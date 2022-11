Komisja Domu 6 stycznia daje Trumpowi więcej czasu na przekazanie dokumentów wezwanych do sądu

CNN

Komisja Specjalna Izby Reprezentantów, która bada atak na stolicę USA 6 stycznia 2021 r., opublikowała w piątek raport. Były prezydent Donald Trump Więcej czasu na przesyłanie dokumentów Zostało to wezwane Ale daje niewiele wyjaśnienia, dlaczego przyznano przedłużenie.

„Poinformowaliśmy prawnika byłego prezydenta, że ​​powinien rozpocząć produkcję dokumentów nie później niż w przyszłym tygodniu i że jest on objęty wezwaniem do złożenia zeznań od 14 listopada” – stwierdziła komisja w oświadczeniu.

Grupa wezwała Trumpa w zeszłym miesiącu Przeszukuje szeroką gamę dokumentów Do 10 rano w piątek Trump ma zasiąść do wywiadu pod przysięgą 14 listopada i „kontynuować w kolejnych dniach, jeśli to konieczne”.

Komisja stwierdziła również, że „otrzymała korespondencję od byłego prezydenta i jego prawnika w sprawie wezwania Komisji Specjalnej”, ale nie dostarczyła dodatkowych informacji.

CNN zwróciło się do Trumpa i jego prawników o komentarz.

Według źródeł zaznajomionych z tą sprawą prawnicy Trumpa mają czas do 26 października na przyjęcie wezwania od grupy. Trump skrytykował grupę, ale nie powiedział, czy zastosuje się do wezwania.

W dniu ogłoszenia wezwania prawnik Trumpa, David Warrington, powiedział w oświadczeniu, że grupa publicznie wydała wezwanie „z naruszeniem przepisów i należytego procesu” i że jego zespół prawny „zareaguje odpowiednio na to bezprecedensowe działanie”.

Prawnicy Trumpa koordynują współpracę z innymi członkami zespołu prawnego byłego prezydenta, aby zająć się wnioskami grupy o wezwanie do sądu i decydują, jak postępować, podało źródło zaznajomione z tą sprawą.

Chociaż działają jako dwie oddzielne grupy, prawnicy skupili się na rozpatrzeniu wezwania grupy, konsultują się z prawnikami reprezentującymi Trumpa w dochodzeniu karnym Departamentu Sprawiedliwości w sprawie z 6 stycznia. rzeczy.

Republikaninka Liz Cheney z Wyoming, wiceprzewodnicząca komisji, powiedziała wcześniej, że komisja konsultowała się z prawnikami Trumpa w sprawie składania zeznań na rozprawie. Ale nie jest jasne, czy te dyskusje zmuszą go do ustąpienia.

List komisji towarzyszący wezwaniu do sądu podsumował to, co komisja przedstawiła podczas serii przesłuchań, aby pokazać, dlaczego uważa, że ​​Trump „osobiście zaplanował i nadzorował” wysiłki mające na celu sfałszowanie wyborów w 2020 roku.

W wezwaniu komisja zażądała, aby Trump przekazał wszelkie komunikaty wysłane lub otrzymane między dniem wyborów 3 listopada 2020 r. a inauguracją Bidena 20 stycznia 2021 r. Szeroki plan pokonania wyborów w 2020 roku.

Poproszenie Trumpa o przekazanie wszystkich zapisów rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych lub komunikacji z dowolnymi członkami Kongresu od 18 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r.; W szczególności wszystkie jego komunikaty z 6 stycznia oraz wszelkie komunikaty lub próby skontaktowania się z innymi świadkami na rozprawie panelu.

Szeroka prośba o dokument prosi o wszystkie dokumenty i komunikaty związane lub „w jakikolwiek sposób” odnoszące się do członków Przysięgi, Proud Boys lub innych grup ekstremistycznych od 1 września 2020 r. do chwili obecnej. Żądanie dokumentów komisji składa się z 19 różnych kategorii.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.