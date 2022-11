7 Oferty Apple w Czarny piątek oferują duże oszczędności na technologii podróży

Uwaga edytora: Ceny te są aktualne na dzień 25 listopada i później mogą się różnić.

Gorący okres świątecznych zakupów oficjalnie się rozpoczął.

Gdy zaczniesz dawać prezenty z listy, co najmniej jednemu członkowi rodziny lub znajomemu mogą spodobać się najnowsze produkty Apple. z AirPodsy do zrobienia Tagi powietrzne do zrobienia MaksIstnieje wiele nowych technologii w niemal każdym budżecie, które z pewnością zrobią wrażenie.

Kiedy kupujesz wszystko, niezależnie od tego, czy jest to zegarek Apple, czy niedawno odnowiony iPad, możesz zafundować sobie poważną aktualizację techniczną.

Oszczędności związane z Czarnym Piątkiem dotyczą prawie całej linii produktów Apple. Zniżki dotyczą cyber-ikonów poprzedniej i obecnej generacji: MacBooków, iPadów, zegarków Apple, słuchawek AirPods i innych.

Jak dotąd znaleźliśmy jedne z najlepszych ofert Apple od Amazon — oto, co znaleźliśmy.

Pakiet 4 Apple AirTag

Kup tutaj za 80 USD (pierwotnie 99 USD).

Apple AirTagi. Jabłko

Najgorętszym akcesorium podróżniczym roku są bez wątpienia AirTag firmy Apple. Te przyciski wielkości monety pomagają śledzić i lokalizować najważniejsze przedmioty. Ponieważ zaginione i opóźnione bagaże rejestrowane stały się nieodzownym elementem podróży w erze pandemii, umieszczenie AirTag na bagażu rejestrowanym jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Możesz chcieć umieścić jeden w swoim rollaboardzie, plecaku i torebce, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał sprawdzić te przedmioty. Jak widzieliśmy podczas tegorocznego kryzysu w branży turystycznej, nieocenione jest poprawienie aktualnej lokalizacji przedmiotu bez polegania na informacjach o liniach lotniczych. Oto jak możesz Włóż dodatkowe oszczędności Jeśli masz kartę kredytową American Express.

MacBooka Air 2022

Kup tutaj za 1049 USD (pierwotnie 1199 USD).

MacBooka Air 2022. Jabłko

Jabłka nowego MacBooka Air Wymarzona maszyna dojeżdżających do pracy. Zaktualizowana, cienka i lekka konstrukcja sprawia, że ​​ten komputer jest bardzo łatwy do przenoszenia, a laptop ma kilka poważnych kotletów. Dzięki nowemu układowi M2 bez problemu wykonasz wiele zadań jednocześnie osiągając imponującą żywotność baterii przez cały dzień. Korzystałem z komputera przez 19 godzin podczas najdłuższego lotu na świecie i wylądowałem z 86% naładowania. Inne ulepszenia obejmują pełnowymiarową klawiaturę, ulepszony wyświetlacz o przekątnej 13,6 cala i kamerę FaceTime HD 1080p.

AirPods Pro 2022 (2. generacji)

Kup tutaj za 200 USD (pierwotnie 249 USD).

AirPods Pro 2022 (2. generacji). Jabłko

Te wkładki douszne są zdecydowanie źródłem energii dla większości podróżników. byłem Latanie z nowymi AirPods Pro Ostatnie kilka tygodni było szczególnie imponujące dzięki ulepszonej redukcji szumów, która jest teraz dwa razy mocniejsza niż wcześniej. Etui ładujące zostało ulepszone dzięki lepszemu wsparciu Find My i głośnikowi, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć AirPods w torbie. Inne ulepszenia obejmują bardziej konfigurowalne dopasowanie i zwiększenie baterii. Były w sprzedaży w najniższej cenie w ciągu ostatnich 30 dni od Amazon, więc pamiętaj, aby je złapać, gdy są jeszcze w magazynie.

AirPods (2. generacji)

Kup tutaj za 80 USD (pierwotnie 159 USD).

Apple AirPods (2. generacji). Amazonka

Chociaż te długo działające AirPods nie mają funkcji redukcji szumów, z pewnością tak jest dzięki 50% zniżce. Zawierają kilka nowych funkcji w stosunku do oryginalnych AirPods, w tym ulepszony dźwięk i dłuższą żywotność baterii. Funkcja „Hey Siri” umożliwia teraz sterowanie głosowe bez użycia rąk, a wygodne czujniki umożliwiają wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki po zdjęciu wkładki dousznej. Mogą to być AirPods klasy podstawowej, ale to świetny sposób na wejście do niedrogiego ekosystemu AirPods.

2022 Apple iPad Air

Kup teraz za 559 USD (było 599 USD).

Apple iPod Air. Jabłko

iPad klasy średniej firmy Apple otrzymał dużą aktualizację na początku tego roku. Jest teraz zasilany przez szybki układ M1, który sprawia, że ​​wielozadaniowość jest dziecinnie prosta. Ultraszerokokątny aparat 12 MP obsługuje opatentowaną przez Apple technologię Center Stage, która świeci przez całą Twoją pracę — podczas rozmów Zoom lub FaceTime z dowolnego miejsca. Ponadto nowe ulepszenia, takie jak łączność komórkowa 5G i port USB-C, sprawiają, że jest to iPad wybierany przez prawie każdego. Możesz nawet wybierać spośród pięciu żywych kolorów.

Apple Watch SE

Kup tutaj za 229 USD (pierwotnie 249 USD).

Zegarki Apple’a. Jabłko

To najnowszy i najbardziej przystępny cenowo zegarek Apple, a dzięki oszczędności w wysokości 20 USD jest teraz dostępny w najniższej cenie Amazon w ciągu ostatnich 30 dni. Model SE oferuje podstawowe funkcje zegarka Apple Watch, w tym śledzenie aktywności, powiadomienia o tętnie i pełną łączność z iPhonem. Ponadto nowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie zderzeń, mogą pomóc w ostrzeganiu osób udzielających pierwszej pomocy, jeśli bierzesz udział w wypadku samochodowym. Przeprojektowana obudowa Apple Watch SE doskonale pasuje do trzech klasycznych wykończeń kopert: Silver, Starlight i Midnight.

Karta podarunkowa Apple

Kup 100 USD lub więcej i otrzymaj 15 USD kredytu Amazon.

Jeśli nie możesz się zdecydować lub po prostu chcesz, aby odbiorca wybrał swój ulubiony produkt Apple, Amazon oferuje promocyjny kredyt w Czarny piątek na zakupy kart podarunkowych Apple. Jeśli wydasz 100 USD lub więcej na karty podarunkowe Apple, otrzymasz kredyt Amazon o wartości 15 USD na przyszły zakup. Ta oferta dotyczy zarówno fizycznych, jak i cyfrowych (dostarczanych e-mailem) kart podarunkowych Apple, ale aby otrzymać zniżkę, należy wprowadzić podany kod.