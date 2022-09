Fiona przemierza kanadyjskie wybrzeże Atlantyku z silnymi wiatrami i deszczem

Mieszkańcy Nowego Brunszwiku, południowego Quebecu oraz Nowej Fundlandii i Labradoru musieli zmierzyć się z dodatkowymi trudnymi warunkami pogodowymi, a Fiona kontynuowała wędrówkę na północ po wylądowaniu między Canso i Guysborough we wschodniej Nowej Szkocji.

Urzędnicy na kanadyjskim wybrzeżu Atlantyku wezwali tych, którzy znajdują się na drodze Fiony, aby byli w stanie najwyższej gotowości i przygotowali się na burzę, która zabiła już co najmniej pięć osób i pozbawiła prądu miliony. Uderz w wiele karaibskich lub atlantyckich wysp W tym tygodniu.

„Nadal dzwoniliśmy (od późnego piątku) do mieszkańców, starając się przestać… jeśli nie poruszasz się już właściwie, musisz być gotowy do wyjścia w każdej chwili” – Brian Button, burmistrz z Channel-Port aux Basques, Nowa Fundlandia, powiedział CNN w sobotę.

Fiona jest na dobrej drodze, aby stać się „ekstremalnym wydarzeniem pogodowym” we wschodniej Kanadzie, grożąc około dwumiesięcznym deszczem, poinformowali w piątek kanadyjscy prognostycy.

Według Canadian Hurricane Centre, Hart Island odnotowała nieoficjalne ciśnienie barometryczne 931,6 mb, dzięki czemu Fiona jest najniższą ciśnieniową burzą, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w Kanadzie. Na Beaver Island we wschodniej Nowej Szkocji zarejestrowano obserwacje podmuchów wiatru o prędkości 100 mph (161 km/h).

Po przekroczeniu Zatoki Świętego Wawrzyńca Fiona powinna dotrzeć do dolnego północnego brzegu Quebecu i Nowej Funlandii i Labradoru późną sobotą. Kanadyjskie Centrum Huragan powiedział. W niektórych częściach Kanady nadmorskiej odnotowano huraganowe wiatry o prędkości od 70 do 95 mil na godzinę (110 do 150 km/h).