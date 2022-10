Wynik Phillies vs. Braves: Bryce Harper, Aaron Nola prowadzą broniących mistrzów w meczu 3 NLDS

Filadelfia Phillies pokonała w piątek Atlanta Braves 9-1 w trzecim meczu National League Division Series. Phillies prowadzą teraz seta do dwóch pierwszych pięciu (2-1) i zmierzają do sobotniego meczu 4. Kolejne zwycięstwo i Philadelphia awansowałaby do NL Championship Series o prawo do gry o proporczyk przeciwko Los Angeles Dodgers lub Chan. Diego Padres.

Kluczem do gry okazały się trzecie rundy. Phillies nie zdobyli baserunnera przez pierwsze dwie klatki przeciwko debiutantowi z Atlanty, Spencerowi Striderowi. Ich losy zmieniły się od razu, gdy Brandon Marsh narysował czterowyciągowy spacer. Gene Segura uderzył, ale jego partner w podwójnej grze, Bryson Stott, przetrwał długą, dziewięciotonową pałkę, zanim trafił podwójne na prawe pole, które otworzyło wynik.

Odważni celowo poprowadzili Kyle’a Schwarbera, co natychmiast odniosło skutek. To dlatego, że Strider wywiercił kiepskiego fastballa Rhysa Hoskinsa na trzy rundy home run.

Tak po prostu Phillies objęli prowadzenie 4-0. Tam jednak się nie spełniły. Strider zrezygnował z run-scoring singla Nicka Castellanosa na następnym rzucie. Lewicowy pomocnik, Dylan Lee, wkroczyłby i – nie wiecie o tym – dał Bryce’owi Harperowi własną drogę do domu. Po pierwsze Jego akcja nocy.

Phillies mieli wtedy pełną kontrolę, 6-0. Nie zmienia się to na odwrót.

Oto cztery rzeczy, które trzeba wiedzieć o zwycięstwie Phillies.

1. Strider skręca, upada

Jak wspomniano we wstępie, większość obrażeń Phillies padła przeciwko Striderowi. Chociaż był jednym z najlepszych młodych graczy w głównych turniejach w sezonie zasadniczym, nie rzucał miotu od 18 września z powodu kontuzji skośnej. Strider został oficjalnie nazwany starterem gry 3 dopiero w piątek rano.

Strider dobrze rozpoczął grę, ale stało się jasne, że traci energię, gdy walczył o odsunięcie Stotta w oparciu o jego chwiejną komendę i prędkość poślizgu:

Co więcej, boisko u siebie, które Strider rzucił Hoskinsowi, było najwolniejszą szybką piłką w jego karierze, co oznaczało, że nie miał racji.

Ponieważ Strider miał mieć ciasną liczbę rzutów, zaskakujące było to, że nikt się za nim nie rozgrzał, dopóki Phillies nie weszli na planszę. Menedżer Brian Snitker wyjaśnił swoje myślenie po meczu, sugerując, że Strider powinien rzucić cztery rundy pracy. „Rzucał tak dobrze, że pomyśleliśmy, że możemy go pojeździć”.

Kto wie, może szybki hak dla Stridera nie zrobiłby różnicy, a nietoperze Phillies spaliłyby te na kopcu, kiedy Hoskins i Harper poszliby na talerz. Ale wchodząc do gry 4, decyzja o pozostaniu przy starcie Stridera w piątek byłaby bolesna dla Snitkera i Braves, jeśli przegrają serię.

2. Nola popycha

Strider rozpoczął katastrofę. A co z jego odpowiednikiem?

Prawy gracz Phillies, Aaron Nola, rzucił 6 2/3 zamkniętych rund w swoim otwierającym serię dzikich kart przeciwko St. Louis Cardinals, pierwszym występie playoff w jego karierze. On nie Bardzo Dorównał temu wysiłkowi w piątek, ale dał Phillies kolejny głośny start.

W rzeczywistości Nola pracowała w siódmej rundzie, odchodząc po tym, jak zrezygnowała z pierwszego singla Orlando Arcia. Rzucił jedną (niepokonaną) piłkę w sześciu rundach, jednocześnie wybijając sześć pałkarzy na 90 boiskach, oddając pięć trafień i dwa spacery. Oznacza to, że Nola nie pozwoliła na zarobiony przejazd w 12 2/3 rundach październikowej piłki.

Należy zauważyć, że prędkość i rotacja Noli były wyższe na wszystkich jego boiskach w porównaniu do norm sezonowych. Zrobił 15 powiewów na 44 boiskach, z których osiem było spiczastymi podkręconymi piłkami. Dodatkowo 11 z 15 piłek Noli trafiło w ziemię.

Dodaj to wszystko, a Phillies powinni być zachwyceni dotychczasowym miesiącem Noli.

3. Co historia mówi o przewadze Phillies 2-1?

Według naszego badania przeprowadzonego przez Dana Perry’ego zespoły, które w rundzie LDS prowadzą 2-1, wygrały serię w 75% przypadków w historii. To mówi o znaczeniu podjęcia dwóch prób zamknięcia serii i sugeruje, że Phillies są w dobrej formie, aby przejść do następnej rundy, nawet jeśli są to cztery lub pięć gier.

4. Co dalej?

Phillies wyeliminują broniącego tytułu Bravesa i zdobędą bilet do sobotniej serii NL Championship Series dzięki wygranej w 4 meczu. Będzie to oznaczać 18. ukłon w karierze prawego weterana Charliego Mortona dla Atlanty. sezonowy wygląd; Filadelfia sprzeciwi się Noah Syndergaard. Pierwszy wyciąg wyznaczono na 14:07 czasu wschodniego.