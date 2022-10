Wzrosty Dow, upadki wielkich technologii: co dalej z akcjami, gdy inwestorzy czekają na wskazówki Fed

Ostatni tydzień dostarczył opowieści o dwóch rynkach, ze wzrostami indeksu Dow Jones Industrial Average, który wprowadził wskaźnik blue-chip na tor na najlepszy jak dotąd październik, podczas gdy wagi ciężkie Big Tech ucierpiały z powodu szelaku. Początek XXI wieku.

„Masz problem”, powiedział w rozmowie telefonicznej Dan Suzuki, zastępca dyrektora ds. inwestycji w Richard Bernstein Advisors LLC (RPA).

Jeśli chodzi o sektor technologiczny, zwłaszcza megacapy, był to duży cios w wynikach. W końcu rynek był krótkoterminowo wyprzedany, podczas gdy zaufanie opierało się na oczekiwaniach, że Rezerwa Federalna i inne główne banki centralne na świecie będą mniej agresywne w zacieśnianiu polityki pieniężnej w przyszłości, powiedział.

Mówi się, że sektor technologiczny wrażliwy na stopy procentowe prawdopodobnie skorzysta na złagodzeniu oczekiwań dotyczących zaostrzenia polityki pieniężnej, powiedział Suzuki, argumentując, że akcje spółek technologicznych mogą osiągać gorsze wyniki w dłuższej perspektywie. Rynek rósł w ciągu ostatnich 12 lat, a wyniki zostały osłabione przez rosnące zyski po wybuchu pandemii Covid-19 w 2020 roku.

Suzuki twierdzi, że RBA „od ponad roku ma ogromną bańkę w kluczowych segmentach rynku akcji”. „Uważamy, że jest to proces spuszczania powietrza z bańki i uważamy, że przed nami jeszcze długa droga”.

Dow DJIA

+2,59%

W piątek wzrósł o prawie 830 punktów, czyli 2,6%, zamykając się na najwyższym poziomie od dwóch miesięcy i odnotowując tygodniowy wzrost o ponad 5%. Do piątku wskaźnik blue chipów wzrósł w październiku o 14,4%, co oznacza największy miesięczny wzrost od stycznia. 1976 Poniedziałkowe zamknięcie było największym w historii październikowym zyskiem, jak wynika z danych rynkowych Dow Jones.

Chociaż był to ciężki tydzień dla wielu największych bestii Big Tech, zaawansowany technologicznie kompozyt Nasdaq COMP

-8,39%

A sektory związane z technologią gwałtownie wzrosły w piątek. Zaawansowany technologicznie Nasdaq wzrósł w ciągu tygodnia o ponad 2%, podczas gdy S&P 500 SPX

+2,46%

Wzrost o prawie 4% w ciągu tygodnia.

W ubiegłym tygodniu duże firmy technologiczne straciły ponad 255 miliardów dolarów na kapitalizacji rynkowej. Apple Inc. AAPL

+7,56%

Po ucieczce z rzezi inwestorzy zebrali się w piątek, ponieważ wydawało się, że wszystko jest w porządku Złożony rachunek zysków i strat. Parada rozczarowujących zarobków dla Facebooka, firmy Meta Platforms Inc. Zatonęły zapasy META

+1,29% ,

Alfabet nadrzędny Google Inc. GOOG

+4,30%

Google

+4,41% ,

Amazon.com Inc. AMZN

-6,80%

i Microsoft MSFT

+4,02% .

Zgodnie z danymi rynkowymi Dow Jones, pięć firm łącznie straciło w tym roku 3 biliony dolarów w kapitalizacji rynkowej.

Agresywne podwyżki stóp procentowych przez Fed i inne główne banki centralne w tym roku bardziej ukarały spółki technologiczne i inne wzrosty, ponieważ ich wartość opiera się na oczekiwaniach dotyczących zysków i płynności. Wzrost rentowności papierów skarbowych, które są uważane za wolne od ryzyka, podnosi koszt alternatywny posiadania bardziej ryzykownych aktywów, takich jak akcje. A im dłużej rozciągają się oczekiwane powroty, tym większa wygrana.

Nadmierna płynność – kluczowy składnik każdej bańki – również przyczyniła się do słabości technicznej, powiedział Suzuki z RBA.

Teraz inwestorzy widzą rosnące ryzyko dla dużych zysków z technologii związanych z ogólnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego, powiedział Suzuki.

„Wiele osób myśli, że są to akcje o świeckim wzroście i dlatego są odporne na wzloty i upadki całej gospodarki – empirycznie nie jest to prawdą, gdy spojrzy się na historię zysków tych akcji” – powiedział.

Chociaż lepsze wyniki technologiczne podczas recesji wywołanej przez Covida mogły wywoływać na inwestorach złe wrażenie, sektor korzysta z wyjątkowych okoliczności, w których gospodarstwa domowe i firmy bardziej polegają na technologii w czasie, gdy dochody rosną dzięki rządowym bodźcom fiskalnym. Powiedział, że w warunkach ogólnej recesji zyski z technologii byłyby bardziej wrażliwe ekonomicznie.

Kluczowym wydarzeniem w przyszłym tygodniu będzie posiedzenie banku centralnego. Podczas gdy inwestorzy i ekonomiści powszechnie oczekują od decydentów, że pod koniec dwudniowego posiedzenia, które zakończy się w środę, decydenci osiągną kolejny ogromny wzrost o 75 punktów bazowych, czyli 0,75 punktu procentowego, rosną oczekiwania, że ​​w grudniu może zabraknąć prezesa Jerome’a ​​Powella. .

Jednak wszystkie trzy główne indeksy są w fazie bessy, więc pytanie dla inwestorów brzmi, czy odbicie przetrwa w tym tygodniu, jeśli Powell nie zasygnalizuje zmniejszenia oczekiwań na podwyżkę stóp w przyszłym tygodniu.

Te oczekiwania pomogły napędzać duże zyski Dow w zeszłym tygodniu. Globalna ekonomiczna perednica Caterpillar Inc. kot

+3,39% .

Ogólnie rzecz biorąc, Dow odniósł korzyści, ponieważ jest „bardzo zaawansowany technologicznie w zakresie światła, energii i przemysłu i jest zwycięzcą” – powiedział Art Hogan, B. Główny Strateg Rynku w Riley Wealth Management. powiedział Joseph Adinolfi z MarketWatch W piątek. „Dow ma w sobie więcej zwycięzców i to jest sekret jego sukcesu”.

Tymczasem Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP osiągnął lepsze wyniki

+2,08% ,

Wzrost o 5,5% w ciągu tygodnia, ważona kapitalizacją rynkową SPDR S&P 500 ETF Trust SPY

+2,38% ,

Podczas gdy technologia może być podatna na większe spadki, „tradycyjne części gospodarki, w tym sektory, które handlują po niższych wycenach, okazują się odporne, ponieważ szersze rynki odbiły się prawie dwa tygodnie temu” – powiedział Tom Esse, założyciel Sevens Report Research. , w piątkowej notatce.

„Z perspektywy czasu ten rynek i gospodarka zaczynają przypominać mi system z lat 2000-2002, w którym ekstremalna słabość techniczna ciążyła na głównych indeksach, ale tradycyjne części rynku i gospodarki radziły sobie dobrze” – napisał.

Suzuki powiedział, że inwestorzy powinni pamiętać, że „bessy zawsze oznaczają zmianę przywództwa” i że technologia może nie przejąć kontroli, gdy rozpocznie się następna hossa.

„Nie można twierdzić, że mamy już sygnał, a sygnał mówi, że następny cykl nie będzie przypominał ostatnich 12 lat” – powiedział.