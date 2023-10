Źródła – Handel Niedźwiedziami za Montes Sweat of Commanders

Courtney Cronin i Johna Keima4 minuty czytania

Stephen A spodziewa się zmian w Waszyngtonie po handlu Montez Sweat Stefan A. Smith i Jeff rozmawiają o dowódcach Montez Sweat to the Bears w sobotnim wyborze w drugiej rundzie wyborów.

The Chiefs and Bears zgodzili się na transakcję, na mocy której Montez Sweat, defensywny zawodnik, przeniesie się do Chicago w celu uzyskania wyboru w drugiej rundzie draftu w 2024 roku, poinformowały we wtorek źródła Adama Scheftera z ESPN.

Sweatt (27 l.) kończy swój kontrakt w ostatnim roku, a Chiefs wybierają obecnie wybór w drafcie zamiast zastępczego, jaki mogliby otrzymać, gdyby Sweatt podpisał kontrakt jako wolny agent gdzie indziej w przyszłym roku.

Wiadomość o transakcji pojawia się kilka godzin po tym, jak źródła poinformowały Jeremy’ego Fowlera z ESPN, że Bears dopuścili do wymiany obrońcę narożnika Jaylena Johnsona. Johnson (24 l.) jest w ostatnim roku swojej debiutanckiej umowy i powiedział, że szuka „szacunku i bezpieczeństwa” w postaci nowego kontraktu.

Ta wymiana daje talent do najgorszego w lidze ataku w Chicago w połowie sezonu. The Bears zastąpili trzech z czterech starterów na linii defensywy przed sezonem 2023 w trybie wolnej agencji i wydali wybory w drugiej i trzeciej rundzie draftu na defensywnych napastników Kervona Dextera seniora i Zacha Pickensa. The Bears mają w tym sezonie 10 worków i 46 nacisków na koncie najniższy w NFL, co plasuje ich na 30. miejscu.

W ośmiu meczach Swett zdobył 6,5 worka, co daje mu łączną liczbę worków w karierze na poziomie 35,5 w ciągu pięciu sezonów.

Wybrany przez Chicago w drugiej rundzie draftu w 2024 roku zajmuje obecnie 35. miejsce w drafcie. W ostatecznym terminie transakcji przypadającym na rok 2022 Bears wysłali do Pittsburgha swój własny wybór w drugiej rundzie draftu w zamian za skrzydłowego Chase’a Claypoola, który rozegrał 10 meczów w Chicago. Po pokonaniu Waszyngtonu w 5. tygodniu Bears oddali Claypool drużynie Miami Dolphins.

Dla dowódców ten ruch jest ukłonem w stronę ich historii porażek i trudności w utrzymaniu nienaruszonej linii obrony. Spocony i defensywny koniec Chase Young po tym sezonie obaj są wolnymi agentami. Waszyngton zaoferował już duże kontrakty obrońcom Darrenowi Payne’owi i Jonathanowi Allenowi w ciągu ostatnich dwóch sezonów.

Waszyngton wyraził zainteresowanie przedłużeniem Sweat poza sezonem, ale w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku franczyzowym – Josh Harris przejmuje stery dopiero pod koniec lipca – negocjacje nie rozwinęły się. Generałowie powiedzieli również, że nagrodzą Younga, jeśli będzie miał produktywny sezon.

Waszyngton ma pewność co do rozgrywającego Sama Howella, co może sprawić, że zespół będzie miał taniego rozgrywającego na następne dwa sezony. To pozostawiłoby wolną przestrzeń zarówno dla Sweata, jak i Younga, ale mogłoby sprawić, że Chiefs mieliby niezrównoważoną listę płac – przeinwestowaną w linię defensywną i szczupłą gdzie indziej.

Gdyby Waszyngton przedłużył kontrakt ze Sweat i zastosował wobec Younga klauzulę franczyzową, trzech defensywnych liniowych zostałoby wycenionych na ponad 20 milionów dolarów w przyszłym sezonie, a jeden ofensywny liniowy na ponad 10 milionów dolarów.

Kosztowny skład nie zachęca do kreatywnej gry w obronie. Waszyngton zajmuje szóste miejsce w lidze z 25 workami, ale dowódcy zajmują 23. miejsce pod względem wskaźnika skuteczności podań. Wśród graczy defensywnych Young zajmuje piąte miejsce w tym obszarze, ale żaden z jego kolegów z linii nie znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce.

Waszyngton wybrał Sweata z 26. wyborem w pierwszej rundzie draftu do NFL 2019, a wybór został uzyskany, gdy zespół wrócił do pierwszej rundy.

Sweat natychmiast zaczął grać na pełny etat i chociaż nie zdobył jeszcze więcej niż dziewięciu worków w sezonie, to procentuje. Według ESPN Stats and Information Research Sweat jest jednym z siedmiu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu sezonów (od 2019 r.) otrzymali co najmniej pięć worków, obok Chrisa Jonesa, Mylesa Garretta, DJ Watta, Khalila Macka, Maxa Crosby’ego i Briana Burnsa. .

Uważany jest również za silnego obrońcę biegowego i jest wytrzymały. Sweat opuścił siedem meczów w 2021 roku ze złamaną szczęką, jeden mecz opuścił z powodu Covida i dwa kolejne po tym, jak jego brat został postrzelony i zabity. Jednak Sweatt przez pozostałe cztery sezony nie opuścił ani jednego meczu.