

Zarejestruj się, aby otrzymywać codzienną pocztę e-mail Inside Washington, aby otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową wyłączne informacje o Stanach Zjednoczonych i analizy Uzyskaj bezpłatny e-mail Inside Washington

Po tym, jak Donald Trump powiedział na wiecu w Sioux City w stanie Iowa, że ​​chce kandydować na prezydenta w 2024 r., wiele placówek informuje, że 14 listopada to dzień, w którym jego doradcy ogłoszą nową kampanię.

„Zrobię to jeszcze raz, aby nasz kraj odniósł sukces, był bezpieczny i chwalebny” – powiedział Trump na wiecu zeszłej nocy. „Przygotuj się, to wszystko, co ci mówię – już niedługo. Bądź gotów.”

Nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie terminu ogłoszenia, ale pan Trump intensywnie dąży do tego od ponad roku.

Ponadto urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości dyskutowali o potencjalnej potrzebie specjalnego obrońcy na przesłuchania w sprawie dokumentów z 6 stycznia i Mar-a-Lago, ponieważ wydaje się, że próba Trumpa 2024 jest możliwa, donosi CNN. Oczekuje się gorączkowej aktywności po wyborach uzupełniających.

Tymczasem sędzia rozpatrujący sprawę o oszustwo przeciwko Trump Organization i rodzinie Trumpa nowojorskiej prokurator generalnej Letitii James będzie nadzorował niezależną firmę monitorującą, ograniczając jej zdolność do prowadzenia działalności.