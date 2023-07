Yellen mówi „szeroki pokój” dla większego handlu między USA a Chinami pomimo napięć geopolitycznych

Wyślemy go do Ciebie Codzienny przegląd myFT Zaokrąglanie wiadomości e-mail w górę jest niedawno Stosunki USA-Chiny Wiadomości każdego ranka.

Pomimo napięć związanych z bezpieczeństwem, Janet Yellen mówi, że amerykańskie i chińskie firmy mają „ogromną przestrzeń” do zwiększenia handlu i inwestycji podczas wizyty w Pekinie, której celem jest złagodzenie tarć między dwoma mocarstwami.

Przemawiając na początku spotkania z chińskim carem gospodarczym He Lifengiem w Daoyudai State Guest House w Pekinie, sekretarz skarbu USA powiedział, że „szeroka część” gospodarek obu krajów powinna być w pewien sposób powiązana. Niekontrowersyjny dla obu rządów.

„Pomimo niedawnych napięć fakt, że ustanowiliśmy rekord handlu dwustronnego w 2022 r., oznacza, że ​​nasze firmy mają duże pole do zaangażowania się w handel i inwestycje” – powiedziała Yellen.

Zwracając się do siebie i swojego zespołu ekonomicznego w przepastnym pokoju w pensjonacie, Yellen powtórzyła apele do Pekinu i Waszyngtonu o poprawę komunikacji, w tym w zakresie makroekonomii i stabilności finansowej.

„W obliczu złożonych globalnych perspektyw gospodarczych istnieje nieodparta potrzeba ścisłej interakcji między dwiema największymi gospodarkami i wymiany poglądów na… różnorodne wyzwania” – powiedziała Yellen.

Po prawie pięciogodzinnym spotkaniu Yellen i jej zespół zjedli kolację z nim i innymi wyższymi chińskimi urzędnikami w sobotni wieczór.

Wizyta Yellen w Pekinie ma miejsce kilka tygodni po tym, jak sekretarz stanu Anthony Blinken został pierwszym urzędnikiem gabinetu administracji Bidena, który udał się do Chin. Podróże są częścią wysiłków zmierzających do ustabilizowania więzi, które osiągnęły najniższy poziom od dziesięcioleci. Wcześniejsza próba została udaremniona po tym, jak Chiny przeleciały balonem szpiegowskim nad Ameryką Północną.

Yellen próbowała kroczyć po cienkiej linii, wzywając do poprawy komunikacji, jednocześnie namawiając Pekin, aby nie przesadnie reagował na środki bezpieczeństwa, które administracja Bidena podjęła, aby zapobiec wykorzystaniu amerykańskiej technologii do pomocy chińskiej armii.

„Stany Zjednoczone podejmą ukierunkowane działania w celu ochrony naszego bezpieczeństwa narodowego. Chociaż nie zgadzamy się co do tych działań, ta różnica zdań może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza wynikających z braku komunikacji, co niepotrzebnie pogorszy nasze dwustronne relacje gospodarcze i finansowe” – powiedział.

Wcześniej w sobotę Yellen spotkała się z chińskimi ekspertami ds. finansowania klimatu. W jego spotkaniu Stany Zjednoczone i Chiny – dwaj najwięksi na świecie emitenci gazów cieplarnianych i najwięksi inwestorzy w energię odnawialną – „ponoszą wspólną odpowiedzialność… przewodzić”.

„Gdyby Chiny wspierały wielostronne instytucje klimatyczne, takie jak Green Climate Fund i Climate Investment Funds, wraz z nami i innymi rządami darczyńców, moglibyśmy mieć większy wpływ niż obecnie” – powiedziała Yellen.

Oczekuje się, że John Kerry, specjalny wysłannik prezydenta Joe Bidena ds. zmian klimatycznych, będzie kolejnym wysokim urzędnikiem USA, który odwiedzi Chiny.

Spotkanie Yellen z nim jest powszechnie uważane za najważniejsze z jej czterodniowej wizyty.

Oprócz tego, że było to najdłuższe spotkanie, dało jego zespołowi szansę poznania He, protegowanego prezydenta Xi Jinpinga, który jest stosunkowo nieznany poza Chinami. Od czasu objęcia tej roli w marcu utrzymuje niski profil w chińskich mediach państwowych.

Mianowany wicepremierem, zastąpił Liu He na stanowisku ekonomicznego króla Chin. Podczas gdy Liu jest szanowany za granicą za nadzorowanie technokratów w banku centralnym i ministerstwie finansów, ma doświadczenie w zarządzaniu planowaniem państwowym w Narodowej Komisji ds. Rozwoju i Reform.

Opowiadał się za większą otwartością na inwestycje zagraniczne, ale istnieją obawy, że jako lojalista Xi raczej nie odrzuci tendencji Pekinu do konsolidacji większej kontroli w rękach przedsiębiorstw państwowych.

W spotkaniu uczestniczył także Ban Gongsheng, prezes Banku Centralnego Chin.