5 rzeczy poszło dobrze dla DeSantis w sobotę w Iowa

Zrobił wystarczająco dużo w polityce handlu detalicznego. Bar był bardzo niski w stosunku do dnia. Od miesięcy DeSantis był tematem wiadomości o jego zmaganiach z wyborcami na pniu – w tym o jego nietypowej powściągliwości w rozmowach z darczyńcami. Odparł tę historię, kiedy spędził pół godziny ściskając dłonie w Muzeum Klasycznych Samochodów w Sioux Center podczas pikniku z hamburgerami, zatrzymał się w Pizza Ranch i zakończył wieczór przy stole z żoną przy grillu Jethro.

Trump starał się przedstawić DeSantisa jako społecznie nieudolnego, a wielu zastępców byłego prezydenta i konserwatywnych wpływowych, którzy go wspierają, spędziło dzień publikując zdjęcia DeSantisa w akcji, momenty, w których gubernator Florydy wydawał się nieswojo na wiecu.

DeSantis nigdy nie pomyliłby się z liniami roboczymi Billa Clintona. Ale jego doradcy przyznali prywatnie, że lawina relacji o jego niedoskonałościach na pniu sprawiła, że ​​​​jego wczesne wysiłki wydawały się bardziej skuteczne.

Pokaz umiejętności. DeSantis wykorzystał zmianę planów Trumpa, aby zmienić harmonogram własnych podróży, aby zorganizować sobotnie spotkanie w ostatniej chwili w restauracji z grillem niedaleko miejsca odwołanego wiecu Trumpa. Zespół DeSantisa szybko włączył bieg, gdy Trump ogłosił później tego popołudnia, że ​​jego wiec się nie odbędzie, powołując się na zegarek huraganu, który obowiązywał do czasu, gdy były prezydent wszedł na scenę.

Pomimo długiej listy logistyki do załatwienia – wykonanie nieplanowanego lotu 120 mil na zachód od Des Moines z państwowej zbiórki pieniędzy w Cedar Rapids do 15-minutowego postoju przy grillu Jethro – decyzja była szybka, według Osoba dobrze zorientowana w planowaniu.

W sobotni wieczór DeSantis i jego zespół byli podbudowani odwołaniem wiecu przez Trumpa, co uniemożliwiło byłemu prezydentowi zdobywanie nagłówków gazet i transmitowanie na żywo przez całą noc, ponieważ gubernator Florydy zwrócił na siebie uwagę mediów krajowych i Iowa. On i jego żona, Casey, wcisnęli małe okienko w tłum stłoczony na patio restauracji Des Moines, będący mieszanką chętnych żeberkożerców, lokalnych entuzjastów i grupek reporterów.

Krótka wizyta była zwycięskim okrążeniem dla DeSantisa i kpiła z decyzji Trumpa o odwołaniu rajdu w Des Moines z powodu trudnej pogody, która się nie udała.

Zespół DeSantis był szczególnie zadowolony z filmu opublikowanego na Twitterze przez kampanię Trumpa, który pokazuje pracownika Trumpa w Iowa pukającego do drzwi starszej pary wspierającej jego kampanię w stanie Hawkeye. Personel dał parze kilka czapek z daszkiem Trumpa i dał im telefon do rozmowy z Trumpem, ponieważ nie mógł się z nimi spotkać osobiście. Republikański strateg wspierający DeSantis śmiał się, że scena przypominała prezentacje czekowe „Publishers Clearing House”.

Stanął twarzą w twarz z stanową władzą GOP. DeSantis pojawił się na corocznej trasie zbierania funduszy, której gospodarzem był Rep. Randy Feenstra (R-Iowa) w północno-zachodniej części stanu. The Des Moines Register nazwał to wydarzenie „kto jest kim z najlepszych wybranych urzędników stanu Iowa”, spotkaniem, na którym DeSantis przerzucał hamburgery z gubernatorem Kim Reynoldsem.

Sen. Joni ErnstPrzedstawiciel. Marianette Miller-Meeks, a sekretarz ds. rolnictwa stanu Iowa, skarbnik, prokurator generalny i stanowi ustawodawcy ocierali się o DeSantis. (Trump ze swojej strony wydał poparcie 150 działaczy oddolnych z każdego hrabstwa w Iowa w sobotni wieczór).

Tej nocy DeSantis wygłosił przemówienie programowe podczas zbiórki pieniędzy Partii Republikańskiej stanu Iowa w Cedar Rapids. On i jego żona siedzieli na scenie po sesji pytań i odpowiedzi, której gospodarzem był stanowy przewodniczący GOP Jeff Kaufman.

Wydarzenia, na których DeSantis przemawiał w sobotę, były znacznie mniejsze niż wiec Trumpa, który również był słabo uczęszczany. Ale trzymali go w tych samych pokojach — przez długi czas — z czołowymi republikanami z Iowa.

Subtelnie kontrastował z Trumpem. DeSantis nie wymienił imienia Trumpa podczas jego przemówienia w Sioux Center. Jeśli DeSantis poważnie myśli o nominacji Republikanów, nie atakuje otwarcie osoby, której musi się pozbyć. Ale próbował oprzeć się na kilku kluczowych różnicach z Trumpem, choć pośrednio, które DeSantis może podkreślać bardziej w miarę upływu miesięcy.

Kilka dni po tym, jak Trump skorzystał z ratusza w godzinach największej oglądalności, aby podwoić fałszywe twierdzenia, że ​​wybory w 2020 r. DeSantis wezwał GOP do „odrzucenia kultury porażki, która nęka naszą partię w ostatnich latach” i skrytykował kandydatów, którzy uważają, że rządzenie to „rozrywka” lub „rozmowa o mediach społecznościowych”. (Zganił „sygnalizację cnoty” przez tych samych polityków, co wielu krytyków DeSantisa powiedziałoby, że często to robi).

Po oddaniu strzału za strzałem od Trumpa w ostatnich miesiącach, DeSantis pokazał w sobotę, że się tam dostaje – chociaż jego atak na Trumpa wciąż wydaje się być w powolnej fazie wdrażania.

Jego wiadomość wydawała się rezonować, nawet wśród niektórych republikańskich wyborców, którzy wolą Trumpa. Korzystne oceny DeSantisa w stanie były podobne do ocen Trumpa – i nic dziwnego, że ludzie chętnie płacili podczas sobotnich wydarzeń, aby usłyszeć gubernatora Florydy.

„Po dzisiejszym przemówieniu bardziej skłaniam się ku niemu” — powiedział Rick Lemon z Sioux City po przemówieniu DeSantisa na Feenstra Picnic. Lemon powiedział, że wciąż decyduje, którego z nich poprze w klubie.

Podobało mu się to, co DeSantis miał do powiedzenia na temat „rodziny” i „granicy” oraz powstrzymania tego, co opisał jako „dzieci transpłciowe” – we wszystkich kwestiach Trump i DeSantis są zgodni. Lemon powiedział jednak, że jego zdaniem DeSantis mógłby przedstawić lepszy argument selektywny.

„Myślę, że Trump ma pewien bagaż, który ostatecznie nie czyni go większym sukcesem” – powiedział Lemon. „Gdzie DeSantis nie ma tego problemu”.

Sally Goldenberg przyczyniła się do powstania tego raportu.