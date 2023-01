Zatrudnienie w grudniu, wzrost płac umiarkowany, wskazuje na ochłodzenie rynku pracy w 2023 r

Rynek pracy w USA traci impet, ponieważ wzrost zatrudnienia i płac ochłodził się w grudniu, co pokazuje efekty Powolny wzrost gospodarczy i Rezerwy Federalnej Podwyżki stóp procentowych.

Po dwóch kolejnych latach rekordowego wzrostu płac po zakłóceniach związanych z pandemią, Rynek pracy zaczyna wykazywać oznaki stresu. Sugeruje to, że rok 2023 może przynieść wolniejsze zatrudnienie lub całkowitą utratę miejsc pracy, ponieważ ogólna gospodarka zwalnia lub przechodzi w recesję.

Pracodawcy dodali w grudniu 223 000 miejsc pracy, co jest najwolniejszym przyrostem od dwóch lat, poinformował w piątek Departament Pracy. Średnie wynagrodzenie godzinowe w grudniu wzrosło o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim Krótkie przyrosty Od połowy 2021 r. spadek z marcowego szczytu na poziomie 5,6%.

Pracodawcy dodali 4,5 mln miejsc pracy w 2022 r., drugim najlepszym roku pod względem tworzenia miejsc pracy po 2021 r., kiedy to rynek pracy odbudował się po przestojach związanych z Covid-19 i dodał 6,7 mln miejsc pracy. Ubiegłoroczne zyski koncentrowały się w pierwszych siedmiu miesiącach roku. Nowsze dane i A Fala zwolnień w branży technologicznej i finansowej Rynek pracy, choć wciąż żywy, schładza się.

„Spodziewam się, że do czerwca gospodarka znacznie zwolni, aw drugiej połowie roku zobaczymy większe przyspieszenie” – powiedział Joe Brusulas, główny ekonomista RSM US.

Raport z piątku Rynki były skupione Zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, skłoniłoby to bank centralny do spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych. Następne posiedzenie banku centralnego rozpocznie się 31 stycznia. Agresywna podwyżka stóp banku centralnego mająca na celu walkę z inflacją nie osłabiła znacząco zatrudnienia w 2022 r., ale pokazała, że ​​korekty wzrostu płac nie były tak energiczne, jak wcześniej sądzono.

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła w piątek o 700,53 punktu, czyli o 2,13%. Indeks S&P 500 wzrósł o 2,28%, a indeks NASDAQ Composite o 2,56%. Benchmarkowa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 0,15% do 3,57%. Gdy ceny obligacji rosną, rentowności spadają.

Stopa bezrobocia spadła z 3,6% w listopadzie do 3,5% w grudniu, czyli poprzedniego odczytu dla 2022 r. i tuż przed rozpoczęciem pandemii, która osiągnęła najniższy poziom od pół wieku. Przedstawiciele banku centralnego powiedzieli w zeszłym miesiącu Stopa bezrobocia wzrośnie w 2023 r. Wzrost liczby miejsc pracy w grudniu był napędzany przez rekreację i hotelarstwo, opiekę zdrowotną i budownictwo.

Jednak historycznie niskie bezrobocie i stabilne zatrudnienie mogą maskować pewne oznaki słabości. Wskaźnik aktywności zawodowej, który mierzy odsetek dorosłych pracujących lub poszukujących pracy, wzrósł nieznacznie do 62,3% w grudniu, ale nadal jest znacznie niższy niż poprzedni poziom, co może stanowić potencjalny czynnik utrudniający pracodawcom obsadzanie wolnych stanowisk.

Średni tydzień pracy spadł w ciągu ostatnich dwóch lat i wyniósł 34,3 godziny w grudniu, najniżej od początku 2020 roku.

Zatrudnienie w tymczasowych usługach pomocy spadło o 111 000 w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, a utrata miejsc pracy przyspieszyła. Może to oznaczać, że pracodawcy, w obliczu spadającego popytu, ograniczają godziny pracy swoich pracowników i wycofują się z pracy tymczasowej, aby uniknąć zwolnień pracowników.

Z raportu Departamentu Pracy wynika, że ​​sektor informacyjny intensywnie korzystający z technologii stracił w grudniu 5000 miejsc pracy. Branża detaliczna odnotowała 9 000 podwyżek płac, przełamując trzymiesięczny spadek.

Firmy technologiczne zwolniły więcej miejsc pracy w 2022 r. niż w szczytowym momencie pandemii Covid-19, wynika z danych layoffs.fyi, który śledzi redukcje zatrudnienia w branży. W środę,

Siły sprzedaży Inc.

Zapowiedział, że zmniejszy zatrudnienie o 10 proc, Uwolnienie rekruta podczas epidemii. — poinformował Wall Street Journal

Amazon.com Inc.

Zwolni 18 000 osób, czyli około 1,2% całkowitej siły roboczej. Inne firmy np

Facebook

Rodzice

Metaplatformy Inc.,

Odskok drzwi Inc.

I

Pstryknąć Inc.,

Ostatnio zmniejszyli też posty.

W tym gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorach finansowych wrażliwe na zmiany stóp procentowych

Czerwonopłetwy Korporacja

,

Morgana Stanleya

I

Grupa Goldmana Sachsa Inc.,

Podjęli również kroki w celu redukcji personelu.

Zmiana płac poza rolnictwem od końca 2019 r

Miesiące wszystkich dostępnych miejsc pracy Mniej miesięcy całkowitego zatrudnienia Do końca 2022 roku od końca 2019 roku Stany Zjednoczone dodały prawie 2 miliony miejsc pracy. Na początku pandemii utracono ponad 20 milionów miejsc pracy Zatrudnienie wraca do poziomów sprzed pandemii Miesięczny zysk w wysokości ponad 4 milionów miejsc pracy Gdzie są miesiące? Całkowita liczba dostępnych miejsc pracy Gdzie są miesiące? Ogólna liczba miejsc pracy spada Do końca 2022 roku od końca 2019 roku Stany Zjednoczone dodały prawie 2 miliony miejsc pracy. Na początku pandemii utracono ponad 20 milionów miejsc pracy Zatrudnienie wraca do poziomów sprzed pandemii Miesięczny zysk w wysokości ponad 4 milionów miejsc pracy Gdzie są miesiące? Całkowita liczba dostępnych miejsc pracy Gdzie są miesiące? Ogólna liczba miejsc pracy spada Do końca 2022 roku od końca 2019 roku Stany Zjednoczone dodały prawie 2 miliony miejsc pracy. Na początku pandemii utracono ponad 20 milionów miejsc pracy Zatrudnienie wraca do poziomów sprzed pandemii Miesięczny zysk w wysokości ponad 4 milionów miejsc pracy Gdzie są miesiące? Całkowita liczba dostępnych miejsc pracy Gdzie są miesiące? Ogólna liczba miejsc pracy spada Do końca 2022 roku od końca 2019 roku Stany Zjednoczone dodały prawie 2 miliony miejsc pracy. Na początku pandemii utracono ponad 20 milionów miejsc pracy Zatrudnienie wraca do poziomów sprzed pandemii Miesięczny zysk w wysokości ponad 4 milionów miejsc pracy Gdzie są miesiące? Całkowita liczba dostępnych miejsc pracy Gdzie są miesiące? Ogólna liczba miejsc pracy spada Do końca 2022 roku od końca 2019 roku Stany Zjednoczone dodały prawie 2 miliony miejsc pracy. Na początku pandemii utracono ponad 20 milionów miejsc pracy Zatrudnienie wraca do poziomów sprzed pandemii Miesięczny zysk w wysokości ponad 4 milionów miejsc pracy

Inne dane opublikowane w tym tygodniu wskazywały na spowolnienie w gospodarce USA. Nowe zamówienia na towary przemysłowe spadły w listopadzie o 1,8% wyrównane sezonowo, poinformował w piątek Departament Handlu. Według Instytutu Zarządzania Podażą, ankiety biznesowe wykazały spadek aktywności gospodarczej w grudniu. Firmy produkcyjne odnotowały drugi z rzędu spadek po 29-miesięcznym wzroście, a firmy usługowe przerwały 30-miesięczny odcinek w grudniu.

Ekonomiści ankietowani przez The Wall Street Journal zeszłej jesieni widzieli 63% prawdopodobieństwo recesji w USA w 2023 r. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,7% do grudnia 2023 r.

„Wzrost liczby miejsc pracy był zaskakująco dobry w ciągu ostatnich kilku miesięcy i bardzo stopniowo spowalniał” – powiedział Andrew Hunter, starszy ekonomista USA w Capital Economics. „Istnieją pewne oznaki, że zaczynamy dostrzegać nieco większy gwałtowny spadek”.

Max Rotersmann, 61-letni niezależny programista, powiedział, że podczas pandemii był bardzo zajęty pracą konsultingową. Ale to się zmieniło latem, kiedy praca nagle wyschła.

„Jestem bardzo zainteresowany, aby zobaczyć, czy będę miał większy popyt w ciągu najbliższych kilku miesięcy lub czego oczekuję” – powiedział.

Pomimo pewnych oznak ochłodzenia rynek pracy pozostaje wyjątkowo silny. W środę Departament Pracy poinformował o 10,5 miliona wolnych miejsc pracy na koniec listopada, bez zmian od października, więcej niż liczba bezrobotnych Amerykanów poszukujących pracy.

Niektóre z tych wolnych miejsc pracy są w firmie Calhoun Rice zajmującej się renowacją domów w Calhoun w stanie Tennessee, która jest zajęta od początku pandemii. Mała firma przeszła na czterodniowy tydzień pracy, starając się podnieść płace i zatrzymać pracowników.

„Gdybym mógł teraz zdobyć trzy bardziej utalentowane ręce, czułbym się komfortowo” – powiedział Mr. Ryż powiedział. „Sposób, w jaki to idzie, zatrudnię pięciu, pojawi się dwóch, a jeden z tych dwóch nie jest wart odwrócenia”.

Urzędnicy banku centralnego próbują stopniowo chłodzić rynek pracy, podnosząc stopy procentowe. Urzędnicy obawiają się, że zbyt silny rynek pracy może doprowadzić do szybszego wzrostu płac, co może wywrzeć presję na wzrost inflacji, ponieważ firmy podnoszą ceny, aby pokryć wyższe koszty pracy.

Bank centralny podnosił stopy procentowe na każdym z ostatnich siedmiu posiedzeń i sygnalizował kolejne podwyżki w tym roku, aby obniżyć inflację z 40-letnich szczytów. Urzędnicy Fed będą pocieszać się spowolnieniem wzrostu płac, co skłoni ich do podnoszenia stóp procentowych w wolniejszym tempie, Mr. Brusulas, ekonomista powiedział.

„Jesteśmy bliżej szczytu stopy procentowej banku centralnego niż przed raportem, a bank centralny może rozważyć dalsze zmniejszanie tempa podwyżek” – powiedział. „Moglibyśmy prawdopodobnie zobaczyć podwyżkę o 25 punktów bazowych i podwyżkę o 50 punktów bazowych na spotkaniu 1 lutego”.

Napisz do Davida Harrisona na adres [email protected]

Korekty i wzmocnienia

Grafika we wcześniejszej wersji tego artykułu przedstawiająca zmianę w zatrudnieniu pozarolniczym od końca 2019 r. została błędnie oznaczona jako zmiana od stycznia 2020 r. (Poprawione 6 stycznia)